Avobis ernennt Martin Döbeli zum Verwaltungsratspräsidenten der VERIT Immobilien AG

Martin Döbeli wurde an der Generalversammlung der VERIT Immobilien AG zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Der Unternehmer und Immobilienentwickler wird mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen wesentlich dazu beitragen, die Weiterentwicklung und das Wachstum von VERIT Immobilien erfolgreich voranzutreiben.

Zürich, 23. August 2022 - Mit der Wahl von Martin Döbeli zum Verwaltungsratspräsident verstärkt VERIT Immobilien ihren Verwaltungsrat mit einem erfahrenen und gut vernetzten Unternehmer. Döbeli übernimmt das Amt von Sandro Sulcis, der als Mitglied im Verwaltungsrat verbleibt.

Martin Döbeli ist seit 27 Jahren als Entwickler und Unternehmer in der Immobilienbranche tätig. In seiner Laufbahn entwickelte er bereits über 100 Immobilienprojekte, was ihn als ausgewiesenen Fachmann im Bereich Immobilien auszeichnet. Zudem ist er der Gründer der Firmen Rimaplan und Centerio, welche ebenfalls zur Avobis Gruppe gehören. Centerio konzentriert sich auf das Management von kommerziellen Immobilien, Arealen und Shoppingcenter, wodurch Döbeli - als VRP von Centerio - mit dem Bewirtschaftungsmarkt bereits gut vertraut ist.

«Mit Martin Döbeli konnten wir einen Vollblut-Unternehmer und Experten für den Verwaltungsrat von VERIT Immobilien gewinnen. Sein grosses Fachwissen und sein breites Netzwerk innerhalb der Immobilienbranche wird uns dabei unterstützen, unseren Wachstumspfad mit VERIT Immobilien konsequent weiterzugehen», sagt Sandro Sulcis, Co-CEO der Avobis Group AG. Auch Martin Döbeli freut sich auf die neue Herausforderung: «Es freut mich, dass ich meine Erfahrung im Immobilienwesen nun auch bei VERIT Immobilien einbringen darf. VERIT Immobilien ist ein spannendes Unternehmen mit einem über 75 Jahren dauernden Leistungsausweis und grossen Zukunftsperspektiven. Den zukünftigen Erfolg mitgestalten zu dürfen, ist eine grosse Ehre.»

Der Verwaltungsrat der VERIT Immobilien AG setzt sich nach dieser Wahl wie folgt zusammen: Martin Döbeli (Präsident), Thomas Abegg und Sandro Sulcis.

Über VERIT Immobilien AG

VERIT Immobilien AG ist ein schweizweit tätiges Immobilienunternehmen mit über 60-jähriger Erfahrung im Management und in der Bewirtschaftung von Immobilien. VERIT ist spezialisiert auf die Bewirtschaftung, Revitalisierung, Vermietung und Verkauf von Immobilien institutioneller und privater Immobilienbesitzer und begleitet sie professionell und sicher entlang des gesamten Immobilien-Lebenszyklus.

VERIT Immobilien AG ist seit 2021 Teil der Avobis Gruppe. Rund 150 Mitarbeitende an schweizweit zehn Standorten betreuen und bewirtschaften über 40'000 Mietobjekte.

Über Avobis Group AG

Mit einem Volumen von CHF 14 Milliarden verwalteten Immobilien und CHF 12 Milliarden verwalteten Krediten ist die Avobis Group AG die führende Anbieterin von unabhängigen, integrierten und technologiebasierten Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz.

Die Avobis Group steht institutionellen und privaten Investoren mit ihrem langjährigen Know-How und profundem Marktverständnis in Kombination mit Datenintelligenz als Partnerin für massgeschneiderte, zukunftsweisende Lösungen entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette zur Seite. Über ihre für Drittanbieter offene, unabhängige Immobilien-Matching-Plattform Property Captain bietet das Unternehmen Kundinnen und Kunden Zugang zu innovativen, bedürfnisorientierten Produkten und Dienstleistungen rund ums Thema Wohnen und Eigenheimfinanzierung.

Die Avobis Group AG mit Sitz in Zürich blickt auf eine 25-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 350 Immobilienexpertinnen und -experten und Technologie-Pioniere an 15 Standorten schweizweit.

Avobis Group AG Brandschenkestrasse 38 8001 Zürich Tel: +41 58 958 90 00 E-Mail: communications@avobis.ch www.avobis.ch

