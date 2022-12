Blackstone Industrial Services

Blackstone Industrial übernimmt Geschäftsbereich Roteq von Sintemar

Blackstone Industrial Holdings Ltd. ( Blackstone), ein führender Anbieter von technischen Dienstleistungen für die Petrochemie, hat zugestimmt, einen Geschäftsbereich eines im spanischen Bilbao ansässigen Unternehmens für industrielle Dienstleistungen, Sintemar ( SINT), mit einer spanischen Tochtergesellschaft, Blackstone Roteq, S.L. Sintemar, Roteq ( Roteq), ein Unternehmen für energetische industrielle Instandhaltung, zu übernehmen. Die Akquisition, die am 1. Januar 2023 abgeschlossen werden soll, umfasst die Vermögenswerte, das Personal und den Firmenwert des Geschäftsbereichs.

Roteq hat am Aufbau eines hochwertigen Unternehmens für technische Komponenten und technische Dienstleistungen in ganz Spanien und Portugal gearbeitet. Roteq verfügt über bewährte Dienstleistungserfahrung in den Bereichen Petrochemie sowie Öl und Gas und unterstützt kritische Infrastruktur für Großkunden und Erstausrüster-Flotten wie Nuovo Pignone und Baker Hughes. Die Übernahme von Roteq durch Blackstone ergänzt dessen weitere Expansionen in Italien und Brasilien, um Europa, Nordafrika und Lateinamerika zu unterstützen. Darüber hinaus fördert sie die kontinuierliche Unterstützung und Partnerschaft von Blackstone mit Baker Hughes und festigt eine kontinentübergreifende Strategie, um wichtige Flotten mit einem dynamischen Serviceangebot zu schützen.

Blackstone wurde im Jahr 2002 gegründet und 2012 mit einem Warenzeichen versehen. Das Unternehmen feiert zehn Jahre mit einer dynamischen Strategie, die auf die Konsolidierung seines Geschäftsbereichs ausgerichtet ist. Blackstone konstruiert in Kanada, den USA, Lateinamerika, Subsahara-Afrika und jetzt in der EU und konzentriert sich auf die Integration hochqualifizierter Teams vor Ort, starke Partnerschaften und internationale Kunden. Blackstone repariert und verbessert zweckbestimmte, kundenspezifische Ausrüstungen für den Einsatz in Industrieanlagen. Die Dienstleistungen von Blackstone schaffen Betriebssicherheit und technische Lösungen in Anlagen, die petrochemische Güter, Energie, Düngemittel und Lebensmittel produzieren. Das Unternehmen verfügt über Serviceteams auf vier Kontinenten und wird das Team von Roteq übernehmen, um Spanien und Portugal zu unterstützen. „Wir freuen uns, diese talentierte Gruppe im Blackstone-Team willkommen zu heißen", erklärte Allan Schofield, Geschäftsführer von Blackstone. „Die Konsolidierung und Kultivierung dieser Fähigkeiten sind entscheidend, um die Energie-, Düngemittel- und Chemieindustrie weiter zu unterstützen. Wir werden voneinander lernen und die florierende Blackstone-Kultur der Exzellenz in Bezug auf technischen Service und Support weiterentwickeln."

Alex Fulthorpe, P.Eng, stellvertretender Vorsitzender bei Blackstone, fügte hinzu: „Blackstone ist stolz darauf, die besten Teams aufzubauen, die die entscheidendste Infrastruktur der Welt verteidigen. Unsere Expansion in die EU erfolgt in einer Zeit, in der Energiepläne kurzfristig neu entworfen werden. Wir beabsichtigen, weiterhin großartige neue Fachkräfte einzustellen, bewährtes Wissen weiterzugeben und auf jede erdenkliche Art und Weise dazu beizutragen, dass Maschinen am Laufen bleiben, die Kunden arbeiten können und die Bevölkerung nicht friert und keinen Hunger leidet."

