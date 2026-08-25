Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG)

Glitterbox 2026 exklusiv in Deutschland nur in Hannover

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Hannover (ots)

Internationale Weltklasse-DJs, Dragqueens und Dancers: Am 31. Oktober 2026 feiert Hannover die einzige Glitterbox-Party Deutschlands. Mit einem hochkarätigen Line-up verwandelt sich der Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) erneut in einen der spektakulärsten Dancefloors des Landes. Als einziger Veranstaltungsort in Deutschland bietet Hannover eine besondere Bühne für eines der international bekanntesten Partyformate, das auf Ibiza ebenso zu Hause ist wie in diversen Metropolen rund um den Globus. Hannover hat sich damit als feste Station im Glitterbox-Kosmos etabliert und bringt die House- und Disco-Kultur regelmäßig mit einem Publikum aus dem In- und Ausland zusammen.

Datum: 31. Oktober 2026

Ort: Kuppelsaal (HCC)

Einlass: ab 21 Uhr

VVK-Start: ab sofort

Tickets: ab 40 Euro zzgl. VVK-Gebühr unter https://gb.ticket2go.de.

Das Line-up (A-Z)

Aline Rocha

Carl Craig

Michael Grey

Mousse T.

Revival House Project (live)

Dragqueens & Dancers

Spektakuläre Dragqueen-Performances, extravagante Tänzerinnen und Tänzer, legendäre Konfetti-Momente und ein erstklassiger Soundtrack aus House, Disco und Soul schaffen die glamouröse und extravagante Atmosphäre, für die Glitterbox weltweit bekannt ist. Wer den Abend besonders exklusiv erleben möchte, kann zudem 4er- oder 6er-Tische mit Service am Tisch buchen.

Meher Infos unter www.hvg-events.de/glitterbox