Blockchain for Good Alliance veranstaltet Web3-Oscar und feiert Innovatoren, die die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN vorantreiben

Der mit Spannung erwartete Web3 Oscar, eine prestigeträchtige Veranstaltung, die von der Blockchain for Good Alliance (BGA) ausgerichtet wird, feiert Blockchain-Projekte, die reale Auswirkungen auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der UNO haben. Führende Vertreter der Branche kamen in Bangkok zusammen, um Innovatoren zu ehren, die eine nachhaltige Zukunft gestalten.

Die Veranstaltung war Teil des November-Programms der BGA, bei dem zwei große Initiativen für den globalen Wandel durch Blockchain vorgestellt wurden: den Gipfel für nachhaltige Innovation und die Web3-Oscar-Verleihung.

Gipfel für nachhaltige Innovation: Ein Hackathon für soziale Auswirkungen

Vom 9. September bis zum 11. November 2024 veranstaltete der Sustainable Innovation Summit einen Hackathon mit einem Preisgeld von 100.000 US-Dollar und lud Teilnehmer aus der ganzen Welt dazu ein, Blockchain-Lösungen für wichtige Themen wie Armut, Zugang zu sauberem Wasser und Gleichberechtigung zu entwickeln. Den Abschluss des Gipfels bildete ein Demo Day im Grand Hyatt Erawan in Bangkok, bei dem die Finalisten ihre Projekte Blockchain-Pionieren, Investoren und Branchenführern vorstellten und die Möglichkeit hatten, Inkubationsunterstützung und eigenkapitalfreie Finanzierung zu erhalten.

Aufstrebende Sterne

In einer filmischen Präsentation wurden 10 Projekte aus der ganzen Welt, die unter in die engere Wahl gekommen waren und an der 17 SDGs Challenge des Sustainable Innovation Summit teilnahmen, vorgestellt. Jedes Team präsentierte seine Blockchain-Lösungen zur Bewältigung von Nachhaltigkeitsherausforderungen und erzählte die Geschichte eines „Helden", der sich einer globalen Krise (einem der 17 SDGs) stellt, mit Blockchain als „Werkzeug", das er zur Veränderung einsetzt.

Gewinner der 17 SDGs Challenge:

1. Platz: Grand Social Impact Award EthicHub

EthicHub 2. Platz: Outstanding Social Innovation Award Plastic Odyssey

Plastic Odyssey 3. Platz: Emerging Impact Award ResearchHub

Rising Star Awards (Top 10 Projekte, in keiner bestimmten Reihenfolge):

Wavy Health

LAKE (LAK3)

KulaDAO

erable°

arkreen

UCO Network

Edu3Labs

Web3 Oscar Awards: Ehrung von Führungskräften im Bereich Blockchain für soziale Zwecke

Zeitgleich mit dem Demo Day des Hackathons am 11. November würdigt der BGA Web3 Oscar Award individuelle Beiträge zur Blockchain für soziale Zwecke in drei Kategorien, mit bis zu 7 Gewinnern insgesamt.

Jede Kategorie hebt individuelle Bemühungen hervor, die mit dem Auftrag des BGA übereinstimmen.

Der Collaboration Bridge Award ehrt Personen, die eine wichtige Rolle bei der strategischen Ausrichtung der Blockchain for Good Alliance (BGA) gespielt haben. Die diesjährigen Preisträger sind:

Harn, Geschäftsführer von Trigger Asset Management

Mariana de la Roche Wills von INATBA (International Association for Trusted Blockchain Applications) und de la Roche W. Consulting

Der Public Welfare Contribution Award würdigt Personen, die sich #BlockchainForGood zunutze gemacht haben. Diese Auszeichnung wurde verliehen an:

BreeAnne Yek, Beraterin bei The Verdant Room

Milica Dimitrijevic von Positiveblockchain.io

Diese Personen haben bemerkenswertes Engagement, Führung und Pionierarbeit bewiesen und damit die Mission der Blockchain for Good Alliance (BGA), die nachhaltige Entwicklung durch Blockchain-Technologie zu fördern, erheblich vorangebracht.

In ihren abschließenden Bemerkungen erklärte Helen Liu, Mitbegründerin und Betriebsleiterin von Bybit und Gründerin von BGA, wie Blockchain Menschen zusammenbringen kann, um weltweit einen echten Unterschied zu machen. Ihre Vision für die Nutzung von Blockchain zur Erzielung einer weltweiten Wirkung war sowohl inspirierend als auch zukunftsorientiert.

Informationen zur Blockchain for Good Alliance (BGA)

Die Blockchain for Good Alliance (BGA) ist eine langfristige gemeinnützige Initiative mit wichtigen Partnern, deren Hauptziel es ist, durch den Einsatz der Blockchain-Technologie zur Lösung realer Probleme einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Durch die Zusammenkunft von Führungskräften, Innovatoren und Organisationen aus der gesamten Blockchain-Gemeinschaft will BGA Innovation, Zusammenarbeit und Maßnahmen für eine nachhaltigere und gerechtere Welt vorantreiben.

