Vantage Foundation arbeitet mit Hands of Hope Laos zusammen, um gehörlose Kinder durch inklusive Bildung zu fördern

Vientiane, Laos (ots/PRNewswire)

Viele gehörlose Kinder in Laos können nicht zur Schule gehen, weil sie diskriminiert werden, weil es an qualifizierten Lehrern fehlt, die in Gehörlosenpädagogik oder Gebärdensprache ausgebildet sind, und weil sie das Schulgeld nicht bezahlen können. Die Hands of Hope School for the Deaf wurde 2010 von Sophaphone Heuanglith gegründet, die gehörlosen Jugendlichen in Laos Bildung und Chancen bieten wollte.

Das Ziel von Hands of Hope ist es, diesen Schülern akademische und berufliche Fähigkeiten zu vermitteln, damit sie für sich selbst sorgen und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Die Schule bietet ein unterstützendes Umfeld und stellt ihnen kostenlose Bildung, Unterkunft, Verpflegung und medizinische Versorgung zur Verfügung. In diesem förderlichen Umfeld gibt es keine Barrieren – nur Verbindung und Akzeptanz. Die Kinder leben, lernen, essen und wachsen zusammen und entwickeln dabei nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch ein Gefühl der Zugehörigkeit, des Vertrauens und der sozialen Verbundenheit.

Die Vantage Foundation traf sich mit Sophaphone Heuanglith, der Gründerin von Hands of Hope Laos, um das Engagement der Organisation für die Unterstützung und Förderung dieser Kinder zu besprechen, die unter der Diskriminierung durch die Gesellschaft gelitten haben. In Anerkennung der sinnvollen Arbeit von Hands of Hope Laos hofft die Vantage Foundation, das Bewusstsein für die Bedürfnisse und das Potenzial gehörloser Kinder zu schärfen und so eine inklusive Möglichkeit zur Unterstützung der Gehörlosengemeinschaft zu schaffen.

„Jedes Kind verdient es, gesehen, gehört und wertgeschätzt zu werden", sagte Sophaphone Heuanglith, Gründerin von Hands of Hope Laos. „An unserer Schule unterrichten wir nicht nur Sprache – wir helfen unseren Schülern, ihre Stimme, ihr Selbstvertrauen und ihren Platz in der Welt zu entdecken."

„Hands of Hope steht für die Art von Wirkung, die wir durch die Vantage Foundation unterstützen wollen", fügte Steven Xie, Geschäftsführender Direktor der Vantage Foundation, hinzu. „Wir sind stolz darauf, Sophaphone und ihrem Team zur Seite zu stehen, um Barrieren abzubauen und dauerhafte Chancen für diese Kinder zu schaffen."

Diese Zusammenarbeit spiegelt die kontinuierliche Mission der Vantage Foundation wider, sich für inklusive Initiativen einzusetzen, die unterversorgte Gemeinden fördern. Durch Investitionen in Bildung und Befähigung hoffen wir, eine gerechtere Zukunft zu schaffen – eine Zukunft, in der jedes Kind, unabhängig von seinen Fähigkeiten, die Chance auf Erfolg hat. Um mehr über Hands of Hope Laos zu erfahren, besuchen Sie https://www.facebook.com/HOHlao/.

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre in Großbritannien gegründet wurde. Die Stiftung hat sich mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammengetan, darunter Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach for Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation

