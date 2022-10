Forrester

Forrester: Geld - nicht Moral - wird Nachhaltigkeit in den Märkten vorantreiben

London (ots/PRNewswire)

Unternehmen werden ökologische Nachhaltigkeit nicht mehr in erster Linie als eine moralische Verantwortung sehen, sondern als beispiellose Geschäftsmöglichkeit

Um den Klimawandel zu bekämpfen, investieren Regierungen, Investoren, Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt in nachhaltigere Lösungen und Praktiken. Forrester (Nasdaq: FORR) schätzt, dass allein die USA und die EU derzeit 1,4 Billionen Dollar für ökologische Nachhaltigkeit und Klimaanpassung ausgeben; die Summe an Risikokapital-Finanzierungen für grüne Technologien erreicht 17,5 Milliarden Dollar; und der Markt für grüne Finanzinstrumente beläuft sich weltweit auf 658 Milliarden Dollar. Diese Faktoren führen zu dem, was Forrester als „ Green Market Revolution" (grüne Marktrevolution) bezeichnet – eine historische Geschäftsmöglichkeit, die mit der ersten und zweiten industriellen Revolution vergleichbar ist. Infolgedessen werden Unternehmen ökologische Nachhaltigkeit nicht mehr in erster Linie als eine moralische und ethische Verantwortung betrachten, sondern als eine beispiellose Geschäftsmöglichkeit, die sie nicht ignorieren können.

Die grüne Marktrevolution wird den Transport-, Energie- und Bausektor, Investitionen in nachhaltige Finanzprodukte sowie die Beschaffung und Lieferung nachhaltiger Waren und Dienstleistungen drastisch verändern. Führende Unternehmen gehen über die Ökologisierung ihres Geschäftsbetriebs hinaus und streben zunehmend nach unternehmerischer Nachhaltigkeit bei all ihren Produkten und Praktiken. Die Daten von Forrester aus dem Jahr 2022 zeigen, dass von den Fachleuten aus Wirtschaft und Technik, die angeben, dass Nachhaltigkeit eine Priorität für ihr Unternehmen ist, 17 % neue grüne Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen. Darüber hinaus bauen Unternehmen, die sich öffentlich zu mehr Nachhaltigkeit bekennen, Vertrauen zu ihren Stakeholdern auf und erhöhen gleichzeitig ihre Resilienz als Unternehmen.

Laut Forrester entfaltet sich die grüne Marktrevolution in den nächsten zehn Jahren. Forrester skizziert die wichtigsten Überlegungen für Unternehmens-, Marketing- und Technologieführer, um Nachhaltigkeit als Geschäftschance anzugehen:

Der grüne Markt wird Gesellschaften und die Weltwirtschaft transformieren. Auf dem grünen Markt geht es nicht nur um erneuerbare Energien und Batterien. Er wird alles, was wir tun, umgestalten und beeinflussen: wie wir Produkte herstellen, wie wir uns selbst und Waren transportieren, wie wir unsere Umgebungen heizen und kühlen, wie wir unser Vermögen finanzieren und schützen und was wir essen. B2C CMOs setzen verstärkt auf Nachhaltigkeit. 76 % der von Forrester befragten Experten gaben an, dass grüne Initiativen zu ihren fünf wichtigsten Prioritäten für den Rest des Jahres 2022 gehören.

Auf dem grünen Markt geht es nicht nur um erneuerbare Energien und Batterien. Er wird alles, was wir tun, umgestalten und beeinflussen: wie wir Produkte herstellen, wie wir uns selbst und Waren transportieren, wie wir unsere Umgebungen heizen und kühlen, wie wir unser Vermögen finanzieren und schützen und was wir essen. B2C CMOs setzen verstärkt auf Nachhaltigkeit. 76 % der von Forrester befragten Experten gaben an, dass grüne Initiativen zu ihren fünf wichtigsten Prioritäten für den Rest des Jahres 2022 gehören. Die Zahl der aktiven grünen Verbraucher wird steigen. Anreize für Verbraucher, in Elektrofahrzeuge oder energetische Verbesserungen im eigenen Haushalt zu investieren, sorgen nicht nur dafür, dass die Verbraucher ihre Möglichkeiten besser kennen, sondern auch dafür, dass sie eher grüne Anschaffungen machen. Vierzig Prozent der Online-Erwachsenen in Frankreich, 37 % in Großbritannien und 36 % in den USA würden lieber Produkte von einer Marke kaufen, die sich für Initiativen gegen den Klimawandel einsetzt, auch wenn der Preis des Produkts höher ist.

