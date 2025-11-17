Nothing

Nothing Black-Friday-Angebote für Smartphones und Audio

Berlin (ots)

Nothing startet die Black-Friday-Deals und macht Technologie mit ikonischem Design noch zugänglicher. Im Fokus stehen reduzierte Preise für das Flagship-Smartphone Phone (3) sowie Ear (3).

Phone (3): transparentes Design, Glyph Matrix und Periskop Kamerasystem für noch mehr kreative Freiheit.

12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 569 CHF

16 GB RAM und 512 GB Speicher 679 CHF

Headphone (1): immersives Hörerlebnis mit präzisem Sound, Hybrid ANC, intuitiven Bedienelementen und der charakteristischen transparenten Designsprache – 199 CHF.

Ear (3): Adaptive Noise Cancellation, integriertes Super Mic im Ladecase und ein überarbeitetes transparentes Design mit Metallakzenten – 149 CHF.

Black Friday-Angebote

Smartphones

● Phone (3) 12/256 GB: 569 CHF (statt 699 CHF)

● Phone (3) 16/512 GB: 679 CHF (statt 799 CHF)

● Phone (3a) 8/128 GB: 259 CHF (statt 299 CHF)

● Phone (3a) 12/256 GB: 299 CHF (statt 349 CHF)

● Phone (3a) Pro 12/256 GB: 359 CHF (statt 399 CHF)

Audio

● Headphone (1): 199 CHF (statt 259 CHF)

● Ear (3): 149 CHF (statt 169 CHF)

● Ear: 89 CHF (statt 139 CHF)

● Ear (a): 69 CHF (statt 99 CHF)

Alle Angebote gelten ab dem 17. November für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen zu den Black-Friday-Deals auf nothing.tech.

Über Nothing

Nothing ist ein in London ansässiges Consumer-Tech-Unternehmen, gegründet 2020 – und das einzige neu gegründete Smartphone-Unternehmen der vergangenen zehn Jahre, das sich erfolgreich im Markt etabliert hat. Wir gestalten ein Technologieunternehmen einer anderen Art – eines, das menschliche Kreativität inspiriert, indem es Menschen, Design und Begeisterung wieder in den Mittelpunkt von Technologie stellt. Unsere preisgekrönten Smartphones und Audio-Produkte sehen anders aus, klingen anders und machen Technologie wieder persönlich und unterhaltsam – entwickelt in Zusammenarbeit mit unserer globalen Community. Nothing hat kürzlich eine Series-C-Finanzierungsrunde über 200 Mio. US-Dollar abgeschlossen und wird derzeit mit 1,3 Mrd. US-Dollar bewertet.