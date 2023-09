ImageBiopsy Lab

Die besten KI-gestützten Technologien für die muskuloskelettale (MSK) Bildgebung: ImageBiopsy Lab und Radiobotics unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung

Vienna (ots/PRNewswire)

ImageBiopsy Lab (Wien), und Radiobotics (Kopenhagen) haben eine Zusammenarbeit gestartet, um Künstliche Intelligenz (KI) zur Unterstützung der Diagnose von muskuloskelettalen Erkrankungen in der Radiologie, Orthopädie und Traumatologie innerhalb der DACH-Region zu etablieren.

Muskuloskelettale Pathologien sind ein globales Problem und treten häufiger auf als Herz- Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen. Dennoch vertrauen viele Ärzte auf analoge Diagnosemethoden, wie die manuelle Auswertung von Röntgenbildern und MRT-Aufnahmen. Diese subjektiven und zeitaufwändigen Verfahren sind nicht standardisiert und die Ergebnisse hängen stark von der Erfahrung der Anwender ab.

Trotz einer wachsenden Anzahl MSK-spezifischer Softwarelösungen auf dem Markt, fehlt es Nutzern an einer ganzheitlichen Lösung für die verschiedenen diagnostischen Anforderungen.

Mit ihrer Kollaboration werden ImageBiopsy Lab und Radiobotics (beide mit MDR- und FDA-Zulassung) ihre Branchen- und Fachkenntnisse kombinieren und eine umfassende KI-suite für die MSK-Bildgebung anbieten. Damit automatisieren sie sowohl radiologische Messungen und Auswertungen, als auch Frakturerkennung.

Dr. Richard Ljuhar, CEO und Mitbegründer von ImageBiopsy Lab, erklärt: "Bevor KI zum Einsatz kommt, ist es entscheidend, den diagnostischen Arbeitsablauf und die Bedürfnisse der Ärzte zu verstehen. Zu diesem Zweck haben wir in den letzten Jahren eng mit führenden MSK-Radiologen, Orthopäden und Traumatologen zusammengearbeitet.

Wir sind entschlossen, den gesamten Prozess der MSK-Diagnostik für Ärzte, Patienten und das Gesundheitssystem zu revolutionieren. Radiobotics ist der ideale Partner, um erstklassige Lösungen für die Diagnose von MSK-Erkrankungen anzubieten. Unsere Zusammenarbeit leitet eine neue Phase der Integration von KI-gestützten Workflows ein."

Sein Counterpart von Radiobotics, CEO und Mitbegründer Mads Jarner, hierzu: "Da MSK-KI-Lösungen im klinischen Alltag an Bedeutung gewinnen, wird es immer wichtiger, unseren Kunden eine umfassende Option anzubieten, die nahtlos in den Arbeitsablauf integriert werden kann.

Wir freuen uns, mit ImageBiopsy Lab zusammenzuarbeiten und ihr großes Netzwerk im deutschsprachigen Raum nutzen zu können. Damit wird der Zugang zu RBfracture™, der marktführenden Software zur Frakturerkennung, für den DACH Raum erleichtert. Es besteht auch Möglichkeit einer Kooperation in anderen Regionen."

ImageBiopsy Lab und Radiobotics gelten als Pioniere auf dem Gebiet der Anwendung von Deep-Learning-Technologie in der muskuloskelettalen Bildanalyse. Im Laufe ihrer Entwicklung haben sich die beiden preisgekrönten Unternehmen zunehmend auf verschiedene Bereiche spezialisiert. ImageBiopsy Lab zeichnet sich durch ein umfangreiches Portfolio automatisierter Lösungen für automatisierte Messungen aus, während Radiobotics in der Fraktur-Erkennung marktführend ist. Durch ihre Zusammenarbeit streben sie an, das gesamte Spektrum der Bedürfnisse von Radiologen und Orthopäden abzudecken.

Für Medienanfragen: Annalisa Blaha, marketing@imagebiopsy.com, +43 1905 12061104

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2216088/ImageBiopsy_Lab.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2129308/4282896/ImageBiopsy_lab_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-besten-ki-gestutzten-technologien-fur-die-muskuloskelettale-msk-bildgebung-imagebiopsy-lab-und-radiobotics-unterzeichnen-eine-kooperationsvereinbarung-301935477.html