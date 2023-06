Centre national des arts plastiques

Das Centre national des arts plastiques startet eine Ausschreibung für ein Auftragskunstwerk zum Gedenken an den Völkermord an den Tutsi in Ruanda

Um sicherzustellen, dass das Völkermord-Massaker an den Tutsis, das von April bis Juli 1994 in Ruanda stattfand, fest in unserem kollektiven Gedächtnis verankert bleibt, plant Frankreich den Bau einer nationalen Gedenkstätte für die Opfer. Hierzu wird ein Projekt zur Errichtung eines nationalen Denkmals ins Leben gerufen. Das Kunstwerk wird dauerhaft auf der Esplanade zwischen dem Pont de l'Alma und den Pont des Invalides Brücken im 7. Arrondissement von Paris stehen. An diesem Standort sind weitere historische Monumenten zu sehen.

Unter der Leitung des Centre National des Arts Plastiques (Cnap) wird dieser internationale Bewerbungsaufruf ermöglichen eine/einen Künstler:in auszuwählen, der/die mit der Erschaffung dieses Kunstwerks beauftragt wird. Mit diesem Aufruf zur Bewerbung soll ein/eine Künstler:in oder ein Künstlerkollektiv gefunden werden, dessen künstlerische Laufbahn durch Schaffungen und Ausstellungen an renommierten Kunstorten wie Kunstgalerien, zeitgenössischen Kunstzentren und Museen nachgewiesen ist.

Die Bewerbung ist ausschließlich elektronisch möglich und muss spätestens bis zum 31 . Juli, 2023 um 12: 00 Uhr per E-Mail eingereicht werden.

Das Informationspaket für diese erste Stufe des Bewerbungsverfahrens ('Bewerbungsphase') kann kostenlos über die öffentliche Ausschreibungsplattform eingesehen und heruntergeladen werden ( https://www.marches - publics.gouv.fr) oder auf der Webseite Cnap.fr ( https://www.cnap.fr/en/call-application-commissioned - memory-rwandan-genocide-of-The-tutsi).

Das Lenkungs- und Auswahlgremium wird im September 2023 zusammenkommen, um 3 bis 5 Bewerbungsdossiers auszuwählen.Die Ende September 2023 informierten vorausgewählten Bewerber werden eine Studie zur Erstellung ihres vorgeschlagenen Kunstwerks durchführen. Die ausgewählten Bewerber haben bis zum 8. Januar 2024 Zeit, ihre Konzeptentwicklung einzureichen. Das Lenkungs- und Auswahlgremium wird im Januar 2024 ein zweites Mal zusammenkommen, um das zu verfolgende Projekt auszuwählen. Das Siegerprojekt wird am 7. April 2024 öffentlich bekannt gegeben. Der/die ausgewählte Künstler:in könnte im Rahmen des 30. Jahrestages des Völkermords der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das Kunstwerk wird am 7. April 2025 eingeweiht.

