Vantage Foundation arbeitet mit der KDM Foundation zusammen, um Straßenkinder in Jakarta zu unterstützen

Im Rahmen ihres Einsatzes für einen sinnvollen Einfluss auf das Gemeinwesen ist die Vantage Foundation eine Partnerschaft mit der KDM Foundation eingegangen, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Jakarta, die sich dafür einsetzt, das Leben obdachloser Kinder durch Bildung, Kreativität und ein nachhaltiges Leben zu verbessern.

Bei einem kürzlichen Besuch auf dem KDM-Campus wurden die Teammitglieder der Vantage Foundation von Sotar Sinaga, Direktor der KDM Foundation, begrüßt, der ihnen den ganzheitlichen Ansatz der Organisation bei der Jugendförderung erläuterte. Das KDM ist mehr als nur eine Auffangstation. Es bietet eine Umgebung, in der die Kinder ermutigt werden, ihr Potenzial durch Aktivitäten wie Malen, Basteln, Fußball und Umwelterziehung zu entdecken.

Der Besuch ermöglichte einen näheren Blick auf das beeindruckende, sich selbst erhaltende Ökosystem von KDM, das neben einer kleinen Farm mit Hühnern und Welsen auch ein organisches Abfallmanagementsystem umfasst. Diese Initiativen dienen nicht nur praktischen Zwecken, sondern vermitteln den Kindern auch Wissen über Nachhaltigkeit, Verantwortung und Selbstständigkeit.

Ein besonders bewegender Moment war, als ich von dem Kunstprojekt „Pepe Doll" erfuhr, das in Zusammenarbeit mit der lokalen Marke Tulisan entstand. Inspiriert von der Geschichte eines jungen Mädchens, das auf der Straße nach Nahrung suchte, unterstützt der Erlös aus dem Verkauf der Puppen direkt die Aufgabe von KDM, Kindern in Not Bildung und Unterkunft zu bieten.

Die Arbeit des KDM geht weit über die Grenzen des Campus hinaus. Eines der wirksamsten Instrumente zur Förderung des Einsatzes ist der Fußball – nicht nur als Sport, sondern auch als Plattform zur Vermittlung von Disziplin, Zusammenarbeit und Teamwork. Durch die Organisation von Begegnungen in der Gemeinde baut KDM Vertrauen auf und öffnet gefährdeten Jugendlichen die Tür, um Sicherheit, Orientierung sowie Sinn zu finden.

„Wir nennen es nicht Fundraising – wir nennen es Freundschaftswerbung", sagt Sotar Sinaga, Direktor der KDM Foundation. „Ohne Freunde können wir unsere Schule nicht betreiben und diese lebensverändernden Projekte nicht durchführen. Es ist die Gemeinschaft, die uns am Laufen hält."

Die Vantage Foundation ist stolz darauf, die KDM Foundation bei ihrer Mission zu unterstützen, den unterversorgten Kindern in Indonesien eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Die Freude, die Widerstandsfähigkeit sowie die Kreativität, die während des Besuchs zu beobachten waren, haben das Vantage-Team tief bewegt und bekräftigt, wie wichtig es ist, in eine frühzeitige, integrative Unterstützung für gefährdete Jugendliche zu investieren.

„Das Umfeld bei KDM ist voller Hoffnung und Möglichkeiten", sagte Steven Xie, geschäftsführender Direktor der Vantage Foundation. „Jedes Kind, das wir getroffen haben, hatte ein gewisses Potenzial und durch Partnerschaften wie diese können wir ihnen helfen, es zu verwirklichen. Es ist uns eine Ehre, die unglaubliche Arbeit von KDM zu unterstützen und dazu beizutragen, ihren Einfluss zu verstärken."

Gemeinsam bauen die Vantage Foundation und der KDM nicht nur Unterkünfte, sondern auch eine Zukunft, Zuversicht und Kontakte. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer bedeutender Schritt auf dem Weg der Vantage Foundation, Gemeinschaften zu verbessern und dauerhafte Veränderungen zu schaffen.

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre im Vereinigten Königreich gegründet wurde. Die Stiftung hat sich mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammengetan, darunter Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach for Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fördern.

