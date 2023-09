Digiterre

Collabera Digital erwirbt Digiterre, um einen "roten Faden" der Qualität von der technologischen Problemlösung bis zur skalierten Lieferung und darüber hinaus zu bieten

London (ots/PRNewswire)

Durch die Übernahme des mit Sitz in Großbritannien ansässigen Software- und Data-Engineering-Beratungsunternehmens Digiterre durch Collabera Digital erhält Digiterre eine multinationale Präsenz für die Bereitstellung von Software sowie kundennahe Büros in Europa und im Asien-Pazifik-Raum.

Collabera Digital, ein führender Anbieter von Digital-Engineering-Dienstleistungen, gab heute die Übernahme von Digiterre bekannt, einem mehrfach ausgezeichneten Beratungsunternehmen für Software- und Data Engineering. Die Übernahme dieses außergewöhnlichen Teams von technologieorientierten Transformations-Spezialisten wird die Pläne von Collabera Digital beschleunigen, sich an der Spitze der nächsten Generation datengestützter Innovationen und KI-Fortschritte zu positionieren.

Der kundenzentrierte und hochgradig kollaborative Ansatz von Collabera Digital ermöglicht es Unternehmen, ihre digitale Entwicklung schneller und mit größerer Ergebnissicherheit voranzutreiben als viele ihrer Konkurrenten. Sie investieren weiterhin stark in die Weiterentwicklung von Technologien der nächsten Generation und KI-fähige Lösungen und leisten damit Pionierarbeit bei der Transformation der Kunden inmitten der kommenden Innovationswelle.

Hiten Patel, Vorsitzender der Collabera-Gruppe, sagte: „Wir freuen uns, Digiterre, ein renommiertes Software- und Data-Engineering-Unternehmen, in der Collabera-Familie willkommen zu heißen. Durch die Kombination von Digiterre's tiefgreifender Expertise in fortschrittlichem datengesteuertem Software-Engineering zusammen mit unserer globalen Reichweite im Bereich Digital-Engineering sind wir gut positioniert, um Lösungen für die digitale Transformation des neuen Zeitalters zu liefern, die die Kraft von Talent und generativen Technologien nutzen. Mit dieser Akquisition und der kürzlich erfolgten Übernahme von Pracedo, einem Platin-Beratungsunternehmen für Salesforce, etablieren wir uns als bevorzugter Partner für die Bereitstellung von Erfahrungen der nächsten Generation, verwertbaren Erkenntnissen und intelligenten Produkten und Plattformen für unsere Kunden auf der ganzen Welt."

Digiterre hilft führenden Energie- und Rohstoffhandels- sowie Kapitalmarktunternehmen, ihr Geschäft zu verändern und umzugestalten. Wir liefern innovative Software- und Data-Engineering-Lösungen, die ihre schwierigsten, oft zeitkritischen Herausforderungen in den stark regulierten Märkten, in denen sie tätig sind, bewältigen.

„Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in die Collabera Digital-Familie. Durch die Kombination unserer Stärken mit der Größe und der starken Präsenz von Collabera Digital auf der ganzen Welt werden wir in der Lage sein, ein breiteres Spektrum an qualitativ hochwertigen Lösungen für den gesamten Lebenszyklus der Softwarebereitstellung zu liefern und weiterhin die anspruchsvollsten geschäftlichen Herausforderungen unserer Kunden zu bewältigen, um ihnen dabei zu helfen, Veränderungen in erheblichem Umfang herbeizuführen, unterstützt von einem Netzwerk globaler Niederlassungen",sagte Ian Murrin, Gründer und CEO von Digiterre. „Digiterre wird seine Eigenständigkeit als unabhängige Einheit innerhalb der Collabera Digital-Gruppe beibehalten und sein breites Spektrum an Dienstleistungen und Fähigkeiten zum Nutzen unserer Kunden einsetzen. Dank dieser Struktur können wir uns weiterhin auf die komplexen, riskanten, zeitkritischen und oft unklaren Herausforderungen unserer Kunden konzentrieren, für die wir in den von uns betreuten Sektoren bekannt geworden sind."

Andrew Diaper, leitender Vizepräsident und UK Europe Head, von Collabera Digital, sagte: „Diese Akquisition ist ein entscheidender Meilenstein in den europäischen Expansionsplänen von Collabera Digital. Mit diesem strategischen Schritt sind wir in der Lage, die rasante Entwicklung der von uns bedienten Branchen zu unterstützen, das Kundenerlebnis zu verbessern, neue Wege des Wachstums zu beschreiten und unsere Führungsposition in der Ära der KI-gesteuerten Transformation zu festigen. "

Informationen zu Collabera Digital

Collabera Digital hilft technologieorientierten Unternehmen, ihre digitale Entwicklung zu beschleunigen. Unsere Digital-Engineering-Fähigkeiten in den Bereichen Daten, Analytik, Cloud, Automatisierung und Cybersicherheit in Verbindung mit einer soliden Grundlage in der Talentumwandlung helfen unseren Kunden, Innovationen schneller und mit geringerem Risiko umzusetzen, um in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein.

Collabera Digital wurde 2010 gegründet und verfügt über 25 Niederlassungen in 11 Ländern in APAC und Europa. Das Unternehmen betreut mehr als 300 Kunden, darunter Fortune 500-Unternehmen. Mit mehr als 10.000 Fachkräften sind wir ein Team von Innovatoren und Vordenkern, die durch das Ergreifen von Chancen der digitalen Transformation erfolgreich sind.

Für weitere Informationen, besuchen Sie https://collaberadigital.com

Informationen zu Digiterre

Digiterre wurde im Jahr 2000 vom jetzigen Eigentümer und CEO Ian Murrin gegründet und ist ein Beratungsunternehmen für Software- und Data-Engineering, das für viele der weltweit führenden Unternehmen - ob Rohstoff- oder Energiehändler, Banken oder Investmentmanager - technologische und organisatorische Veränderungen ermöglicht.

Wir planen, entwerfen und liefern Software- und Data-Engineering-Lösungen, die von den Anwendern gewünscht, benötigt und gerne genutzt werden. Wir erreichen „Agilität mit größerer Geschwindigkeit", weil es uns wichtig ist, die Verantwortung für die Lösung der schwierigsten technischen Herausforderungen zu übernehmen und hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Aufgrund dieses Ansatzes liefern wir riskante, hochkarätige und zeitkritische Projekte in der Regel in kürzerer Zeit als unsere Konkurrenten, oft sogar deutlich schneller.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.digiterre.com

