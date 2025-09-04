Tixi

Dritte Fahrzeugspende an TIXI: Küsnacht stärkt die Mobilität von Menschen mit Behinderung

Die Seegemeinde Küsnacht setzt erneut ein starkes Zeichen für gelebte Solidarität und Inklusion: Bereits zum dritten Mal nach 2014 und 2019 unterstützt sie den gemeinnützigen Fahrdienst TIXI Zürich mit der Spende eines rollstuhlgängigen Fahrzeugs. Damit übernimmt Küsnacht eine Vorreiterrolle und ermöglicht mehr Mobilität für Menschen mit Behinderung.

Das neue TIXI Fahrzeug, versehen mit dem Logo der Gemeinde Küsnacht, ist Teil der 31 Fahrzeuge umfassende Flotte von TIXI Zürich. Es hilft, die grosse Nachfrage nach barrierefreien Fahrdiensten zu bewältigen und zeigt eindrücklich, wie kommunales Engagement einen direkten Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe leisten kann. Die Gemeinde Küsnacht finanziert sowohl die Anschaffung als auch den Unterhalt des Fahrzeugs während seiner Nutzungsdauer von sechs Jahren.

Susanna Schubiger, Vizepräsidentin des Gemeinderats und Vorsteherin Gesellschaft, hält fest: «Der öffentliche Verkehr wird mit grossem Engagement hindernisfrei ausgebaut. Dennoch gibt es Menschen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung diese Angebote nicht nutzen können. TIXI Zürich schliesst hier eine wichtige Lücke und ermöglicht Mobilität und Teilhabe für jene, die sonst ausgeschlossen wären. Wir freuen uns, diesen wertvollen Dienst erneut unterstützen zu dürfen.»

Auch bei TIXI Zürich ist die Freude gross. «Die Gemeinde Küsnacht ist für uns eine wichtige und wertvolle Partnerin», sagt Marco Eichenberger, Mitglied der Geschäftsleitung von TIXI Zürich. «Als gemeinnütziger Verein ohne Subventionen sind wir auf Unterstützung angewiesen. Die Anschaffung und der Umbau unserer Fahrzeuge sowie deren Betrieb werden fast vollständig durch Spenden und ehrenamtliches Engagement getragen. Ohne Partner wie Küsnacht könnten wir unseren Fahrdienst nicht aufrechterhalten.»

Derzeit sind rund 420 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer für TIXI Zürich im Einsatz und ermöglichen jährlich über 60'000 Fahrten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Mit dem dritten Fahrzeug in Folge aus Küsnacht wird diese wichtige Arbeit weiter gestärkt – und ein weiterer Schritt in Richtung einer inklusiveren Gesellschaft gemacht.

