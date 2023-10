LifeSpan Vision Ventures

LifeSpan Vision Ventures investiert in Matter Bio

Norwalk, Conn. (ots/PRNewswire)

LifeSpan Vision Ventures gab heute eine Investition in Matter Bio bekannt, eine Holdinggesellschaft für Langlebigkeit, die sich auf die Erhaltung der Integrität des Genoms konzentriert. Im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie steht die Erkenntnis, dass unser Genom mit zunehmendem Alter ständig durch exogene und endogene Quellen geschädigt wird. Gelegentlich werden Fehler übersehen und in Form von Mutationen, strukturellen Variationen, epigenetischer Drift und anderen Arten von Informationsverlusten in die DNA eingebaut. Matter Bio hat ein Weltklasse-Team von Wissenschaftlern und Führungskräften zusammengestellt, um diesem kritischen Informationsverlust im Genom entgegenzuwirken. Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen ein Hub-and-Spoke-Modell gewählt, um mehrere wissenschaftliche Durchbrüche voranzutreiben, die jeweils an kritischen Punkten des Informationsverlustes ansetzen. Bis heute hat Matter Bio drei Unternehmen unter seiner Leitung, weitere befinden sich in der Inkubationsphase.

„Matter Bio treibt seine kommerziellen, klinischen und Forschungsprogramme weiter voran, und die Erlöse aus der Investition von Lifespan Vision Venture werden die Weiterentwicklung des Unternehmensportfolios in Richtung wichtiger wissenschaftlicher und kommerzieller Meilensteine unterstützen", sagte Chris Bradley, CEO von Matter Bio.

Matter Bio rechnet damit, in den nächsten 12 Monaten klinische Studien für eines seiner Programme zu beginnen sowie ein bereits umsatzstarkes Programm im Bereich der Einzelmolekül-Mutationssequenzierung zu erweitern.

Dr. med. Jordan B. Burton, wissenschaftlicher Analyst bei LifeSpan Vision Ventures, erklärte: „Unsere Investition in Matter Bio unterstreicht unsere Mission, Unternehmen zu unterstützen, die sich der Langlebigkeit und der Verlangsamung der wichtigsten Faktoren des Alterns widmen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens vereint akademische Expertise, Effizienz und Skalierbarkeit, um die Mission zu verfolgen, DNA-Schäden zu quantifizieren und rückgängig zu machen, um Alterskrankheiten vorzubeugen und eine gesunde Lebensspanne zu verlängern. Wir freuen uns, mit einem so talentierten Team von Pionieren auf dem Gebiet der Genomik zusammenzuarbeiten und sind gespannt darauf, wie das Unternehmen die Gesundheit verlängern und dem kritischen Informationsverlust im Genom entgegenwirken kann."

Informationen zu Matter Bio Matter Bio wurde gemeinsam mit Weltklasse-Wissenschaftlern wie George Church PhD. und Jan Vijg PhD. gegründet und ist eine Holdinggesellschaft, die mehrere wissenschaftliche Durchbrüche vorantreibt, die jeweils auf einen kritischen Punkt des Informationsverlustes abzielen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehören die genaue Sequenzierung von Mutationen, die Umkehrung von somatischen Mutationen und die Beseitigung von pathologischen Zellen, einschließlich Krebs.

Weitere Informationen finden Sie auf https://matterbio.com/.

Informationen zu LifeSpan Vision Ventures LifeSpan Vision Ventures ist ein zukunftsorientiertes Risikokapitalunternehmen, das sich auf Investitionen im Bereich der Alterung und Langlebigkeit spezialisiert hat. Unser Ziel ist es, die Entwicklung innovativer Therapien zu unterstützen und zu beschleunigen, die die Lebenserwartung verlängern, die Lebensqualität im Alter verbessern und altersbedingte Herausforderungen angehen. Durch strategische Partnerschaften und Investitionen wollen wir eine Zukunft gestalten, in der das Altern mit Vitalität, Widerstandsfähigkeit und unendlichen Möglichkeiten einhergeht.

Weitere Informationen über LifeSpan Vision Ventures finden Sie auf https://www.lifespanvisionventures.com/.

harry.robb@lifespanvision. com