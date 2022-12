Magazine zum Globus AG

Tiffany & Co. eröffnet neuen Store im GLOBUS Zürich Bahnhofstrasse

Zürich (ots)

Tiffany & Co. hat offiziell seinen neuen Store im Globus Zürich Bahnhofstrasse eröffnet. Die zirka 100 Quadratmeter große Verkaufsfläche ist im Luxusbereich im Erdgeschoss des renommierten Schweizer Kaufhauses gelegen und überzeugt mit einem neuen modernen Tiffany Store-Design und einer feinen Auswahl an außergewöhnlichen Schmuck-Kollektionen.

Die neue Tiffany Welt präsentiert sich mit sanft geschwungenen Silhouetten und abgerundeten Wandverläufen, die ein einladendes und zugleich pulsierendes Raumgefühl erzeugen. Sanfte Farbtöne in Pastell ergänzen den eleganten Holzboden für ein besonderes und luxuriöses Ambiente. Die abgerundeten Vitrinen in poliertem Champagnerton präsentieren eine Reihe von charakteristischen Tiffany & Co.-Designs, darunter Schmuckstücke aus den Kollektionen Tiffany T, Tiffany City HardWear, Tiffany Victoria®, Tiffany & Co. Schlumberger® und Elsa Peretti®, sowie der neuen Tiffany Lock-Kollektion.

Beim Betreten des Stores eröffnet sich eine Erlebniswelt in einladender und warmer Atmosphäre, die sich durch organische, geschmeidige Formen auszeichnet. Feminine Elemente spiegeln sich in aufregenden Kunstwerken und Bildern wider, die das reiche und vielseitige Erbe des Hauses darstellen. Das ikonische Tiffany Blue® des Juweliers findet sich in zarten Akzenten innerhalb des Farbspektrums im Store wieder. Von Hand fein aufgetragene Gipsschichten an den Wandverläufen erinnern an fließende Wolkenformationen. Die Umgebung vereint dabei natürliche Hölzer und naturbelassende Verarbeitungen, geformte Metallarbeiten sowie Oberflächen in Perlglanz. Als zentrales Design-Element bietet die beleuchtete Tiffany Signature Diamant-Vitrine eine eindrucksvolle Bühne für die legendären Love & Engagement-Ikonen und Diamantschmuck-Kreationen des Hauses.

Große, farbenfrohe Glasinstallationen in den Schaufenstern sind eine Hommage an Louis Comfort Tiffany, der als erster die Rolle des Designdirektors im 1837 gegründeten Unternehmen seines Vaters Charles Lewis Tiffany übernahm. Die Fenstermotive nehmen Bezug auf die innovativen Glaskreationen von Louis Comfort Tiffany, die sich vor allem in den weltweit berühmten Lampen- und Fensterentwürfen des Künstlers wiederfinden.

Der Store zeigt zudem Kunstwerke des Niederländers Eelco Hilgersom und des Tschechen Jan Kaláb in einer Dauerausstellung. Dies unterstreicht die langjährige Verbindung von Tiffany & Co. zur Kunstszene und zollt den daraus entstandenen Beziehungen, die das Haus über die letzten Jahrzehnte etabliert hat, Tribut.

Der neue Store im Globus ist neben dem 1988 eröffneten Flagship-Store an der Bahnhofstrasse 14 die zweite Dependance von Tiffany & Co. in der Züricher Innenstadt und die dritte in der Schweiz, wo das Traditionshaus seit 2015 auch einen Flagship-Store an der Rue du Rhône 21 in Genf betreibt. Die Neueröffnung unterstreicht das Engagement des Hauses für seine Kundschaft in der Stadt, der Metropolregion Zürich sowie der ganzen Welt.

Über Tiffany & Co.

Tiffany & Co. wurde 1837 von Charles Lewis Tiffany in New York City gegründet und ist ein weltweit tätiger Luxusjuwelier, der für Eleganz, innovatives Design, feine Handwerkskunst und kreative Spitzenleistungen bekannt ist.

Mit mehr als 300 Einzelhandelsgeschäften weltweit und mehr als 13.000 Mitarbeitern entwerfen, produzieren und vermarkten Tiffany & Co. und Tochtergesellschaften Schmuck, Uhren und Luxusaccessoires. Nahezu 5.000 qualifizierte Handwerker schleifen Tiffany-Diamanten und stellen Schmuck nach höchsten Qualitätsstandards in firmeneigenen Werkstätten her.

Tiffany & Co. hat sich seit langem dazu verpflichtet, seine Geschäfte verantwortungsvoll zu führen, die natürliche Umwelt zu erhalten, Vielfalt und Inklusion Vorrang einzuräumen und die Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, positiv zu beeinflussen. Mehr über Tiffany & CO. und das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit erfahren Sie auf tiffany.com.

Über GLOBUS

Mit seiner langjährigen Tradition ist GLOBUS eine Ikone in der Schweiz. Seit fast 130 Jahren begeistern die Warenhäuser der Gruppe ihre Kundschaft mit einem erlesenen und qualitativ hochstehenden Warenangebot für einen gehobenen Lebensstil. Ergänzt wird das Angebot mit dem unvergleichlichen Service, für den GLOBUS und seine etwa 1'800 Mitarbeitenden bekannt sind.

Diese erwirtschaften mit 10 Warenhäusern und ihrem Online-Kanal einen Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen Schweizer Franken. Seit dem Frühjahr 2020 gehört GLOBUS zur führenden europäischen Luxuswarenhausgruppe, zu der einige der traditionsreichsten und erfolgreichsten Warenhäuser wie das Berliner KaDeWe, Rinascente in Italien, Selfridges in England und Illum in Dänemark gehören. Eigentümer der Gruppe sind die österreichische SIGNA und die thailändische Central Group. Um GLOBUS in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, investieren die Eigentümer in den nächsten Jahren CHF 300 Millionen in die Warenhäuser und die Marke GLOBUS.