FHNW; Hochschule für Angewandte Psychologie: FHNW lanciert neuen Master-Studiengang «Human-Centered Digital Innovation»

Medienmitteilung, 16. Oktober 2024

FHNW lanciert neuen Master-Studiengang «Human-Centered Digital Innovation»

Ab Herbst 2025 bietet die Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW neu den interdisziplinären Master of Science Human-Centered Digital Innovation an. Ausgebildet werden Fachpersonen, die technische und digitale Innovationen ganzheitlich entwickeln, einführen und begleiten können – mit dem Menschen im Fokus.

Der digitale Wandel bietet Schweizer Unternehmen viel Potenzial für Innovation, Wachstum und Optimierung. Um dieses Potenzial zu nutzen, müssen sich die Unternehmen auf allen Ebenen auf Veränderungen einstellen und mit innovativen Lösungen auf die erhöhte Komplexität reagieren. Sie benötigen speziell ausgebildete Fachpersonen, die digitale Innovationen ganzheitlich betrachten und in interdisziplinären Teams gewinnbringend implementieren können. Mit der Lancierung ihres neuen Master-Studiengangs Human-Centered Digital Innovation (MSc HCDI) bedient die Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW den Bedarf der Unternehmen nach Fachkräften mit interdisziplinärer Ausbildung.

Innovatives Konzept

Der Studiengang kombiniert Kenntnisse aus Psychologie, Informatik, Technik und Wirtschaft und zeichnet sich durch ein neuartiges methodisch-didaktisches Konzept aus: Kompetenzen werden sowohl im Unterricht als auch durch Praxisimmersion in Unternehmen erworben. In interdisziplinär zusammengesetzten Gruppen und begleitet durch Coaches und Expert*innen aus der Praxis unterstützen die Studierenden Unternehmen bei digitalen Innovationsprojekten mit prozessorientierten und fachlichen Inputs. Ebenso zentral ist die Fähigkeit, sich auf neue Herausforderungen einzustellen und neue Kompetenzen selbstgesteuert zu erwerben. Diese sogenannte «Learning Agility» wird im Studium mittels strukturiertem Lerncoaching vermittelt.

Vielfältiges Tätigkeitsfeld

Der MSc HCDI richtet sich an Personen mit einem Bachelor-Abschluss in Psychologie, Informatik, Technik oder Wirtschaft, die diese Kompetenzen mit denen anderer Disziplinen verbinden und im Rahmen eines praxisnahen Studiums vertiefen möchten. Nach dem Studium können Absolvierende direkt in die Praxis der digitalen Innovation einsteigen. Sie sind qualifiziert dafür, innovative, datenbasierte Dienstleistungen oder Produkte zu entwickeln und am Markt erfolgsorientiert zu positionieren sowie innerhalb des Unternehmens Prozesse zu transformieren und Innovationen nachhaltig zu verankern.

Innovationsexperte übernimmt Studiengangleitung

Die Studiengangleitung übernimmt Christoph Hunziker. Der Betriebsökonom FH verfügt über mehr als 20 Jahre Praxiserfahrung und ein umfangreiches Netzwerk im Innovationsbereich. Er ist Vorstandsmitglied bei Action Jam, dem Netzwerk für Innovationsmanagement in der Schweiz, und leitete zuletzt die Innovationsabteilung der Mobiliar Versicherung. Er wird seine Arbeit als Studiengangleiter MSc HCDI am 21. Oktober 2024 aufnehmen.

Hochschulübergreifender Studiengang

Die Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW realisiert diesen Studiengang in enger Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen der FHNW und Partnerunternehmen.

In der ersten Durchführung mit Start am 15. September 2025 stehen 25 Studienplätze zur Verfügung.

Link: www.fhnw.ch/psychologie/master-hcdi

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Angewandte Psychologie

Doris Scholl

Kommunikation und Marketing

Riggenbachstrasse 16

4600 Olten

T +41 62 957 28 02

doris.scholl@fhnw.ch

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW ist eine regional verankerte Bildungs- und Forschungsinstitution. Sie umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Rund 13 850 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 380 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 20 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolvierenden der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen unter www.fhnw.ch

Die Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW

Die Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW ist ein führendes Kompetenzzentrum für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum. Sie bietet rund 780 Studierenden ein anspruchsvolles und praxisorientiertes Bachelor- und Masterstudium. Das Angebot der Weiterbildung richtet sich an Führungskräfte und Fachleute aus vielfältigen Berufsfeldern.

Zur Hochschule gehören das Institut für Marktangebote und Konsumentscheidungen, das Institut für Kooperationsforschung und -entwicklung sowie das Institut Mensch in komplexen Systemen. Gemeinsam mit Unternehmen realisieren die Institute Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit dem Ziel, die professionelle und wissenschaftliche Psychologie für Gesellschaft und Wirtschaft, für die Berufs- und Arbeitswelt, zu nutzen.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/psychologie

