Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrätin Dominique Hasler und Bundesrat Ignazio Cassis eröffnen Sonderausstellung im Zollmuseum Gandria

Vaduz (ots)

Als Teil der Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum des Zollvertrags eröffneten Regierungsrätin Dominique Hasler und Bundesrat Ignazio Cassis am Freitag, 31. März 2023, gemeinsam eine Sonderausstellung im Schweizerischen Zollmuseum in Gandria im Kanton Tessin. Zuvor tauschten sich die beiden Amtskollegen in einem bilateralen Arbeitsgespräch zu aktuellen Themen aus.

Bei der Sonderausstellung des Schweizerischen Zollmuseums in Gandria handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Liechtensteinische Landesmuseum in Vaduz unter dem gemeinsamen Titel "100 Jahre Zollvertrag Schweiz - Liechtenstein". Während die Sonderausstellung im Landesmuseum ab dem 27. April besucht werden kann, ist diejenige im Zollmuseum in Gandria ab Palmsonntag 2. April und bis 22. Oktober 2023 für die Öffentlichkeit zugänglich. Beide Museen zeigen während der nächsten Monate nicht nur die Hintergründe und die Geschichte des Zollvertrags auf, sie veranschaulichen darüber hinaus auch weitere Aspekte der schweizerisch-liechtensteinischen Beziehungen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft und Sport.

Zur offiziellen Eröffnung der Ausstellung in Gandria betonten Regierungsrätin Dominique Hasler und Bundesrat Ignazio Cassis in ihren Ansprachen die tiefe Verbundenheit zwischen Liechtenstein und der Schweiz, an deren Wachsen der Zollvertrag einen massgeblichen Anteil hatte. Beide gaben zudem ihrer Hoffnung Ausdruck, dass möglichst viele Menschen aus der Schweiz und aus Liechtenstein die beiden Ausstellungen in Vaduz und Gandria besuchen und sich selbst ein Bild von den spannenden Exponaten und den dahinter stehenden Geschichten machen werden. An der Eröffnung zugegen waren auch Claudio Zali, Präsident der Tessiner Kantonsregierung, Regierungsrat Marc Mächler vom Kanton St. Gallen, Christian Bock, der Direktor des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit sowie der Bürgermeister von Lugano, Michele Foletti.

Vorgängig zum Eröffnungsanlass im Zollmuseum trafen sich Regierungsrätin Dominique Hasler und Bundesrat Ignazio Cassis zu einem bilateralen Arbeitsgespräch. Nebst der Würdigung des Zollvertragsjubiläums und der ausgezeichneten bilateralen Beziehungen standen die enge Zusammenarbeit zu internationalen Themen und der Einsatz für gemeinsame Werte im Zentrum des Gesprächs.