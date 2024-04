Swissmint

Ausgabe der neuesten Sondermünze: Die Silbermünze «Luftseilbahn Schilthorn» ist die dritte der Trilogie «Schweizer Luftseilbahnen»

Am 22. April 2024 lanciert die Eidgenössische Münzstätte Swissmint mit der neuen Silbermünze «Luftseilbahn Schilthorn» die dritte der Trilogie zum Thema «Schweizer Luftseilbahnen». Die neue Sondermünze würdigt die Geschichte und Bedeutung der Region.

Unter dem Namen «Eidgenössische Sondermünzen» produziert Swissmint exklusive und limitierte Sammlermünzen. Das Schilthorn ist für die Schweiz von grosser touristischer und kultureller Bedeutung, so bietet es nicht nur eine spektakuläre Aussicht auf die Schweizer Alpen, die jährlich Tausende von Besuchern anzieht, sondern hat auch durch seinen Auftritt im James Bond Film „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ internationale Berühmtheit erlangt. Das Projekt Schilthornbahn 20XX sieht eine neue Direktverbindung zwischen Stechelberg und Mürren vor, die nach der Fertigstellung die steilste Luftseilbahn der Welt sein wird. Mit der neuen Sondermünze «Luftseilbahn Schilthorn» soll die alte Luftseilbahn in Erinnerung gehalten werden.

Die Sondermünzen prägen Geschichten und Erinnerungen unseres Landes

Die Sondermünze «Luftseilbahn Schilthorn» besteht aus Silber 999 und wiegt 20 g. Die Bildseite zeigt die alte, noch bestehende Gondelbahn sowie das weltberühmte Drehrestaurant Piz Gloria auf 2'970 m ü. M., von wo aus das spektakuläre Panorama von Eiger, Mönch und Jungfrau genossen werden kann. Die Wertseite zeigt eine Skizze des Schilthorns und des Restaurants: ein Muss für alle Sammler und Liebhaber von Schweizer Münzen, James Bond-Filmen und der Schweizer Bergwelt. Zusätzlich ist der Nominalwert von CHF 20 abgebildet. Die Münze wird in einer Auflage von 3’300 Stück in der Qualität «Polierte Platte» im Etui, 200 Stück in der Qualität «Polierte Platte» im Etui mit Künstlerzertifikat und 5’000 Stück «unzirkuliert» im Blister angeboten. Zum Abschluss dieser grossartigen Luftseilbahn-Serie werden zudem zwei unterschiedliche Münzboxen mit je 500 nummerierten Exemplaren angeboten.

Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk

Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint prägt im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft den Schweizer Franken. Seit 1855 entsteht dieser im Herzen der Schweiz und seit 1906 im beliebten Kirchenfeldquartier in Bern. Seit 1936 prägt die Swissmint zudem Sondermünzen zur Erinnerung an bedeutende historische und kulturelle Ereignisse oder zu Ehren grosser Persönlichkeiten. Jede dieser Sondermünzen ist ein Kleinstkunstwerk – in künstlerisch und handwerklich einzigartiger Tradition.