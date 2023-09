Nachhaltiges Investieren - Investieren mit Wirkung

SwissFinTechLadies

Anna Mara, Swiss Fintech Ladies

Unser Welt hat mittlerweile mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Ob es immer mehr soziale Herausforderungen oder die wachsenden Umweltprobleme sind, es wird nicht besser.

Mittlerweile erkennen immer mehr Anleger, dass ihre Investitionsentscheidungen nicht nur finanzielle Renditen erzielen sollten, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt haben können. Diese wachsende Erkenntnis hat zu einer Evolution in der Anlagepraxis geführt, bei der finanzielle Leistung und nachhaltiger Wandel Hand in Hand gehen.

Nach einer Studie, die durch Deloitte durchgeführt wurde, haben Schweizer Unternehmen im Jahr 2022 zu 75% in Nachhaltigkeit investiert. Leider sind im Deloitte 2023 CxO Sustainability Report viele Unternehmen pessimistisch eingestellt. Sogar ein Fünftel glaubt noch nicht einmal daran, dass durch ein Erreichen der Klimaziele ein Wirtschaftswachstum möglich ist.

Die Grundlage des nachhaltigen Investierens mit Wirkung ist die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) in den Anlageprozess. Unternehmen werden nicht nur nach finanziellen Kennzahlen bewertet, sondern auch nach ihrem Engagement für Umweltschutz, soziale Verantwortung und effektive Unternehmensführung. Impact-Investoren wählen gezielt Unternehmen aus, die in diesen Bereichen eine Führungsrolle einnehmen und langfristig stabile Renditen erzielen können.Der bekannteste Nachhaltigkeitsindex ist der Dow Jones Sustainability Index.

Ein wesentlicher Aspekt des Impact Investings ist die Messbarkeit der erzielten Wirkungen. Anleger streben danach, klare und quantitative Ziele für den sozialen und ökologischen Nutzen festzulegen, den ihre Investitionen generieren sollen. Dies erfordert eine präzise Datenerfassung und -analyse, um sicherzustellen, dass die angestrebten Ziele tatsächlich erreicht werden. Die Entwicklung von Messmetriken und -standards ist daher ein wichtiger Schritt, um die Glaubwürdigkeit und Transparenz des Impact-Investing-Marktes zu gewährleisten.

Steigende Nachfrage der Anleger

Ein treibender Faktor für das Wachstum des nachhaltigen Investierens mit Wirkung ist die steigende Nachfrage der Anleger. Insbesondere die jüngeren Generationen, wie die Millennials und die Generation Z, legen großen Wert darauf, dass ihre Investitionen einen positiven Beitrag leisten. Diese Anleger sind bereit, ihre finanzielle Macht zu nutzen, um Unternehmen und Projekte zu unterstützen, die im Einklang mit ihren Werten stehen. Dies hat die Finanzbranche dazu veranlasst, eine breite Palette von nachhaltigen Anlageprodukten anzubieten, die von grünen Anleihen über nachhaltige Investmentfonds bis hin zu direkten Beteiligungen an sozialen Unternehmen reichen.

Impact Investing geht über traditionelle Formen des nachhaltigen Investierens hinaus. Es zielt darauf ab, konkrete, messbare positive Auswirkungen auf soziale, ökologische und Governance-Bereiche zu erzielen. Anstatt nur Unternehmen zu meiden, die in kontroversen Branchen tätig sind, suchen Impact-Investoren gezielt nach Möglichkeiten, in Unternehmen, Projekte und Initiativen zu investieren, die aktiv zur Lösung globaler Probleme beitragen. Dies kann in Form von Investitionen in erneuerbare Energien, Bildung, Gesundheitswesen, sauberes Wasser und mehr geschehen. In der Schweiz ist ein Aufwärtstrend im Impact Investing zu vermerken.

Impact Investing eine vielversprechende Vision für die Zukunft der Finanzmärkte. Es hebt das traditionelle Verständnis von Investitionen auf eine neue Ebene, bei der finanzielle Renditen und gesellschaftliche Verantwortung nicht als gegensätzliche Ziele angesehen werden. Vielmehr können Investitionen dazu beitragen, dringende globale Herausforderungen anzugehen und eine nachhaltigere und gerechtere Welt zu schaffen. Während der Weg dorthin Herausforderungen birgt, sind die Potenziale und die positive Wirkung, die erreicht werden können, unbestreitbar.

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies