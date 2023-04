Aescuvest

Neteera sammelt 13 Millionen USD in Series B-Finanzierung für kontaktlose Patientenüberwachung

Jerusalem (ots/PRNewswire)

Neue Finanzierungsrunde unter der Leitung von Aescuvest und Omega Healthcare Investors

Neteera Technologies Ltd, ein in Israel ansässiges Startup, das den Markt für kontaktlose Patientenüberwachung revolutioniert, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von Aescuvest angeführt, einer deutschen Investmentgesellschaft mit Sitz in München, zusammen mit bestehenden und neuen Investoren, darunter Omega Healthcare Investors - ein führender US-amerikanischer Healthcare REIT (NYSE: OHI) mit besonderem Schwerpunkt auf Betreibern von qualifizierten Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für betreutes Wohnen sowie Nanz Family Office, Ankor Holding and Esas Private Equity. Darüber hinaus gehen Neteera und Omega eine strategische Partnerschaft ein, um die Technologie von Neteera den Betreiberpartnern von Omega im Gesundheitswesen anzubieten.

Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde wird Neteera den Verkauf, die Produktion und den Einsatz seiner berührungslosen Patientenüberwachungslösung beschleunigen und die Entwicklung seiner medizinischen Sensorplattform vorantreiben. Die Technologie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung der Biomarker von Patienten, ohne dass ein Kontakt oder eine Beteiligung des Patienten erforderlich ist. Dadurch wird die Patientenüberwachung effizienter, inklusive besserer Ergebnisse und einer verringerten Belastung des Klinikpersonals.

"Aescuvests Fokus ist die Finanzierung von Entwicklungen im Gesundheitswesen, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Wir glauben, dass die innovative Technologie von Neteera das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir Patienten versorgen, zu revolutionieren", sagte Sebastian Gührs, Partner & Head of Investment bei Aescuvest.

Ein weiterer Investor, Omega Healthcare Investors, schloss zusätzlich eine strategische Partnerschaft mit Neteera. Im Rahmen dieser Beziehung wird Neteera Omegas Partner für die kontaktlose Patientenüberwachung. Dies erlaubt Neteera, die Plattform für die Fernüberwachung von Patienten in Omegas Netzwerk von Langzeit- und Pflegeeinrichtungen in den USA anzubieten.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Neteera", sagte Matthew Gourmand, Senior Vice President, Corporate Strategy von Omega Healthcare Investors. "Wir haben die Technologie von Neteera bereits in einer Testgruppe von Einrichtungen eingesetzt und positive Rückmeldungen von den Betreibern erhalten. Insgesamt wurde eine Verringerung der Krankenhauseinweisungen und eine frühzeitige Erkennung von Änderungen der klinischen Bedürfnisse der Bewohner hervorgehoben. Wir glauben, dass diese Technologie das Pflegepersonal dabei unterstützen kann, ein hohes Maß an Pflege und Komfort für die Bewohner zu gewährleisten."

Neteera wurde 2015 gegründet und erlangte schnell Aufmerksamkeit für seine innovative, von der FDA zugelassene Plattform zur kontaktlosen Fernüberwachung von Patienten. Die Plattform, die ein kontinuierliches und nahtloses Monitoring der Biomarker von Patienten in Echtzeit ermöglicht, verbessert die Patientenversorgung und die Effizienz des Personals. Mit der FDA-Zulassung und der jüngsten Finanzierungsrunde ist das Unternehmen in der Lage, seine Technologie mehr bedürftigen Patienten zugänglich zu machen.

"Wir sind begeistert, mit Aescuvest und Omega zusammenzuarbeiten, um unsere bahnbrechende Lösung weiterzuentwickeln und zu skalieren", sagte Isaac Litman, CEO von Neteera. "Mit dieser Finanzierung und der strategischen Partnerschaft mit Omega werden wir in der Lage sein, unsere Reichweite zu vergrößern und unsere Mission zu beschleunigen, die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und gleichzeitig die Belastung des Klinikpersonals zu reduzieren."

Über Aescuvest:

Aescuvest ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in München, die sich auf die Finanzierung von Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung konzentriert. Als Betreiber einer speziellen Investitionsplattform bietet das Unternehmen exklusiven Zugang zu vielversprechenden Gesundheitsunternehmen und ermöglicht Direktinvestitionen über SPV-Strukturen. Durch die Bereitstellung von unternehmerischen Investitionen in einem florierenden Markt ermöglicht Aescuvest Investoren die Teilnahme an lukrativen Investitionsmöglichkeiten im Gesundheitswesen.

Über Omega Healthcare Investors:

Omega ist ein REIT, der in die langfristige Gesundheitsbranche investiert, vor allem in Einrichtungen für qualifizierte Pflege und betreutes Wohnen. Das Anlagenportfolio wird von verschiedenen Unternehmen des Gesundheitswesens betrieben, überwiegend in einer Triple-Net-Leasing-Struktur. Die Anlagen erstrecken sich über alle Regionen der USA und Großbritanniens.

Über Neteera:

Neteeras FDA-zugelassene Lösung zur kontinuierlichen, berührungslosen, passiven Überwachung von Vitalzeichen und Biodaten bietet eine bessere Patientenüberwachung sowohl für das krisengeschüttelte Gesundheitssystem als auch für die häusliche Pflege. Die Sensorplattform macht die Manipulation von Geräten, das Ausziehen von Kleidung und die Anwesenheit von Pflegepersonal überflüssig. Die Technologie von Neteera basiert auf einer sicheren, wartungsfreien Sub-THZ-Mikroradar-auf-Chip-Sensorlösung, welche die Privatsphäre schützt, da sie nicht auf einer Kamera basiert. Neteeras Lösung verbessert die Pflege und senkt die Kosten im Gesundheitswesen, indem Patienten ein optimaler Komfort geboten wird.

