TCL: Auf dem Weg ins Metaversum

Die erste Kampagne im Metaversum bietet den Verbrauchern neue Möglichkeiten, dieTCL-Produkte zu erleben

TCL Electronics (1070.HK), ein bedeutender Akteur in der weltweiten Fernseh- und Unterhaltungselektronikbranche, gibt heute seinen aufregenden Schritt in das Metaversum bekannt.

Um diesen bedeutenden Schritt auf seiner Reise ins Metaversum zu markieren, wird TCL eine Halloween-Kampagne auf der virtuellen Gaming-Plattform Roblox starten, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen immersiven Erfahrungen zu entwickeln. TCL hat eine fesselnde virtuelle Halloween-Party entwickelt, um mit den Zuschauern in einer personalisierten virtuellen Welt in Kontakt zu treten.

Als internationaler Technologieführer, der sich der kontinuierlichen Innovation verschrieben hat, ermöglicht TCL den Menschen mit seinen Fernsehern und intelligenten Bildschirmen ein erstklassiges TV-Erlebnis. Jetzt stärkt TCL seine Verbindung zu den Verbrauchern der nächsten Generation, indem es eine angesagte, unterhaltsame und immersive Möglichkeit bietet, mit TCL im Metaversum zu interagieren. Für die Zukunft plant TCL, weitere Möglichkeiten zu erkunden und zu entwickeln, die unseren Kunden noch mehr innovative Möglichkeiten bieten, TCL-Produkte im Metaversum und darüber hinaus zu genießen.

Die Halloween-Kampagne wird über die sozialen Medienkanäle von TCL in mehreren Märkten gestartet.* TCL lädt die Zuschauer ab dem 21. Oktober 2022 zur Halloween #Fun_Tastic Party im Dream House im Metaversum auf Roblox ein.

Willkommen im TCL Dream House

TCL lädt die Nutzer beim Betreten des Dream House ein, sich in die #Fun_Tastic-Party-Stimmung zu versetzen und ihr Abenteuer mit der Auswahl eines personalisierten Halloween-Kostüms für ihren Avatar zu beginnen. Jetzt sind sie bereit, das Dream House zu erkunden, um virtuelle Erlebnisse zu genießen und sich mit der TCL-Technologie vertraut zu machen.

TCL hat eine Vielzahl von Halloween-Spielen und Party-Erlebnissen entwickelt, die mit TCL-Produkten in verschiedenen Räumen in Verbindung stehen und von den Benutzern entdeckt werden können. Jeder Raum ist mit Dekorationen zum Thema Halloween und geheimnisvoller Beleuchtung ausgestattet. Die verschiedenen Eigenschaften der beliebten Mini-LED-Fernseher C935 und C835, Soundbars und FreshIN+-Klimageräte von TCL stehen im Mittelpunkt der einzigartigen Dekoration und Aktivitäten.

Beim Erkunden des Hauses können die Nutzer Minispiele spielen, sich an jeder Ecke überraschen lassen oder einfach in ihrem Lieblingsraum entspannen. Zu den weiteren unterhaltsamen Aktivitäten gehört eine virtuelle Fotokabine, in der die Nutzer ihre Halloween-Momente von der Party festhalten und über die sozialen Medien teilen können.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein wachstumsstarkes Unternehmen für Verbraucherelektronik und ein führender Akteur in der globalen Fernsehbranche. Das 1981 gegründete Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 160 Märkten weltweit tätig. TCL ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Fertigung von Verbraucherelektronikprodukten, die von Fernseh- und Audiogeräten bis hin zu Smart-Home-Technik reichen. Besuchen Sie die TCL-Homepage unter https://www.tcl.com.

