SwissFinTechLadies

Art and Fintech Start-Up Night and Donors Gala

Bild-Infos

Download

Art and Fintech Start-Up Night and Donors Gala

Wir sind fasziniert von der Unterstützung, die wir für unsere Art and Fintech Start-Up Night and Donors Gala erhalten.

Wir, die SwissFinTechLadies, befassen uns mit dem "weiblichen Unternehmertum" und der "weiblichen Vermögenslücke" und der Dynamik, die damit einhergeht, dass weitere Lücken wie die weibliche Finanzierungslücke entstehen. Die Auswirkungen sind enorm, insbesondere im MINT- und KI-Zeitalter.

Wir brauchen Frauen in der MINT-Branche, die in der MINT-Branche bleiben und arbeiten und Unternehmen in der MINT-Branche, im KI-Web3 und insbesondere in der Blockchain mitbegründen.

Wir haben diese mutigen Frauen, die Unternehmerinnen im Fintech- und Web3-Bereich wurden oder Mitgründerinnen solcher Startups sind. Im Rahmen unseres VC4Diversity-Formats haben diese mutigen Unternehmen (und die Männer, die mit ihnen zusammenarbeiten, sind ebenfalls mutig) gepitcht, wobei einige von ihnen einen Pitching-Platz auf dem bevorstehenden Innovationstag des Weltwirtschaftsforums am 17. Januar 2024 in Davos gewonnen haben. Wir sind offizieller Partner des WEF Innovation Day, und jetzt ist es Zeit zu feiern! Die Startup-Finalisten, die nach Davos gehen, werden bei unserer SwissFinTech Art and Startup Night and Donors Gala am 25. November 2023 im Trustsquare Paradeplatz in Zürich vorgestellt.

Warum kombinieren wir Kunst, Startup-Nächte und Spendergalas?

Zunächst einmal haben wir renommierte Künstler, die den Zweck mögen, sich engagieren und mit ihrer Kunst zu unserer Mission beitragen wollen. Sie werden sie am 25. November im Trustsquare Paradeplatz Zürich treffen und Sie werden sehen, wie sie uns allen ihre Kunst spenden und versteigern. Die Kunstausstellung wird den ganzen Tag dauern, und unsere Startups werden ebenfalls anwesend sein. Es wird also Boxen mit Startups geben (Sie müssen vorher einen Termin vereinbaren), in denen Sie sie und auch die Künstler treffen und begrüßen können.

Zweitens können wir die Verbindung zwischen Kunst und Tokenisierung herstellen. Die Kunst wird heute Abend vor Ihren Augen tokenisiert.

Fintech und Kunst haben viel gemeinsam, wenn es um Kreativität, die Gestaltung unserer Welt und darum geht, Gutes zu tun und dabei Gutes zu tun. Wir sind stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass wir einige bekannte Künstler auf unserer Party haben, die ihre Kunst an SwissFinTechLadies spenden werden, und diese Kunst wird auf der Party versteigert.

Freuen Sie sich also auf eine gelungene Party am 25. November 2023 im Trustsquare Paradeplatz in Zürich.

Dies wird auf dem Programm stehen:

1800 h Türen öffnen

18.00-18.30 Kunstausstellung (ganztägig) und Networking bei Apero Riche

18.30-18.45 Präsentation der siegreichen Start-Ups und der Schweizer FinTech Ladies

18.45-19.00 Key Note von Prof. Christian Farioli über digitales Marketing für Frauen

19.00-19.15 Kamingespräch mit dem Mitbegründer von AISOT Stefan Klauser

19.15-19.30 Stutz mit Delia, Firesite Chat mit Delia Bohren über die weibliche Vermögenslücke.

19.30-20.15 360x Tokenisierung der Kunst

20.15 Flying Dinner und Musik den ganzen Abend

21.30 Kunstauktion

24.00 Ende

Mehr Informationen finden Sie hier.

https://donors.space/

und besuchen Sie uns unter https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Newsletter https://mailchi.mp/7590c4a70dbb/sftl-newsletter

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies