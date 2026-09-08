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Die letzten Wochen zählen: Fünf Tipps für die Marathonvorbereitung

Suunto Run 2 und der neue Pulsgurt Smart Heart Rate Belt 2 begleiten durch die entscheidende Trainingsphase vor dem Wettkampftag

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Vantaa, Finnland (ots)

Der Herbst ist Hochsaison für Marathonläuferinnen und -läufer. Zwischen dem Berlin-Marathon Ende September und dem New York City Marathon Anfang November liegen mit den Marathons in München, Zürich und Wien zahlreiche weitere Stadtläufe. Für viele beginnt damit jetzt die heikelste Phase der Vorbereitung: die letzten Wochen vor dem Start, in denen sich entscheidet, wie gut Training und Erholung zusammenspielen. Passend zu dieser Phase bringt Suunto am 8. September zwei neue Produkte auf den Markt, die genau dabei unterstützen sollen: die Laufuhr Run 2 und den Pulsgurt Smart Heart Rate Belt 2.

Zwei neue Begleiter für die Trainingsphase und den Wettkampf

Die Run 2 ist mit 35 Gramm besonders leicht, hält im Alltag rund zehn Tage durch und lässt sich mit einem hellen Farbdisplay auch bei Sonnenlicht gut ablesen. Für die Ortung setzt sie auf ein präzises Dual-Band-GNSS, das Position, Distanz und Pace auch in Innenstädten mit hohen Gebäuden zuverlässig hält, während sich unbekannte Strecken dank kostenloser Offline-Weltkarten direkt auf der Uhr erkunden lassen, ganz ohne Smartphone. Ein robustes Gehäuse mit Edelstahllünette, Gorilla Glass und Wasserdichtigkeit bis 5 ATM übersteht dabei sowohl wechselhaftes Herbstwetter als auch den Alltag zwischen den Trainingseinheiten. Der Smart Heart Rate Belt 2, ein neu entwickelter Pulsgurt zur Herzfrequenzmessung, liefert präzisere Werte, als es ein Sensor am Handgelenk kann, und lässt sich mit der Uhr koppeln. Beide Produkte sind ab dem 8. September 2026 über Suunto sowie autorisierte Fachhändler erhältlich, die Run 2 zu Preisen ab 299 EUR/299 CHF, der Brustgurt für 99 EUR/CHF. Was das für die Vorbereitung auf den eigenen Marathon konkret bedeutet, zeigt ein Blick auf fünf zentrale Punkte der letzten Trainingswochen.

1. Weniger ist mehr: Erholung ernst nehmen. In den letzten Wochen vor dem Start reduziert sich das Trainingsvolumen bewusst, das sogenannte Tapering. Viele empfinden das zunächst als Leistungsverlust, dabei ist es genau die Zeit, in der sich der Körper erholt und Kraftreserven für den Renntag aufbaut. Wer unsicher ist, ob der Körper schon bereit für die nächste harte Einheit ist, bekommt von einer Sportuhr, die Trainingsbelastung, Schlaf und Erholung gemeinsam anzeigt, eine hilfreiche zweite Meinung, etwa der Run 2.

2. Das eigene Tempo kennen, nicht nur fühlen. Der häufigste Fehler unter Marathon-Debütanten ist ein zu schnell gewähltes Anfangstempo, das ab Kilometer 30 seinen Preis fordert. Ein realistisches Ziel für die letzten langen Läufe hilft, ein Gefühl für das richtige Tempo zu entwickeln. Eine Sportuhr, die aus dem aktuellen Tempo laufend die voraussichtliche Zielzeit berechnet, kann dabei helfen, schon während des Laufs gegenzusteuern.

3. Auf den Körper hören, nicht nur auf den Trainingsplan. Ein Trainingsplan gibt Struktur, doch nicht jeder Tag verläuft gleich. Schlafmangel, Stress oder eine beginnende Erkältung wirken sich direkt auf die Leistungsfähigkeit aus. Ein Brustgurt liefert genauere Herzfrequenzwerte als ein Sensor am Handgelenk, gerade bei intensiven Einheiten, und hilft so, die tagesaktuelle Belastung realistischer einzuschätzen, statt stur ein starres Pensum durchzuziehen. Der neue Smart Heart Rate Belt 2 ist genau dafür entwickelt.

4. Die Strecke im Kopf haben. Wer weiß, wo es auf der Strecke bergauf geht oder wo eng gedrängte Passagen zu erwarten sind, kann sein Tempo gezielter einteilen und Überraschungen vermeiden. Viele Sportuhren lassen sich vorab mit der offiziellen Streckenkarte laden, sodass sich einzelne Abschnitte schon vor dem Renntag ablaufen lassen.

5. Am Renntag auf Bewährtes setzen. Neue Schuhe, ungewohnte Verpflegung oder ein unbekanntes Läufer-Outfit gehören nicht an den Start, sondern ins Training. Das Gleiche gilt für die Technik am Handgelenk: Wer seine Uhr zuvor genutzt hat, kennt die wichtigsten Anzeigen im Renn-Modus und kann sich am Wettkampftag ganz auf den Lauf konzentrieren.

Auf einen Blick: Run 2 ab 299 EUR/299 CHF (4 GB) / 349 EUR/349 CHF (64 GB), Smart Heart Rate Belt 2 ab 99 EUR/99 CHF, beide ab 8. September 2026 erhältlich über Suunto und autorisierte Fachhändler.