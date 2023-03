Shanghai Electric

Shanghai Electric schließt Pakistans größtes thermisches Kraftwerksprojekt mit lokalem Brennstoff, das integrierte Kohlebergwerk und Kraftwerksprojekt Thar Block-1, für 30 Tage ab

Tharparkar, Pakistan, 6. März 2023 (ots/PRNewswire)

Zwei überkritische 660 MW-Hochleistungsblöcke haben einen 168-stündigen Volllast-Zuverlässigkeitstest absolviert und können den Strombedarf von fast 4 Millionen lokalen Haushalten decken

Das integrierte Kohleminen- und Kraftwerksprojekt Thar Block-1 („the Project" oder „Thar Project") von Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) in Pakistan hat am 5. Februar 2023 offiziell den kommerziellen Betrieb aufgenommen, nachdem beide Blöcke den Zuverlässigkeitstest nach 168 Stunden Volllastbetrieb erfolgreich bestanden haben. Das Projekt wird jährlich etwa 9 Milliarden Kilowattstunden sauberen Strom in das lokale Netz einspeisen und damit den Strombedarf von fast 4 Millionen Haushalten decken.

„Das Projekt ist das erste Build-Own-Operate (BOO)-Projekt von Shanghai Electric, das mit einer Gesamtinvestition von fast 3 Milliarden US-Dollar entwickelt, gebaut und betrieben wird. Wir freuen uns, dass wir seit dem Baubeginn im März 2019 mit unserer Technologie und unseren Komplettlösungen das Problem der lokalen Stromknappheit wirksam angehen konnten. Durch unsere Partnerschaft mit lokalen Interessengruppen und die Nutzung lokaler Brennstoffe leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Senkung der Energiepreise, zur Verbesserung der Energiestruktur, zur Linderung der Energieimportkrise und zur Stärkung der nationalen Sicherheit", sagte Donghai Meng, Director CEO von Thar Coal Block-I Power Generation.

Das Projekt mit einer Gesamtkapazität von 1320 MW wird von einem Kohletagebau unterstützt, der jährlich 7,8 Millionen Tonnen Lignit (Braunkohle) produziert. Das Projekt umfasst Ausrüstungen mit fortschrittlicher Technologie, wie z.B. Hochparameter-Dampfturbinen, Generatoren, Turmkessel, Hochdruckerhitzer, Niederdruckerhitzer, Kondensatoren, Entlüfter, 108 unterstützende Motoren, Gebläse, Saugzuggebläse, Kühlabzugsgebläse und Niedertemperatur-Economizer, die alle von Shanghai Electric bereitgestellt werden. Es wird als Maßstab für die Nutzung der Thar-Energie in der Zukunft dienen, da es eine maßgeschneiderte Technologie bietet, die den lokalen Bedürfnissen Pakistans nach fossilen Brennstoffen entspricht.

Stärkung der lokalen Gemeinschaft

Das Thar Project stellt nicht nur einen bedeutenden Meilenstein für Shanghai Electric dar, sondern trägt auch zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der lokalen Gemeinschaft bei. Neben der Schaffung von mehr als 15.000 Arbeitsplätzen während der Bauphase und der Zahlung von mehr als 120 Millionen US-Dollar an Steuern hat das Projekt auch Berufsausbildungen für lokale Mitarbeiter ermöglicht und Mittel für die Einrichtung einer chinesischen Sprachschule für den internationalen kulturellen Austausch gespendet. Dieses Engagement für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen vor Ort, den Schutz der Umwelt und die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung hat der Region Thar neuen Schwung verliehen und zeigt das Engagement von Shanghai Electric beim Bau von Projekten, die die Gemeinden stärken.

Das Projekt ist ein Beweis für das Engagement von Shanghai Electric, mit lokalen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um langfristige, nachhaltige Lösungen zu schaffen. Es umfasste mehrere Diskussionsrunden und Konsultationen mit der lokalen Regierung, den Ortsvorstehern und Vertretern der Anwohner, um eine stabile Stromversorgung während des gesamten Lebenszyklus des Tagebaus sicherzustellen. Das Projekt zielt darauf ab, die ökologische Bauweise durch die Einführung eines Bewässerungssystems mit Sprinkleranlage zu fördern, um die ökologische Bauweise des Tagebaus zu verbessern. Außerdem unterstützte das Projekt die örtliche Regierung bei der Umsiedlung der indigenen Bevölkerung im Bergbaugebiet und verbesserte ihre Lebensbedingungen sowie den Zugang zu sauberem Wasser und Strom. Durch die Priorisierung lokaler Zusammenarbeit und nachhaltiger Entwicklung hat Shanghai Electric einen neuen Standard für verantwortungsvolle Energielösungen gesetzt.

In Zukunft wird Shanghai Electric seine soziale Verantwortung aktiv wahrnehmen und seine Arbeit mit den lokalen Gemeinden für eine bessere Zukunft vorantreiben.

Informationen zu Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727), ein weltweit führender Anbieter von industrial-grade eco-friendly smart-Systemlösungen mit einer Präsenz auf der ganzen Welt, widmet sich der Smart Energy, der intelligenten Fertigung und der Integration von digitaler Intelligenz. Mit dem Schwerpunkt auf einer kohlenstoffarmen Entwicklung und der digitalen Transformation durch die Erschließung neuer Bereiche und die Förderung neuer Wachstumsfaktoren wird Shanghai Electric danach streben, eine führende Rolle bei der Erreichung des Höhepunkts der Kohlendioxidemissionen vor 2030 und der Kohlenstoffneutralität vor 2060, bei der Produktion von Geräten für neue Energien und bei der Lokalisierung von High-End-Geräten einzunehmen und dabei die grenzenlosen Möglichkeiten in einem innovativen industriellen Ökosystem zusammen mit globalen Partnern zu nutzen.