Anreize für Verbraucher, in Elektrofahrzeuge oder energetische Verbesserungen im eigenen Haushalt zu investieren, sorgen nicht nur dafür, dass die Verbraucher ihre Möglichkeiten besser kennen, sondern auch dafür, dass sie eher grüne Anschaffungen machen. Vierzig Prozent der Online-Erwachsenen in Frankreich, 37 % in Großbritannien und 36 % in den USA würden lieber Produkte von einer Marke kaufen, die sich für Initiativen gegen den Klimawandel einsetzt, auch wenn der Preis des Produkts höher ist. Es werden neue Investitionen in Software- und Hardwaretechnologie für Nachhaltigkeitsfunktionen getätigt. Unternehmen und Endverbraucher werden sich auf Hardware wie Sensoren und Software wie KI verlassen, um neue Produkte zu ermöglichen und zu verfolgen. Da aufkommende Technologien wie Blockchain und KI die Beobachtbarkeit und Effizienz verbessern, müssen Unternehmen – von Konsumgütern bis hin zur Herstellung von Industrieanlagen – diese Fähigkeiten in ihre Produkte integrieren.

Unternehmen und Endverbraucher werden sich auf Hardware wie Sensoren und Software wie KI verlassen, um neue Produkte zu ermöglichen und zu verfolgen. Da aufkommende Technologien wie Blockchain und KI die Beobachtbarkeit und Effizienz verbessern, müssen Unternehmen – von Konsumgütern bis hin zur Herstellung von Industrieanlagen – diese Fähigkeiten in ihre Produkte integrieren. US- und EU-Vorschriften zur Risikoberichterstattung und zur nachhaltigen Finanzierung werden die Märkte neu gestalten. Neue von der SEC vorgeschlagene Regeln würden von börsennotierten Unternehmen verlangen, ihre Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen zu melden. In der EU werden Initiativen wie die Taxonomieverordnung, der EU-Standard für grüne Anleihen (EU GBS) und die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) das Greenwashing von Unternehmen eindämmen und Standards für nachhaltige Finanzen schaffen.

Neue von der SEC vorgeschlagene Regeln würden von börsennotierten Unternehmen verlangen, ihre Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen zu melden. In der EU werden Initiativen wie die Taxonomieverordnung, der EU-Standard für grüne Anleihen (EU GBS) und die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) das Greenwashing von Unternehmen eindämmen und Standards für nachhaltige Finanzen schaffen. Russische Importverbote werden Energiewende und Autarkie beschleunigen. Da die westlichen Regierungen die Einfuhr russischer fossiler Brennstoffe nahezu vollständig verbieten, beschleunigen sie zum Ausgleich eine langfristige Umstellung auf erneuerbare Energien. Deutschland hat seine Pläne beschleunigt, bis zum Jahr 2030 80 % und bis zum Jahr 2035 fast 100 % seiner Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Finnland baut seine Kernenergie aus, und sogar Japan investiert wieder in Kernenergie.

„Ökologische Nachhaltigkeit ist eine historische Chance für Unternehmen, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und einen neuen grünen Markt zu schaffen", sagte Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. „Forresters umfangreiche Untersuchungen zu Themen wie veränderte Verbrauchereinstellungen und -verhaltensweisen, der Stand der ökologischen Nachhaltigkeit bei den Fortune 200 weltweit, die Entwicklung grüner Finanzen und Produkte und die Frage, wie führende Unternehmen Nachhaltigkeit in ihre Produktpläne einbeziehen können, werden Unternehmen, Behörden, Länder und Städte dabei unterstützen, ihren Weg zur Nachhaltigkeit zu beschleunigen."

Die grüne Marktrevolution ist neben Customer Obsession, Future Fit, Future of Work und Trust Imperative eines der wichtigsten Forschungsthemen von Forrester, das Unternehmens- und Technologieführern dabei hilft, der sich verändernden Kunden- und Marktdynamik einen Schritt voraus zu sein.

Ressourcen:

Informationen über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Führungskräften in den Bereichen Technologie, Kundenerlebnis, Digitalwesen, Marketing, Vertrieb und Produkt dabei, ihre Einsatzbereitschaft für ihre Kunden zu nutzen, um das Wachstum zu beschleunigen. Durch firmeneigene Forschung, Beratung und Veranstaltungen von Forrester werden Führungskräfte aus der ganzen Welt in die Lage versetzt, bei der Arbeit selbstbewusst vorzugehen – Veränderungen zu bewältigen und ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Führung, Strategie und Abläufe zu stellen. Unsere einzigartigen Erkenntnisse basieren auf jährlichen Umfragen unter mehr als 700.000 Verbrauchern, Wirtschaftsführungskräften und Technologieführungskräften weltweit, auf strengen und objektiven Forschungsmethoden, darunter die Forrester-Wave-Bewertungen™, auf 70 Millionen Echtzeit-Feedback-Abstimmungen und auf dem kollektiven Wissen unserer Kunden.