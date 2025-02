Sys-pro GmbH

RFID-Spezialist syspro erhält Top Supplier Retail Award 2025

Berlin (ots)

Der IT-Systemintegrator und RFID-Experte sys-pro GmbH (Berlin) wurde mit dem Top Supplier Retail Award 2025 ausgezeichnet. Der renommierte Preis wird jährlich vom EHI Retail Institute und der Lebensmittel Zeitung verliehen. Prämiert wurde eine integrierte IT-Lösung für den Mode- und Lifestyle-Spezialisten Pier14. Gemeinsam mit syspro werden die Projektpartner digimago GmbH (Lohmar) und Remira GmbH (Dortmund) ausgezeichnet. Die Verleihung fand am 18. Februar 2025 auf der Retail-Leitmesse EuroCIS in Düsseldorf statt.

Der Top Supplier Retail Award würdigt herausragende digitale Lösungen für den Handel. Die für den Kunden Pier14 entwickelte Lösung erfüllt diesen Anspruch durch eine überzeugende Integration von Warenwirtschaft, digitaler Kundeninteraktion, intelligentem Bestandsmanagement und smarten Workflows.

Pier14 hat sich als Premiumadresse für Fashion, Beauty und Accessoires an der Ostseeküste etabliert - mit einer einzigartigen Mischung aus Lifestyle, Genuss und Shopping. In den insgesamt 16 Stores in Heringsdorf, Zinnowitz und Kühlungsborn werden die Besucher mit erstklassigem Interieur, feinen kulinarischen Angeboten, einer herausragenden Warenpräsentation und vorbildlichem Kundenservice begeistert. Der Mix aus digitaler Interaktion und kundenfreundlichen Omnichannel-Prozessen wird durch eine tiefgreifende Prozess- und Datenintegration über das gesamte Filialnetz ermöglicht, deren Basis eine lückenlose syspro-RFID-Infrastruktur ist.

Im Fokus der prämierten Pier14-Lösung steht die optimale Steuerung der erfolgskritischen Faktoren Warenverfügbarkeit, Kundenerlebnis, Beratungsqualität, Serviceangebot, Omnichannel-Integration und Prozesseffizienz. Für diese Herausforderungen findet die Lösung Antworten auf neuestem technologischen Stand. Eine Schlüsselrolle dabei hat die syspro-RFID-Infrastruktur: Sie beschafft und verbindet Echtzeit-Daten aus sämtlichen Filialen, Workflows, Bestandsveränderungen und Transaktionen - und sie bildet Store-Prozesse einfach und komfortabel auf dem mobilen Equipment der Mitarbeiter ab.

Warenverfügbarkeit und Bestandsmanagement sorgen dafür, dass Kunden überhaupt finden, was sie kaufen wollen. Hierzu gehören viele kleine und große Prozesse in der Artikellogistik. Die Pier14-Lösung reduziert zum Beispiel die Aufwände der Mitarbeiter für die Warenanahme um bis zu 95%. Artikelbewegungen im Store oder Umlagerungen in andere Filialen werden in Echtzeit erfasst, so dass jeder Artikel zu jedem Zeitpunkt identifiziert werden kann. Die Etikettierung erfolgt statt mit Barcodes durch RFID-Tags, was ein kontaktloses Auslesen und ein zentimetergenaues Lokalisieren im Raum möglich macht. Vollständige Store-Inventuren können bei Erfassungsraten von bis zu 18.000 Artikeln pro Stunde im laufenden Betrieb erfolgen. Und jede Bestandsveränderung wird sofort an die Warenwirtschaftssysteme übermittelt.

Das Kundenerlebnis wird einerseits durch digitale, interaktive Terminals und andererseits durch persönlichen Service geprägt. So wird das Angebot auf der Fläche durch Touchscreens um weitere Artikel und Informationen ergänzt, was für einen spürbaren Up- und Cross-Selling-Effekt sorgt. Die Berater vor Ort sind dank ihrer Handhelds immer mobil und in Echtzeit über ihre Produkte im Bilde - und sie haben dank vereinfachter Bestandsverwaltung viel mehr Zeit für den Kunden. Gewünschte Artikel werden per Handheld in jedem Winkel des Stores gefunden oder schnell und direkt aus anderen Filialen und Lagern beschafft. Und Warteschlangen an der Kasse werden kürzer, weil statt einem Einzelscan dank RFID-Tagging der gesamte Einkauf gleichzeitig erfasst wird.

Der Omnichannel-Verkauf - ein paralleler, integrierter Betrieb von Onlineshop und Stores - ist ein wichtiger Teil der Pier14-Geschäftsstrategie. Die Integration steigert die Verfügbarkeit auf allen Kanälen, weil jeder Artikel unabhängig von seiner Platzierung verfübar ist. Online-Bestellungen lösen in Echtzeit ein mobiles Artikel-Picking per RFID-Handheld im Store aus. Lieferscheine sowie Versand- und Retourenlabel werden dabei sofort erstellt. Und die Synchronisation zwischen Store, eCommerce Cloud und Warenwirtschaftssystem läuft automatisch.

Pier14 arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit syspro zusammen und hat in dieser Zeit die technologische Integration der Filialen und der Artikellogistik konsequent vorangetrieben. Mit dem aktuellen Stand des Systems hat das Handelsunternehmen einen neuen Benchmark für die Retail-Branche geschaffen.

syspro gehört seit über 20 Jahren als Technologieentwickler und IT-Systemintegrator zu den führenden Anbietern von Auto-ID- und RFID-gestützten Prozesslösungen. Das Einsatzgebiet der Lösungen umfasst dabei sämtliche Arbeitsabläufe und Datenprozesse in den Supply Chains von globalen Produktions-, Distributions- und Handelsunternehmen. Hier schafft syspro messbaren Mehrwert: gesteigerten Umsatz, geringere Kosten, kurze ROI-Zyklen, resiliente Prozesse sowie assistierte und automatisierte Workflows. Parallel dazu erschließt syspro mit den eigenen Systemen innovative Hochtechnologien für die Geschäftsmodelle der europäischen Realwirtschaft im Mittelstand. Über eine besonders tiefe Branchenexpertise verfügt das Unternehmen in den Segmenten Food, Fashion, Retail und Industrie. Zu den Kunden von syspro gehören nationale und internationale Fashion Retailer, die Textilindustrie, Lebensmittelproduzenten, Logistikunternehmen, Einzelhandelsketten, Unternehmen der Bauwirtschaft oder die Schuh- und Lederwarenindustrie. Weitere Informationen: www.sys-pro.de