GAMBIT Consulting AG

Wechsel der Geschäftsführung bei der GAMBIT in der Schweiz: Andreas Heinz übernimmt alleinige Geschäftsführung der GAMBIT Consulting AG

Risch-Rotkreuz (ots)

Andreas Heinz wird ab dem 1. Juli 2023 alleiniger Geschäftsführer der GAMBIT Consulting AG in der Schweiz. Roland Frei, mit dem er GAMBIT fast zwei Jahre gemeinsam führte, hatte seinen Wechsel zu einem anderen Unternehmen bereits Ende 2022 angekündigt. Mit Andreas Heinz als Geschäftsführer und dem neuen Standort in Risch-Rotkreuz stärkt GAMBIT seinen Wachstumskurs in der Schweiz.

"Ich bedanke mich im Namen aller GAMBITs herzlich bei Roland Frei für die grossartige, vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit. Roland hat unser Unternehmen in seinen neun Jahren als Geschäftsführer seit der Gründung 2014 mit viel Engagement zu einem der führenden SAP-Beratungshäuser in der Schweiz aufgebaut. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir vor knapp zwei Jahren mit Andreas Heinz einen ausgewiesenen Experten für die Geschäftsführung in der Schweiz gewinnen konnten - zunächst als Duo mit Roland, jetzt in alleiniger Verantwortung. Andreas ist mit über 25 Jahren Erfahrung in führenden Positionen in global agierenden Unternehmen ein ausgewiesener Experte für diese Aufgabe. Für GAMBIT ist der Wechsel ein weiterer Meilenstein, um in der Schweiz weiter zu wachsen und unsere Kunden bestmöglich unterstützen zu können."

Thomas Pasquale, Vorsitzender Verwaltungsrat, geschäftsführender Gesellschafter der GAMBIT Consulting GmbH und Gründer der GAMBIT

"Es war eine grossartige Zeit, den Schweizer Standort der GAMBIT aufzubauen. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir GAMBIT seit dem Start 2014 auch in der Schweiz als eines der führenden Beratungsunternehmen für SAP und speziell für SAP S/4HANA etabliert haben. Ich freue mich, dass Andreas jetzt die alleinige Geschäftsführerschaft übernimmt. Ich wünsche ihm ganz viel Erfolg, die GAMBIT in der Schweiz erfolgreich in das nächste Jahrzehnt zu führen."

Roland Frei, ehemaliger Geschäftsführer der GAMBIT Consulting AG

"Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die alleinige Geschäftsführung der GAMBIT Consulting AG zu übernehmen. Unser Team aus hochqualifizierten Berater:innen und unser Fokus auf die digitale Transformation mit SAP S/4HANA positionieren uns hervorragend, um unsere Kunden optimal bei ihren Projekten zu unterstützen. Das Unternehmen hat sich durch die strategische Management- und IT-Beratung, durch innovative Lösungen und strikte Kundenorientierung einen erstklassigen Ruf in der Schweiz erarbeitet - auch und gerade durch die Arbeit von Roland. Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Wachstum jetzt weiter vorantreiben und unsere Position in den kommenden Jahren noch stärken werden. Dazu trägt auch unser neuer Standort in Risch-Rotkreuz bei. Er bietet uns beste Voraussetzungen, um weiter zu wachsen und neue Chancen zu nutzen."

Andreas Heinz, Geschäftsführer der GAMBIT Consulting AG

Über die GAMBIT Consulting AG:

GAMBIT Consulting AG ist eine SAP-Unternehmensberatung mit Sitz in Risch-Rotkreuz im Kanton Zug. Als SAP Gold Partner unterstützt GAMBIT national und international agierende Unternehmen aus Industrie und gehobenem Mittelstand in den Bereichen Managementberatung, SAP- und IT-Beratung, Implementierung, Lizenzen und Enterprise Support. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einführung von SAP S/4HANA und SAP Central Finance. Die Programme und Roadmaps von GAMBIT kombinieren bewährte und innovative Technologien und orientieren sich an den Prinzipien der Agilität, Nutzenorientierung und Risikominimierung. GAMBIT wurde 1995 als GAMBIT Consulting GmbH in Deutschland gegründet. Hauptsitz des Unternehmens ist Troisdorf bei Köln. 2014 folgte die Gründung der GAMBIT Consulting AG und damit des Schweizer Standorts. GAMBIT beschäftigt heute mehr als 200 Mitarbeitende, davon knapp 30 in der Schweiz.