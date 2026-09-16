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Unternehmer Sven Voth mit dem Award des Internationalen Marken-Kolloquiums 2026 ausgezeichnet

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Dortmund / Seeon (ots)

Die Jury des Internationalen Marken-Kolloquiums hat den Unternehmer Sven Voth mit dem diesjährigen Award des Kolloquiums ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 10. September 2026 im Rahmen eines festlichen Dinners statt. Mit dem Award würdigt das Internationale Marken-Kolloquium Unternehmerpersönlichkeiten, die durch herausragende unternehmerische Leistungen, konsequente Markenführung und ihre persönliche Haltung Maßstäbe setzen. Die Auszeichnung wurde in diesem Jahr zum 15. Mal vergeben.

Bekannt wurde Sven Voth als Gründer des Streetwear- und Sneaker-Filialisten SNIPES, den er in wenigen Jahren zu einer international anerkannten Marke für Sneaker und Streetwear entwickelte und - u. a. durch Kooperationen mit Sportgrößen wie Michael Jordan oder Musikern wie DJ Khaled - im Brand- und Community-Building zu einem Maßstab machte. 2024 verkaufte Voth SNIPES und schied aus dem Unternehmen aus. Es folgte der Aufbau seines heutigen unternehmerischen Zuhauses in Wien: der Beteiligungsholding Black Mass.

Das Black Mass Ökosystem

Unter dem Dach der Black Mass Holding vereint Sven Voth heute eine Reihe von Gesellschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von Marketing über Fabrik- und Produktinnovation, Lizenzen, Produktion und Distribution bis zu kratierten Community- und Lifestyle-Formaten: QUANTUM für Hervis, VOID als Marketing Agency, MANTIS für Factory Innovations, NOCTANE für Licences, Production und Distribution, FANTOM mit Fokus auf Sportmarketing, PANTHA für Premium-Einzelhandel sowie CENTURION als Influencer-Netzwerk und Creator-Commerce-Plattform GET READY WITH ME.

Eine der prominentesten Beteiligungen ist die Sporthandelskette HERVIS. Seit Januar 2006 ist Voth Miteigentümer von HERVIS und treibt die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens voran.

"Mit Sven Voth zeichnen wir einen Unternehmer aus, der nicht stehen bleibt. Nach dem Aufbau und Verkauf von SNIPES ist er ins volle unternehmerische Risiko gegangen und entwickelt heute mit Black Mass ein vielschichtiges Beteiligungsportfolio. Besonders überzeugt hat die Jury sein unternehmerischer Mut, HERVIS in einer hochgradig schwierigen wirtschaftlichen Lage zu übernehmen," so Prof. Dr. Guido Quelle, Vorsitzender der Award-Jury und geschäftsführender Gesellschafter der gastgebenden Mandat Managementberatung.

HERVIS: Inhaber im Hintergrund, nicht in der operativen Führung

Bei HERVIS agiert Sven Voth bewusst nicht operativ, sondern als Miteigentümer im Hintergrund - gemeinsam mit seinem Mitgesellschafter Udo Schloemer. Die operative Geschäftsführung liegt beim eingesetzten CEO Markus Hupach. Voth versteht sich als Eigentümer-Unternehmer, der Rahmen, Ambition und Kapital setzt und die operative Verantwortung an ein eigenständiges Management delegiert.

"Eine starke Marke entsteht nicht am Reißbrett. Sie entsteht durch unternehmerische Entscheidungen und durch Menschen, die bereit sind, mit Hingabe und Herzblut für diese Entscheidungen einzustehen", so Linda Vollberg, Leiterin und Moderatorin des Internationalen Marken-Kolloquiums.

Der Award des Internationalen Marken-Kolloquiums

Der Award des Internationalen Marken-Kolloquiums wird seit 2012 vergeben. Ausgezeichnet werden Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungspersönlichkeiten, die ihre Marken und Unternehmen nachhaltig prägen. Entscheidend sind dabei nicht allein wirtschaftliche Kennzahlen. Berücksichtigt werden ebenso Innovationskraft, gesellschaftliche Verantwortung, persönliche Integrität und die Fähigkeit, ein Unternehmen langfristig und glaubwürdig weiterzuentwickeln. Zu den früheren Preisträgern zählten u.a. Almdudler-CEO Mag. Gerhard Schilling, Vaude-Geschäftsführerin Dr. Antje von Dewitz und Victorinox-CEO Carl Elsener.

Die Preisverleihung bildete einen Höhepunkt des 23. Internationalen Marken-Kolloquiums, das vom 9. bis 11. September 2026 im Kloster Seeon stattfand. Die von der Mandat Managementberatung GmbH ausgerichtete Veranstaltung bringt jährlich einen ausgewählten Kreis von Unternehmerinnen und Unternehmern, Geschäftsführungen und Eigentümerfamilien zusammen.

Bildmaterial zur Award-Verleihung unter:

https://mandat.de/de/presseraum/fotos-und-downloads/allgemeine-pressemotive/

Stimmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Internationalen Marken-Kolloquium unter: https://www.youtube.com/@markenkolloquium

Weitere Informationen unter: www.internationales-marken-kolloquium.de

Über die Mandat Managementberatung

Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und profitabel zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung als auch in der Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team verfügt über branchen- und länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf 35 Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 600 Projekte für über 250 nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in der DACH-Region. Mandat hat seinen Standort in Dortmund.

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