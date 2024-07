Nasuni

Nasuni gewinnt zum vierten Mal in Folge den NorthFace ScoreBoard Service Award und acht G2 Badge Awards

Boston (ots/PRNewswire)

Führender Anbieter von Hybrid-Cloud-Lösungen überzeugt mitherausragendem Kundenservice und erstklassigen Net Promoter-, CSAT- und Branchenergebnissen bei schnellem Kundenwachstum

Nasuni, Anbieter einer führenden Unternehmensdatenplattform für hybride Cloud-Umgebungen, wurde für seinen erstklassigen Kundenservice ausgezeichnet und erhält im vierten Jahr in Folge den NorthFace ScoreBoard Service Award des Customer Relationship Management Institute (CRMI) sowie acht Badge Awards in den 2024 Summer Reports von G2.

Der NorthFace ScoreBoard Service Award, der nun schon zum 25. Mal vergeben wird, zeigt Nasunis kontinuierliches Engagement für Kundenservice und Kundenzufriedenheit durch den Aufbau einer langfristigen Kundenbindung. Diese begehrte Auszeichnung wird durch die führende Position von Nasuni in umkämpften G2-Kategorien wie Hybrid Cloud Storage Solutions und Disaster Recovery unterstrichen. Nasunis G2-Score setzt sich aus einer Analyse der Marktpräsenz und einer Bewertung der Kundenzufriedenheit zusammen.

„Diese Auszeichnungen, insbesondere der NorthFace ScoreBoard Service Award in vier aufeinanderfolgenden Jahren, bestätigen eindrucksvoll unseren hervorragenden Kundenservice", sagt Jason DePardo, Vice President Customer Success and Services bei Nasuni. „Unser Unternehmen bietet dem Kunden jederzeit ein Höchstmaß an Support. Wir wollen die beste Unternehmensdatenplattform für die Hybrid Cloud bereitstellen, die Kunden eine höhere Produktivität und Datenintelligenz bietet. Dabei möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Kunden nach der Implementierung zufrieden sind und umfassend unterstützt werden."

Nasuni wurde vom CRMI mit einem Net Promoter Score (NPS) von 87 bewertet und ausgezeichnet.. Der CRMI hat das NorthFace ScoreBoard Service Awards Programm im Jahr 2000 ins Leben gerufen, um Organisationen auszuzeichnen, die ihren Kunden exzellenten Service bieten. Der Entwickler des NPS-Systems, Bain & Company, betrachtet ein NPS-Ergebnis von 50 als ausgezeichnet, während ein Ergebnis von 80 oder mehr als außergewöhnlich gilt. Nasuni erreichte außerdem einen beeindruckenden Transaction Survey ScoreBoard Index (SBI) von 4,8 für den gesamten technischen Support und eine Bewertung von 9,5/10 für die Kundenzufriedenheit (CSAT). Nach dem Bewertungssystem des ScoreBoard Index (SBI) müssen Unternehmen eine Punktzahl von 4,0 oder mehr auf einer Skala von 5 erreichen, um sich für die Auszeichnung zu qualifizieren. Die Bewertungen von Nasuni basieren auf der Auswertung von über 1.300 Kundenrückmeldungen.

„Wir sind sehr stolz auf diese Leistungen und unseren jüngsten NPS-Wert. Noch mehr freuen wir uns jedoch über die Kultur von Nasuni, unseren Kunden zuzuhören und auf ihr Feedback zu reagieren.", sagt David Grant, President von Nasuni. „Die Support- und NPS-Umfragen sind Teil unseres umfassenden "Voice of the Customer"-Programms, in dessen Rahmen Kundenanalysen und -antworten unsere Entscheidungen darüber beeinflussen, wo wir unsere Ressourcen investieren und wie wir unsere Produkte verbessern.. Wir sind dankbar für dieses wertvolle Feedback, das uns hilft, uns im Interesse unserer Kunden kontinuierlich zu verbessern.."

Nasunis Kundenservice-Leistungen und Kennzahlen werden von den Kunden positiv bewertet::

Charles Douglass, IT-Direktor bei McKim & Creed, sagte: „Das Support-Team ist hervorragend und das Produktentwicklungsteam hat ein offenes Ohr für unsere Anliegen. Wir arbeiten derzeit an der Integration von Nasuni in KI-basierte Lösungen, um die Angebotserstellung zu unterstützen."

Paul Petty, Leiter für digitale Strategie bei Laing O'Rourke, kommentierte: „Nasuni hat ein gutes Modell für die Zusammenarbeit mit Kunden, User Communities und Veranstaltungen, um Erfahrungen auszutauschen und Feedback zu erhalten. Dies führt zu überzeugenden Roadmaps, die tatsächlich die gewünschten Funktionen enthalten. Der Support war von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Problemlösung sehr gut.."

Matt Jeske, IT-Leiter bei Esi, sagte: „Der Kundensupport, den wir durch Nasuni erhalten, ist erstklassig. Ich bin seit 25 Jahren in der Branche tätig und lege großen Wert auf eine Partnerschaft, bei der es nicht nur darum geht, ein Geschäft abzuschließen. Es geht darum, den Erfolg der Kunden zu sichern.."

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zum Thema Kundenerfolg von Nasuni.

Informationen zu Nasuni Nasuni biett eine skalierbare Datenplattform für Unternehmen, die mit einer explosionsartigen Zunahme unstrukturierter Daten in einer Welt der künstlichen Intelligenz konfrontiert sind.

Die File Data Platform von Nasuni ist in Hybrid-Cloud-Umgebungen mühelos skalierbar, ermöglicht die Kontrolle am Netzwerkrand und erfüllt die Erwartungen moderner Unternehmen an Daten, die zu einem Erkenntnisgewinn beitragen und KI-fähigsind. Sie vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten und verbessert gleichzeitig den Speicherzugriff und die Leistung. Die erstklassige Dateiwiederherstellung schützt Kunden vor einer Vielzahl von Cyberbedrohungen und macht spezielle Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen überflüssig. Dadurch werden die Infrastrukturkosten um bis zu 65 % gesenkt.

Unternehmen auf der ganzen Welt aus den Bereichen Fertigung, Bauwesen, Energie, Konsumgüter und der öffentlichen Verwaltung verlassen sich auf Nasuni. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, im US-Bundesstaat Massachusetts. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern an. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

