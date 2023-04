Harpe Bioherbicide Solutions

Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. Schließt neue Investitionsrunde ab, einschließlich ADM

Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire)

Finanzierung von Forschung und Entwicklung im Bereich natürlicher Herbizide und herbizidresistenter Reihenanbausysteme

Harpe Bioherbicide Solutions, Inc., ein Agrartechnologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher und nachhaltiger Herbizidlösungen konzentriert, gab heute eine Runde der Beschaffung von Finanzmitteln in Höhe von 10,5 Millionen Dollar bekannt, die von ADM (NYSE: ADM) angeführt wurde. Zu den weiteren Investoren der überzeichneten Runde gehörten iSelect Fund Management und Alexandria Investment Ventures sowie die Unternehmensleitung und private Investoren aus der Agrarindustrie.

Die Finanzierung verschafft dem in North Carolina ansässigen Unternehmen Harpe Bioherbicide Solutions die Ressourcen, um die Forschung und Entwicklung seines Portfolios an natürlichen, nicht-selektiven Herbizidansätzen, die eine Reihe von in Pflanzenextrakten enthaltenen Wirkstoffen verwenden, weiter voranzutreiben, um die Phase der kommerziellen Nutzung zu erreichen. Darüber hinaus unterstützt die Finanzierung die nächsten Entwicklungsstufen der herbizidresistenten Reihenanbausysteme von Harpe, die das Portfolio geistigen Eigentums von Harpe weiter ausbauen und stärken werden.

„Nachhaltigkeit ist eine Säule der Wachstumsstrategie von ADM und der Kern unseres Unternehmenszwecks, weshalb wir uns freuen, mit Harpe Bioherbicide Solutions zusammenzuarbeiten, um die Einführung neuer, naturbasierter Herbizidoptionen zu beschleunigen," so A.J. Todd, Vizepräsident für kommerzielle Entwicklung des Geschäftsfeld Minze von ADM. „Die einzigartige Position von ADM, die sich über die gesamte Wertschöpfungskette der Lebensmittel- und Agrarindustrie erstreckt, gibt uns die Möglichkeit, den Wandel auf vielfältige Weise voranzutreiben. In diesem Fall sind wir weltweit führend im Minzeanbau und werden wichtige Impulse für das innovative Produkt von Harpe Bioherbicide liefern. Gleichzeitig bauen wir unsere Arbeit in der regenerativen Landwirtschaft, die von umweltfreundlichen Herbiziden profitiert, zügig aus. Wir sind begeistert von dieser neuen Zusammenarbeit und freuen uns auf die Möglichkeit, unsere pflanzenkundlichen und beschaffungsspezifischen Fähigkeiten mit der bahnbrechenden Arbeit von Harpe zusammenzubringen."

Das Produktportfolio von Harpe, das neue Standorte und Wirkungsweisen aufweist, bietet ein breites Spektrum zur Bekämpfung von Laub- und Grassamen und Unkräutern. ,,Durch eine Reihe rein natürlicher Herbizidansätze werden unsere Produkte neue Möglichkeiten für die organische und regenerative Landwirtschaft für Anwendungsmuster vor, nach und nach dem Entzug von Feuchtigkeit bieten," merkte Bill Buckner, CEO von Harpe Bioherbicide Solutions, an.

Darüber hinaus wird eine Reihe von maßgeschneiderten Harpe Premix-Ansätzen die Bekämpfung schwer abzutötender Unkräuter verbessern, einschließlich solcher, die gegen gängige synthetische Chemikalien resistent sind, und so die Reduzierung und den Ersatz von bzw. die Rotation mit synthetischen Herbiziden erleichtern, die in Reihenanbau und Sonderkulturen sowie auf Handels- und Verbrauchermärkten eingesetzt werden. Die Weiterentwicklung von Pflanzen, die gegen Harpe-Herbizidansätzen resistent sind, wird den Weg für den saisonalen Einsatz der unternehmenseigenen Reihe von herbiziden Wirkstoffen auf Pflanzenbasis ebnen und Landwirten zusätzliche Werkzeuge bieten, um sie bei der Produktion üppiger, gesunder Pflanzen zu unterstützen.

„Harpe Bioherbicide Solutions hat es sich zur Aufgabe gemacht, Landwirten auf globaler Ebene durch die Entwicklung neuartiger und natürlicher Herbizidlösungen zu helfen, die zunehmenden Probleme mit Unkrautresistenzen zu mildern und gleichzeitig nachhaltige Praktiken in der globalen Lebensmittelproduktion zu fördern," erklärte Daniel Pepitone, COO von Harpe Bioherbicide Solutions. „Dank des strategischen Engagements und der Unterstützung eines weltweit führenden Unternehmens wie ADM und der weiteren Unterstützung durch bestehende Investoren kann Harpe sein Portfolio neuartiger, natürlicher Herbizide und damit verbundener herbizidresistenter Merkmalstechnologien näher an den Markt und an die Landwirte, die neue Lösungen benötigen, heranführen."

Informationen zu Harpe Bioherbicide Solutions

Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. ist ein Agrartechnologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher und nachhaltiger Herbizidlösungen konzentriert, um den ökologischen Landbau zu verbessern und neue Möglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig den Einsatz von synthetischen Chemikalien in Reihen- und Sonderkulturen sowie in Handels- und Verbrauchermärkten zu reduzieren, zu ersetzen oder zu ergänzen. Das Ergebnis wird den Erfolg der Landwirte unterstützen, indem es die derzeitigen Herausforderungen bei der Unkrautbekämpfung überwindet und neue nachhaltige Anbaumethoden bereitstellt, die unsere Lebensmittelversorgung verbessern und gleichzeitig die Umwelt durch die Verringerung des Bedarfs an chemisch-synthetischen Produkten verbessern. Erfahren Sie mehr über Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. auf www.harpebio.com.

Informationen zu ADM

ADM setzt die Kraft der Natur frei, um die Lebensqualität zu bereichern. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Human- und Tierernährung, das Lösungen für die Gegenwart mit Blick auf die Zukunft anbietet. Unsere Wissenschaftler entwickeln bahnbrechende Produkte zur Förderung eines gesünderen Lebens. Wir sind ein innovatives Unternehmen, das den Weg in eine neue Zukunft mit pflanzlichen Verbraucher- und Industrielösungen ebnet, die erdölbasierte Produkte ersetzen. Wir sind ein unübertroffener Manager und Verarbeiter landwirtschaftlicher Lieferketten und sorgen für Ernährungssicherheit, indem wir lokale Bedürfnisse mit globalen Fähigkeiten verbinden. Wir sind zudem führend im Bereich Nachhaltigkeit und skalieren über ganze Wertschöpfungsketten hinweg, um unsere Branche zu dekarbonisieren und unseren Planeten zu schützen. Von der Idee bis zum Ergebnis der Lösung bieten wir unseren Kunden einen Vorsprung bei der Lösung der Herausforderungen im Bereich Ernährung und Nachhaltigkeit von heute und morgen. Weitere Informationen finden Sie auf www.adm.com.