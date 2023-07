DOSB New Media GmbH

Sportdeutschland.TV sichert sich die exklusiven Medienrechte an den US Open Tennis Championships im DACH-Raum

München (ots)

Die DOSB New Media GmbH, Betreiber der Sportstreaming-Plattform Sportdeutschland.TV, hat sich die langfristigen Medienrechte an den US Open Tennis Championships von 2023 bis 2027 gesichert. Die Vereinbarung mit der United States Tennis Association umfasst die exklusiven Rechte in Deutschland und Österreich sowie die nicht-exklusiven Rechte in der Schweiz. Jedes Spiel der US Open 2023 wird live und auf Abruf auf Sportdeutschland.TV zu sehen sein, ein noch nie dagewesenes Niveau der Berichterstattung für Tennisfans in der Region, die das Turnier auf einer Vielzahl von Geräten genießen können.

Noch nie zuvor hat ein Anbieter in der DACH-Region in diesem Umfang über die US Open berichtet, und Sportdeutschland.TV freut sich darauf, die erste Plattform zu sein, die diesen Weg geht - beginnend mit der Übertragung der Qualifikationsturniere, über die Hauptfelder der Herren- und Dameneinzel, des Herrendoppels, des Damendoppels und des gemischten Doppels. Darüber hinaus hat sich Sportdeutschland.TV verpflichtet, alle Spiele des Junioren- und Rollstuhlturniers zu übertragen. Jedes einzelne Spiel jedes einzelnen Wettbewerbs wird live und auf Abruf zu sehen sein, zusammen mit täglichen Highlights auf allen Kanälen von Sportdeutschland.TV - ein einzigartiger Zugang, den Sportdeutschland.TV seinen Zuschauern bietet und der zur weiteren Förderung des Tennissports in dieser Region beiträgt.

"Die Übertragung der US Open in diesem Umfang ist eine unglaubliche Entwicklung in der Geschichte von Sportdeutschland.TV", sagt Björn Beinhauer, CEO DOSB New Media. "Wir freuen uns darauf, den Tennisfans in der DACH-Region den Grand Slam auf eine Art und Weise näher zu bringen, wie sie ihn noch nie erlebt haben. Ich kann schon jetzt ein hochkarätiges Moderatoren- und Kommentatorenteam, sowie neue und moderne Formate versprechen."

Das Turnier findet in diesem Sommer vom 22. August bis zum 11. September 2023 statt. Sportdeutschland.TV wird den Tennisfans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz alle Spiele in einzelnen Livestreams anbieten. Die genaue Aufteilung der kostenpflichtigen und kostenlosen Inhalte wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.