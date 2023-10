B+G Schweiz AG

Hauser Gärten schliesst sich führender Gartenbaugruppe an

Näfels, Kiesen (ots)

Die B+G Schweiz AG übernimmt eine Minderheitsbeteiligung an der Hauser Holding AG. Mit diesem Schritt schliesst sich die Firmengruppe rund um den Glarner Gartenbaubetrieb "Hauser Gärten" der führenden Schweizer Garten- und Landschaftsbau Gruppe an. Die B+G Schweiz erweitert damit ihr Tätigkeitsgebiet, welches sich nun vom Genfer- bis zum Zürichsee erstreckt.

Die Hauser Gruppe vereint heute sechs Unternehmen und deckt mit den Marken Hauser Gärten, hauser design und Bärenzaun das gesamte Spektrum von Garten- und Terrassenwelten ab, von der Planung über die Umsetzung bis zum Unterhalt und der Möblierung. Mit der Beteiligung der B+G Schweiz AG tritt die Hauser Gruppe der führenden Schweizer Garten- und Landschaftsbaugruppe bei.

Hauser stärkt Position für die Zukunft

Das Unternehmen wurde im Jahr 1980 gegründet. Aus dem Ein-Mann-Betrieb entwickelte sich unter dem Namen "Hauser Gärten" rasch eine bekannte Grösse in der Grünen Branche, insbesondere in der erweiterten Zürichsee Region. Im Laufe der Zeit entstand zusammen mit den Marken "Bärenzaun" und "hauser design" eine Firmengruppe mit über 150 Mitarbeitenden und dem gemeinsamen Fokus auf die Erstellung von einzigartigen Aussenwelten.

Beteiligung als Win-Win-Situation

Mit der Beteiligung gelingt der B+G Schweiz AG aus Kiesen bei Thun ein weiterer strategisch wichtiger Schritt in der regionalen Weiterentwicklung ihrer Marktregion. Die Gruppe wächst damit auf einen Jahresumsatz von CHF >120 Mio und vereint über 650 Mitarbeitende in 10 Unternehmen. Damit untermauert die Gruppe ihre Position als führendes Garten- und Landschaftsbauunternehmen in der Schweiz und baut diese weiter aus. "Mit der Beteiligung eröffnet sich die Gruppe den Zugang zu einem spannenden Einzugsgebiet," erläutert Werner Schnorf, Verwaltungsratspräsident der B+G Schweiz AG. "Damit können wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen und auch der marktführenden Stellung der Hauser Gruppe zusätzliche Kraft verleihen. Das betrachte ich als Win-Win-Situation."

Unternehmensleitung stellt sich neu auf

Die operative Führung aller Unternehmensbereiche liegt neu bei Raphael Erl, der im Juli 2023 die Rolle als CEO der Hauser Gruppe übernahm. Mark Hauser vertritt weiterhin die Familie im Verwaltungsrat und begleitet die strategische Weiterentwicklung während Sarah Hauser sich für die Akquise und Entwicklung hochstehender Gartenprojekte einsetzt. "Durch den Zusammenschluss mit B+G können wir die Vorteile einer starken Gruppe nutzen," sagt Mark Hauser und Sarah Hauser ergänzt: "Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass wir für unsere Mitarbeitenden, unsere langjährigen Partner und für alle Kunden auch weiterhin den gewohnt familiären Umgang bieten können." Der Verwaltungsrat der Hauser Gruppe wird zudem durch Toni Köhli als Vertreter der B+G Schweiz AG verstärkt.

Über die Hauser Gruppe

Seit 40 Jahren dreht sich bei der Hauser Gruppe alles um die faszinierende Aussenwelt, die zusätzlichen Lebensraum schafft. Heute wird das Familienunternehmen in der 2. Generation geführt und ist auf über 150 Mitarbeitende herangewachsen. Mit den Marken "hauser design", "Hauser Gärten" und "Bärenzaun" deckt die Gruppe das gesamte Spektrum von Garten- und Terrassenwelten ab - von der Planung über die Umsetzung bis zum Unterhalt und der Möblierung. Durch die langjährige Erfahrung, das spezialisierte Auge für Design und das Herzblut für die Natur entstehen erweiterte Lebensräume für gehobene Qualitätsansprüche.

Alle drei Marken haben ihre klaren Aufgabenbereiche: hauser design sorgt für die Planung, Umsetzung und Ausstattung einzigartiger Aussenwelten. Das Team von Hauser Gärten realisiert und pflegt einzigartige Garten- und Terrassenanlagen. In exklusiver Manier für Privatgärten, Überbauungen und öffentliche Räume. Dank des Bärenzaun-Teams entstehen Massanfertigungen für Zäune oder Pergolen aus hochwertigen Materialien.

www.hauserdesign.ch, www.hausergaerten.ch, www.baerenzaun.ch

Über die B+G Schweiz AG

Die B+G Schweiz AG wurde 2021 gegründet, um nationaler Marktleader im Bereich Garten- und Landschaftsbau zu werden. Heute bildet die Gruppe ein Zusammenschluss der führenden Garten- und Landschaftsbau Unternehmen der Schweiz.

Unter dem Dach der B+G Schweiz AG bieten die Unternehmen in der gesamten Schweiz ihre hochwertigen Dienstleistungen an. Zu diesen zählen insbesondere eine professionelle Beratung sowie die Planung, der Bau und der Unterhalt von Gärten und Sportanlagen von Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Institutionen. Zur Gruppe gehören neben der Bächler + Güttinger AG auch die Berger Roman AG, die Egger Gartenbau AG, Terra Gartenbau AG, Hasler Gartenbau GmbH, die Menétrey SA sowie BeGreen und Miccotec SA. Mit einem Jahresumsatz von CHF >120 Mio. und über 600 Mitarbeitenden ist die B+G Schweiz AG heute die grösste Anbieterin in der Branche und in fast allen Landesteilen der Schweiz tätig. B+G Schweiz AG ist im Besitz des Patrimonium Private Equity Fund, der EGS Beteiligungen AG, Kurt Hauser und dem Management.

www.bgch.ch