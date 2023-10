ZDF

"New8": ZDF baut Partnerschaften zur Serienkoproduktion aus

Nadine Bilke: "Allianzen mit gleichgesinnten Partnern werden immer wichtiger"

Mainz

Startschuss für ein Serienabkommen zwischen acht öffentlich-rechtlichen Partnern beim Branchentreffpunkt MIA in Rom: Neben bestehenden Kooperationen mit der BBC, dem ORF und SFR oder der European Alliance mit France Télévisions und RAI, startet das ZDF eine neue Zusammenarbeit im fiktionalen Bereich. Die Partner der sogenannten "New8" sind SVT (Schweden), DR (Dänemark), YLE (Finnland), RUV (Island), NRK (Norwegen), VRT (Flandern, Belgien), NOP (Niederlande) und das ZDF. Dieser Zusammenschluss von öffentlich-rechtlichen Sendern in Nord- und Westeuropa wurde am Dienstag, 10. Oktober 2023, im Rahmen der MIA in Rom bekanntgegeben.

Jährlich sollen acht hochwertige Dramaserien koproduziert werden, zwei davon wird das ZDF federführend in die Gemeinschaft einbringen. "New8 ist die bislang größte europäische Allianz zur Koproduktion von Serienstoffen. Wir sind sehr stolz, Teil dieses neuen Netzwerkes zu sein", so ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke. Und weiter: "Allianzen mit gleichgesinnten Partnern zu bilden wird immer wichtiger, um im globalen Wettbewerb kontinuierlich hochwertiges Programm auf allen Ausspielwegen anzubieten. Indem wir die Qualität öffentlich-rechtlichen Programms in ein größeres europäisches Fenster stellen, stärken wir auch die Sender und Erzählungen aus europäischer Perspektive."

Ab 2024 sollen erste Serien dieser Zusammenarbeit gezeigt werden, erste Projekte werden in diesem Herbst in London vorgestellt. Zunächst auf drei Jahre festgelegt, hat die "New8" zum Ziel, eine dauerhafte Partnerschaft zu etablieren. Dr. Simone Emmelius, Leiterin der Hauptredaktion Internationale Fiktion im ZDF: "'New8' wird Zuschauerinnen und Zuschauern den Zugang zu mutigen, modernen und innovativen Highend-Dramaserien aller Partner ermöglichen. Mit dem ZDF an Bord gewinnt 'New8' einen der erfahrensten internationalen Koproduktionspartner für die Allianz. Wir hoffen, dass 'New8' auch das Publikum vereinen und die Bindung zwischen den Europäern stärken wird."

