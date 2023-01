Gewinnzahlen & Quoten Swiss Lotto, Joker, Euro Millions und Super-Star

Vermischtes (ots) - Basel, 10. Januar 2023 39 neue Lotto-Millionäre in der Schweiz 2022 war reich an Emotionen für Lotto-Liebhaber. Swisslos und die Loterie Ro­mande haben im vergangenen Jahr 39 Spielerinnen und Spieler in der Schweiz zu Lotto-Millionären gemacht, wovon 14 bei EuroMillions. 25 Millionäre bei Swiss Lotto Das Jahr 2022 war ein glückliches Jahr für die Swiss Lotto-Spielenden, denn das Spiel kürte im ...

mehr