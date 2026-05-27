B+G Schweiz AG

Stéphane Schneider wird neuer Verwaltungsratspräsident der B+G Schweiz AG

Bild-Infos

Download

Kiesen (ots)

Die B+G Schweiz AG, die führende Garten- und Landschaftsbau-Gruppe der Schweiz, hat an der gestrigen Generalversammlung Stéphane Schneider und Philippe Knüsel in den Verwaltungsrat gewählt. Stéphane Schneider folgt auf Werner Schnorf und übernimmt das Präsidium in einer entscheidenden Phase: Die Gruppe verfolgt mit ihrer im Frühjahr 2026 verabschiedeten Strategie eine klare Vision - die nachhaltige Marktführerschaft im Schweizer Garten- und Landschaftsbau.

Stéphane Schneider (1967), schweizerisch-französischer Doppelbürger, bringt über 30 Jahre Führungserfahrung in international tätigen Bau-, Energie- und Servicegruppen mit. Von 2018 bis 2023 leitete er als CEO und Delegierter des Verwaltungsrats die Bouygues Energies & Services in der Schweiz, Italien und Österreich - eine Holding mit rund 5'000 Mitarbeitenden. Heute hält er Verwaltungsratsmandate bei GreenYellow, Gide und Arep und führt seine Beratungsgesellschaft Alpina Swiss Consulting.

"Was ich beitrage, ist der Blick für die Risiken in einer Wachstums- und Akquisitionsphase wie unserer - und die Erfahrung, einen strategischen Plan über Jahre konsequent zu begleiten", sagt Stéphane Schneider.

Die B+G Schweiz verfolgt einen ambitionierten Wachstumskurs - getragen von organischem Wachstum und ein bis zwei gezielten Akquisitionen pro Jahr. Schneiders Erfahrung in der Führung von Holding-Strukturen sowie seine ausgewiesene M&A-Expertise sind dabei besonders wertvoll. Als zweisprachig im Elsass aufgewachsener Unternehmer mit Wohnsitz in der Schweiz verkörpert er zudem die Brücke zwischen Romandie und Deutschschweiz.

"Mit Stéphane Schneider erhalten wir als Geschäftsleitung einen Sparringpartner, der das Projektgeschäft aus eigener Erfahrung kennt und genau weiss, was es bedeutet, mehrere starke Unternehmen unter ein Dach zu bringen, ohne ihren unternehmerischen Geist zu verlieren. Genau diese Balance wollen wir in der B+G leben", erklärt Carsten Bopp, CEO der B+G Schweiz AG.

Stéphane Schneider sieht in seiner neuen Aufgabe eine sinnstiftende Fortsetzung seines Weges: "Was mich besonders fasziniert: Wir schaffen Kraftorte, die das qualitative Leben mitprägen. Ich freue mich, die B+G zu den nächsten Blüten zu begleiten."

Anpassung des Verwaltungsrats

Werner Schnorf hat das Projekt B+G Schweiz von Anfang an mitgeprägt. Unter seiner Führung ist aus verschiedenen lokalen Betrieben eine Gruppe geworden, die voneinander lernt und sich gemeinsam weiterentwickelt - getragen von Unternehmerinnen und Unternehmern, die fachlich stark sind und menschlich zur Gruppe passen. Die B+G Schweiz dankt Werner Schnorf für seinen grossen Einsatz und sein Gespür dafür, wen es braucht, um etwas Bleibendes aufzubauen.

Neben Stéphane Schneider hat die Generalversammlung Philippe Knüsel neu in den Verwaltungsrat der B+G Schweiz AG gewählt. Philippe Knüsel ist Managing/Senior Director und Co-Leiter Private Equity bei der Patrimonium Asset Management AG in Zürich. Zuvor war er u.a. CFO und stv. CEO bei Chocolat Frey AG und Delica AG (Migros Industrie) sowie Vice President Finanzen und Transformation Management bei Kuoni Reisen. Mit Philippe Knüsel verstärkt der Verwaltungsrat sein Profil um ausgewiesene Expertise in Private Equity, M&A und der strategischen sowie finanziellen Führung von Mittelstandsunternehmen.

Über die B+G Schweiz

B+G Schweiz AG mit Sitz in Kiesen/BE ist die führende Garten- und Landschaftsbau-Gruppe in der Schweiz. Die Gruppe fokussiert sich auf die professionelle Beratung, Planung, Bau, Gestaltung und Unterhalt von Gärten, Grünflächen und Sportanlagen von Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Institutionen. Mit ihrer Strategie verfolgt die Gruppe die Vision einer nachhaltigen Marktführerschaft, getragen von den drei Pfeilern Wachstum, Mitarbeiterförderung und Rentabilität. Für Topqualität und höchste Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden setzen sich täglich über 800 Mitarbeitende in 11 Unternehmen an über 22 Standorten in der Schweiz ein. www.bgch.ch

Zur Person Stéphane Schneider

Stéphane Schneider (Jahrgang 1967) ist schweizerisch-französischer Doppelbürger. Er studierte an der École Polytechnique (X87) und der École Nationale des Ponts et Chaussées in Paris und absolvierte einen MBA am Collège des Ingénieurs. 2023 ergänzt durch das VR-Intensivseminar der Swiss Board School der Universität St. Gallen. Nach über 20 Jahren bei der Bouygues-Gruppe - zuletzt als CEO und Delegierter des Verwaltungsrats von Bouygues Energies & Services Schweiz/Italien/Österreich - gründete er 2023 Alpina Swiss Consulting.

Zur Person Philippe Knüsel

Philippe Knüsel studierte an der Universität St. Gallen (lic.oec.HSG) mit einem MBA-Austauschsemester an der Carlson School of Management (University of Minnesota). Nach Stationen bei Roland Berger Strategy Consultants und Kuoni Reisen war er von 2014 bis 2021 CFO und stv. CEO im Segment "Süsswaren & Snacks, Kaffee" der Migros Industrie (u.a. Chocolat Frey AG und Delica AG). Seit 2022 ist er Managing/Senior Director und Co-Leiter Private Equity bei der Patrimonium Asset Management AG in Zürich. Er hält weitere Verwaltungsratsmandate, u.a. bei der Roth Gruppe.