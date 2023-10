ARt+ Magazine

Sarah Montani besetzt 30 Museen weltweit: Ein Zeichen für unsichtbare Künstlerinnen

Die visionäre Schweizer Künstlerin Sarah Montani präsentiert eine avantgardistische Skulpturenausstellung, welche aktuell in über 30 führenden Museen weltweit und zeitgleich stattfindet. Dies ist dank erweiterter Realität (AR) möglich. Besuchende können über ihre Smartphones die Skulpturen auf dem Museumsgelände kostenfrei und ohne Applikation erleben. Mit diesem Projekt thematisiert die Künstlerin die Geschlechterdisparität in Museen, in denen durchschnittlich nur 10% der ausgestellten Kunstwerke von Frauen stammen. Montani besetzt die Museen mit ihrem Kunstwerk – einer überdimensionierten Frauenskulptur aus Stahl – und setzt so ein – nur durch die Linse des Smartphones sichtbares – Zeichen für die unsichtbaren Frauen.

Sie revolutioniert damit das Museumserlebnis und bietet eine einzigartige Mischung aus physischer und digitaler Kunstwelt. Spannend dürfte auch die Vernissage sein. Sie findet in Anwesenheit der Künstlerin online statt, am 11. November, für australische und asiatische Teilnehmenden am Morgen, für europäische, afrikanische und amerikanische Teilnehmenden am Nachmittag und Abend.

Einladung zur Online Vernissage: The Future of Art Experience

https://sarahmontani.com/vernissage-world-expo

TED Talk: https://sarahmontani.com/tedx-1

https://sarahmontani.com/worldexpo

Liste der Museen:

Africa: Zeitz Museum of Contemporary Art, Cape Town

Australien: Sydney Museum of Contemporary Art, Sydney

Kanada: Royal Ontario Museum, Toronto

Belgien: Royal Museum of Fine Arts, Antwerp

Brasilien: Niterói Contemporary Art Museum, Niterói, Museu do Amanhã, Rio de Janeiro

Dänemark: Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek

Finnland: Kiasma, Helsinki

Frankreich: Le Louvre, Paris, Centre George Pompidou, Paris

Deutschland: Pinakothek der Moderne, Munich

Griechenland: EMST, Athens

Irland: Irish Museum of Modern Art, Dublin

Italien: Museo d'Arte Contemporanea di Roma, Rome

Japan: Tokyo Museum of Contemporary Art, Tokyo

Lettland: KIM? Contemporary Art Center, Riga

Spanien: Museum of Contemporary Art, Barcelona, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid

ArtScience Museum, Singapore

Schweden: Moderna Museet, Stockholm

United Kingdom: Tate Modern, London, British Museum, London

Amerika: Museum of Contemporary Art, San Diego, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles, Los Angeles Board of Contemporary Art Museum (MOCA), Los Angeles, Museum of Modern Art (MOMA), New York, Solomon R. Guggenheim, New York, Whitney Museum of American Art, New York, Museum of Modern Art, San Francisco, Smithsonian's Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, Museum Of Contemporary Art Chicago (MCA Chicago), Chicago

