Die Vantage Foundation geht eine Partnerschaft mit der Laureus Sport for Good Foundation ein, um die transformative Kraft des Sports für benachteiligte Jugendliche zu erforschen

Die Vantage Foundation arbeitet mit der Laureus Sport for Good Foundation Spain zusammen, einer globalen Organisation, die sich dafür einsetzt, die Kraft des Sports zu nutzen, um junge Menschen zu fördern und zu inspirieren. Das Meeting bot einen direkten Einblick, wie die Programme von Laureus durch den Einsatz von Sport als Katalysator für positive Veränderungen in benachteiligten Gemeinden weltweit eine nachhaltige Wirkung erzielen.

Laureus arbeitet nach der Überzeugung, dass Sport die Kraft hat, die Welt zu verändern. Mit mehr als 300 Programmen weltweit unterstützt die Organisation Kinder und Jugendliche dabei, durch die Kraft des Sports Resilienz, Inklusion und Hoffnung aufzubauen. Über die körperliche Betätigung hinaus lehren diese Aktivitäten Respekt, Teamarbeit und Ausdauer und bieten gleichzeitig einen sicheren Raum, in dem junge Menschen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl entwickeln können.

Für viele Teilnehmer und Organisationen ist die Laureus-Methodik zu einem bewährten Vorbild geworden, das Beständigkeit und echte Unterstützung bietet. Diese zwischenmenschliche Verbindung ist für die Jugendlichen, die andernfalls möglicherweise mit Instabilität oder Isolation konfrontiert wären, von entscheidender Bedeutung. Durch Sport fördert Laureus nicht nur körperliche Fähigkeiten, sondern auch das Zugehörigkeitsgefühl und ermöglicht es jungen Menschen, neue Möglichkeiten für ihre Zukunft zu erkennen.

Die Auswirkungen gehen weit über die einzelnen Teilnehmer hinaus. Durch die Zusammenführung von Gemeinschaften durch Sport stärkt Laureus soziale Bindungen, fördert Inklusion und ebnet den Weg für eine bessere Zukunft. Die Werte, die den Jugendlichen vermittelt werden, wie Disziplin, Zusammenarbeit und Belastbarkeit, bereiten sie nicht nur auf den Sport, sondern auch auf das Leben vor.

Im Rahmen ihres kontinuierlichen Engagements für soziale Belange ist die Vantage Foundation stolz darauf, Laureus zu unterstützen und von dieser Organisation zu lernen. Beide Organisationen verfolgen die gemeinsame Vision, weltweit Chancen zu schaffen und Gemeinschaften zu stärken.

„Es war wirklich inspirierend zu sehen, wie Laureus durch Sport Leben verändert. Diese Arbeit stärkt den Einzelnen und fördert die Resilienz von Gesellschaften", erklärte Steven Xie, Geschäftsführender Direktor der Vantage Foundation.

Durch Engagements wie dieses vertieft die Vantage Foundation ihre Unterstützung für Initiativen, die Leben verändern, und sorgt dafür, dass benachteiligte Gemeinschaften Zugang zu Hoffnung, Chancen und einer besseren Zukunft erhalten.

