Ghanas Präsident feiert die erfolgreiche Lieferung von LiuGong-Geräten

Accra, Ghana (ots/PRNewswire)

Am 31. Juli (Ortszeit) wurde eine große Ladung von LiuGong (000528.SZ)-Geräten offiziell an die ghanaische Regierung geliefert, um das District Road Improvement Programme (DRIP) als Teil des lokalen Wirtschaftsentwicklungsplans zu unterstützen. Die ghanaische Regierung hat das Projekt mit einer großen Feier auf dem Independence Square in Accra eröffnet. Rund 3.000 Menschen nahmen an der Veranstaltung teil, darunter der ghanaische Präsident Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Herr Li Yaohong, Handelsberater der chinesischen Botschaft in Ghana, Beamte verschiedener ghanaischer Regierungsstellen, LiuGong Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer Zeng Guang'an und Senior-Vizepräsident Luo Guobing.

Ansprache von Herrn Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Präsident von Ghana

„Ghana befindet sich in einer kritischen Phase der raschen Entwicklung. Um einen wirtschaftlichen Aufschwung zu erreichen, muss zunächst die zentrale Frage des Infrastrukturbaus angegangen werden. Die Beschaffung von 1.000 LiuGong-Geräten durch die Regierung ist von großer Bedeutung für die Verbesserung der Transportbedingungen in unseren ländlichen Gebieten und die Verbesserung der Lebensgrundlagen vor Ort."

Ansprache von Zeng Guang'an, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von LiuGong

„LiuGong ist seit den 1990er Jahren über Hilfsprogramme der chinesischen Regierung in Afrika tätig. Heute beliefert LiuGong zahlreiche Kunden und Großprojekte auf dem gesamten Kontinent mit Ausrüstung und Dienstleistungen. Derzeit sind über 30.000 Einheiten im Einsatz. Darüber hinaus engagiert sich LiuGong für das Gemeinwohl und die soziale Nachhaltigkeit. Im vergangenen Jahr haben wir die Green Alliance Initiative ins Leben gerufen, um gemeinnützige Projekte in Afrika zu unterstützen. In diesem Jahr ist unser Projekt in Südafrika angelaufen und soll auf andere Länder ausgeweitet werden. Ziel ist es, die Menschen vor Ort mit sauberem Wasser zu versorgen und den Grundstein für ein gesundes und nachhaltiges Leben der afrikanischen Bevölkerung zu legen."

LiuGong hat für das DRIP-Projekt Tausende von Baumaschinen zur Verfügung gestellt. Diese Maschinen werden an 261 Bezirke in Ghana verteilt, um die lokale wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern. Darüber hinaus hat LiuGong ein Callcenter und ein Ersatzteillager in Ghana eingerichtet und 16 regionale Servicezentren im ganzen Land geschaffen, die rund um die Uhr professionelle Dienstleistungen anbieten. Diese Servicezentren sind darauf ausgerichtet, schnell auf die Bedürfnisse der Kunden zu reagieren und einen effizienten Betrieb der Geräte zu gewährleisten. LiuGong plant außerdem, mit lokalen Universitäten zusammenzuarbeiten, um Talente für den Maschinenbau auszubilden und so die lokale Präsenz in Afrika weiter zu fördern.

Am Tag vor der Veranstaltung wurden Zeng Guang'an, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von LiuGong, Luo Guobing, Senior-Vizepräsident, und andere Führungskräfte von Ghanas Präsident Nana Addo Dankwa Akufo-Addo empfangen. Die beiden Parteien führten eingehende Gespräche über die Geschäftsentwicklung von LiuGong in Ghana und stellten eine vielversprechende zukünftige Zusammenarbeit in Aussicht. Dieses Treffen festigte die engen Kooperationsbeziehungen zwischen LiuGong und der ghanaischen Regierung weiter.

LiuGong wird auch in Zukunft verstärkt in den afrikanischen Markt investieren, Tochtergesellschaften und Büros in den wichtigsten Ländern gründen, die Beziehungen zu lokalen Partnern vertiefen und ein umfassendes Vertriebsnetz aufbauen, um einen größeren Beitrag zum Modernisierungsprozess in Afrika zu leisten.

