Matrixdock

Matrixdock bietet jetzt On-Chain-Transparenz seines tokenisierten T-Bill-Angebots mit der Integration von Chainlink Proof of Reserve (PoR)

Singapur (ots/PRNewswire)

Die Zusammenarbeit liefert einen neuartigen realen Anwendungsfall für die Tokenisierung von Vermögenswerten mit der Chainlink PoR-Minting-Funktion

Matrixdock, eine Plattform für digitale Vermögenswerte, die den Zugang zu realen Vermögenswerten durch Tokenisierung ermöglicht, hat die Integration von ChainLink Proof of Reserve (PoR) im Ethereum-Mainnet abgeschlossen, um die Transparenz seines Tokenized Treasury Bill („T-Bill") Angebots zu erhöhen. Matrixdock ist eine Marke im Besitz von Matrixport.

Die Integration unterstützt das Flaggschiff von Matrixdock, den Short-term Treasury Bill Token („STBT"), der es Stablecoin-Inhabern ermöglicht, sich in U.S.-Treasury-Papiere mit einer Laufzeit von sechs Monaten und in Reverse-Repo-Geschäften zu engagieren, die durch U.S.-Treasury-Papiere besichert sind. Chainlink PoR ermöglicht es den Matrixdock-Stakeholdern, die Reserven zu überwachen, um sicherzustellen, dass das tokenisierte T-Bills-Angebot ausreichend durch die Wertpapiere des US-Finanzministeriums abgesichert ist.

Cynthia Wu, Chief Operating Officer, Matrixport, erklärte: „Wir freuen uns sehr, mit Chainlink bei diesem marktführenden Real-World-Asset-Tokenization PoR zusammenzuarbeiten. Es wird erwartet, dass sich die Tokenisierung von realen Vermögenswerten in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Thema für das Ökosystem digitaler Vermögenswerte entwickeln und den Markt um mehrere Billionen Dollar bereichern wird. Die Tokenisierung von realen Vermögenswerten wird den Umfang und die Vielfalt der On-Chain verfügbaren Vermögenswerte erheblich erweitern, während unsere Branche reift. Unsere Zusammenarbeit mit Chainlink löst die Transparenzprobleme bei der Validierung von Off-Chain-Vermögenswerten mit ihrer tokenisierten On-Chain-Darstellung."

Chainlink PoR bietet eine On-Chain-Transparenz, die es jedem Benutzer ermöglicht, die Besicherung von Vermögenswerten unabhängig zu überprüfen. Durch die Nutzung der automatisierten On-Chain-Verifizierung und der sicheren Mint-Funktion von Chainlink kann Matrixdock die Markteinführung von Tokenisierungsprojekten beschleunigen und die Sicherheit von tokenisierten Vermögenswerten erhöhen.

Mark Scrine, Business Lead für Proof of Reserve bei Chainlink Labs, teilte mit: „Wir sind begeistert von Matrixdocks neuartiger Integration von Proof of Reserve als wichtiger Treiber für technologische Innovationen. Proof of Reserve bietet eine autonome und zuverlässige Überwachung von Vermögenswerten und stützt sich auf die bewährte Infrastruktur von Chainlink. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Matrixport weiterhin potenzielle Anwendungsfälle zu erforschen und unsere Branche dabei zu unterstützen, sich auf sichere und effiziente Weise zu entwickeln."

Angesichts des sich entwickelnden makroökonomischen Umfelds ist die Tokenisierung von realen Vermögenswerten zu einem der innovativen Themen an der Schnittstelle zwischen traditionellen und digitalen Vermögenswerten geworden. Einem aktuellen Bericht der Bank of America Global Research zufolge könnte die Tokenisierung von Vermögenswerten in den nächsten zehn Jahren ein Volumen von über 16 Billionen US-Dollar erreichen und die Finanzinfrastruktur und -märkte verändern. Seit seiner Einführung im Februar 2023 hat das Gesamtangebot von STBT bis zum 26. Juli 2023 mehr als 99 Millionen US-Dollar erreicht, mit einem 7-Tage-Durchschnitts-APY von 4,7 %.

Informationen zu Matrixdock

Matrixdock ist eine Plattform für digitale Vermögenswerte, die durch Tokenisierung Zugang zu realen Vermögenswerten bietet. Es ist eine Marke von Matrixport, eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen finden Sie unter www.matrixdock.com. Informationen zu den STBT-Kaufbeschränkungen finden Sie unter folgendem Link.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2160843/matrixdock_Blue_horizontal_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/matrixdock-bietet-jetzt-on-chain-transparenz-seines-tokenisierten-t-bill-angebots-mit-der-integration-von-chainlink-proof-of-reserve-por-301885989.html