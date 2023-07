SHL Medical übernimmt Schweizer Unternehmen LCA Automation

SHL Medical Ltd.

Mit dem Erwerb von 100% der Aktienanteile übernimmt SHL Medical das Schweizer Unternehmen LCA Automation, einen Anbieter für innovative Automationslösungen und Verfahrenstechnik. Mit der Übernahme reagiert das internationale MedTech-Unternehmen auf die wachsende Markt-Nachfrage nach Lösungen für die Verabreichung von Arzneimitteln und stärkt damit seine globalen Produktionskapazitäten, insbesondere für den neuen Schweizer Produktionsstandort in Zug.

SHL Medical, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen für die Verabreichung von Medikamenten mit Hauptsitz in Zug, hat die Übernahme von LCA Automation, einem führenden Schweizer Anbieter von Automationslösungen in der Prozess- und Verfahrenstechnik, sowie deren Tochtergesellschaften in Mexiko und China per 29. Juni 2023 bekannt gegeben.

Die Übernahme von LCA Automation ist Teil der gegenwärtigen Strategie, auf die exponentiell wachsende Marktnachfrage zu reagieren, die globale Präsenz auszubauen und die Kompetenzen des Unternehmens entlang der Wertschöpfungskette weltweit weiter zu verstärken. Sowohl SHL Medical als auch LCA Automation können auf eine lange Erfolgsgeschichte im Automationsbereich zurückblicken. Die Kombination beidseitiger Expertise und langjähriger Erfahrung in verschiedenen Branchen ermöglicht es SHL Medical, seine Kapazitäten im Automationsbereich in Europa weiter auszubauen. So können Synergien optimal genutzt werden, um den Kunden effizientere Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten, unter anderem schnellere Zeitabläufe und kürzere Lieferketten.

Erweiterung der Fähigkeiten entlang der Wertschöpfungskette

Die Übernahme von LCA Automation unterstützt den Aufbau des globalen Produktionsnetzwerks von SHL Medical , insbesondere durch die Bereitstellung von zusätzlichem Know-how und Expertise in den Bereichen Automationslösungen, Werkzeugwartung und Metallfertigung für die Schweizer Produktionsstätte, die sich derzeit im Bau befindet. Durch den lokalen Ausbau der Stärken im Bereich Automation wird die Hochgeschwindigkeits- und Grossserienfertigung weiter optimiert und vorangetrieben. Zudem verstärkt SHL Medical eines seiner wichtigsten Alleinstellungsmerkmale, die vollumfängliche Eigenproduktion, wodurch Kundinnen und Kunden von mehr Flexibilität entlang der gesamten Produktionswertschöpfungskette profitieren.

«Wir freuen uns sehr, LCA Automation in der SHL Familie begrüssen zu dürfen », sagt Ulrich Fässler, CEO von SHL Medical. «Die Expertise von LCA Automation im Bereich der Automations- und Fertigungslösungen wird unser bestehendes Angebot ergänzen und uns ermöglichen, unseren Kunden eine umfassendere Palette an Dienstleistungen anzubieten sowie Innovationen zu beschleunigen.»

Chris Rennhard, CEO von LCA Automation, fügt hinzu: «Der Zusammenschluss von SHL Medical und LCA Automation vereinigt Kräfte in der Produktionsprozesstechnologie und Maschinenbau und stellt einen grossen Vorteil für die Kundinnen und Kunden dar. Die daraus entstehenden Automationstechnologien werden eine schnellstmögliche Erfüllung von Marktanforderungen unter Beibehaltung interner Prozess- und Qualitätsüberwachung ermöglichen.»

Über LCA Automation AG

LCA Automation AG ist ein führender Anbieter von Automationslösungen für industrielle Prozesse. Mit über 50 Jahren Erfahrung hat sich LCA Automation AG auf die Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Betriebsmittel und Prüfanlagen für Kunden aus einer Vielzahl von Branchen spezialisiert, darunter die Automobil-, Elektronik- und Pharmabranche. Der Kundennutzen wird dabei stetig verbessert durch die Verbindung des klassischen Maschinenbaus mit der eigenen Softwareentwicklung, der Prozessdatenerfassung und -verarbeitung sowie massgeschneiderten Service- und Instandhaltungskonzepten.

Über SHL Medical

Als weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Medikamentenverabreichungssystemen ist SHL Medical der bevorzugte Partner für zahlreiche führende Pharma- und Biotech-Unternehmen. Angetrieben von unserem Unternehmensleitbild – Enabling Patients' Independence – bieten wir patientenzentrierte Lösungen für das Design, die Entwicklung und die Herstellung von Autoinjektoren, Pen-Injektoren sowie innovativen Spezialverabreichungssystemen für grossvolumige und hochviskose Formulierungen. Darüber hinaus bieten wir Lösungen für die Endmontage, Etikettierung und Verpackung unserer Verabreichungssysteme an. In Anbetracht des wachsenden Trends zur Heimtherapie hat SHL seine Bemühungen im Bereich der digitalen Gesundheitspflege verstärkt, um das gesamte Ökosystem der Medikamentenverabreichung zu verbessern.

Unser globales Expertenteam, mit Standorten in der Schweiz, Taiwan, Schweden und den USA, arbeitet nahtlos zusammen und profitiert von unseren umfassenden internen Fertigungsmöglichkeiten. Unsere Lösungen bieten eine individuelle Anpassung und Optimierung für jedes Projekt, während wir proaktiv nachhaltigkeitsorientierte Massnahmen in unsere Designs und Prozesse einbinden, um zu einer saubereren Umwelt beizutragen.

