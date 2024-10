xtype

xtype erhält 21 Millionen Dollar von Norwest Venture Partners und ServiceNow Ventures, um Innovationen auf der ServiceNow-Plattform voranzutreiben

xtype hat aufgrund des Erfolgs seiner innovativen Multi-Instance-Management-Plattform, die Unternehmenskunden bei der Skalierung ihrer ServiceNow-Investitionen unterstützt, die Aufmerksamkeit globaler Investoren auf sich gezogen.

Die neue Finanzierung wird xtype dabei unterstützen, Unternehmen dabei zu helfen, ihren ServiceNow-Betrieb weltweit zu erweitern.

An dieser Runde waren auch die vorherigen Investoren Columbia Capital, Inner Loop Capital und SaaS Ventures beteiligt.

xtype , das führende Softwareunternehmen für Multi Instance-Management auf der ServiceNow-Plattform, gab heute bekannt, dass es eine Serie-A Finanzierungsrunde in Höhe von 21 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Norwest Venture Partners mit Beteiligung von ServiceNow Ventures und bestehenden Investoren wie Columbia Capital und Inner Loop Capital abgeschlossen hat. Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Schritt nach vorne in der Mission von xtype, das Management von ServiceNow Umgebungen in Unternehmen zu revolutionieren.

Mit dem neuen Kapital wird xtype seine hochmoderne Plattform skalieren, die Unternehmen eine unübertroffene Echtzeit-Sichtbarkeit, Governance und Automatisierung für ihre ServiceNow-Instanzen in Entwicklung, Test und Produktion bietet. Die Finanzierung wird auch den Ausbau der globalen Präsenz von xtype vorantreiben und sicherstellen, dass mehr Unternehmen schnell und präzise die vollständige Kontrolle über ihre ServiceNow-Umgebungen übernehmen können.

"Wir freuen uns über die Unterstützung solch angesehener Partner aus dem Technologie- und Risikokapitalsektor. Ihr Glaube an unsere Vision bestätigt unseren Ansatz und beschleunigt unsere Mission, das Multi-Instanz-Management für die ServiceNow-Plattform neu zu definieren", sagte Ron Gidron, CEO und Mitbegründer von xtype . "Diese Mittel bestätigen unsere Vision, dass Multi-Instance Management der Schlüssel ist, den Kunden zu helfen, den größtmöglichen Nutzen aus der ServiceNow-Plattform zu ziehen. Unsere Plattform versetzt Teams in die Lage, Innovationen zu beschleunigen, die Compliance zu wahren und die Produktivität zu steigern, indem sie in Echtzeit Einblicke in ihr gesamtes ServiceNow-System erhalten und gleichzeitig komplexe Prozesse automatisieren, um Risiken zu reduzieren und die Produktivität zu verbessern."

Förderung der Innovationen mit Multi-Instance-Management

Die zunehmende Komplexität der Verwaltung mehrerer Instanzen ist für mittlere und große Unternehmen zu einer entscheidenden Herausforderung geworden. Wenn Unternehmen

skalieren, wird die Verwaltung der Versionskontrolle, der Update-Sets und der Synchronisierung zwischen Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen arbeitsintensiv und fehleranfällig. xtype's Plattform löst dieses Problem durch umfassende Sichtbarkeit der Instanzunterschiede, automatische Synchronisierung und Governance-Tools, die in jeder Phase einen sicheren und gesetzeskonformen Betrieb gewährleisten.

"Als herausragendes Werkzeug auf der ServiceNow-Plattform liefert xtype sofortigen ROI durch verbesserte Governance, erhöhte Teamkapazität und Release-Geschwindigkeit, verbesserte Qualität und durch Reduzierung des Backlog. Diese Stärken haben eine wachsende Zahl von Fortune-500-Unternehmen dazu bewogen, xtype zu übernehmen", sagt Dave Zilberman, General Partner bei Norwest Venture Partners. „Aber es ist nicht nur das Produkt, das außergewöhnlich ist. Das erfahrene Team von xtype hat eine klare Vision, um sich in einem großen und schnell wachsenden Markt zu behaupten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit xtype, wenn sie weiterhin optimierte ServiceNow-Erfahrungen liefern und neue Zielgruppen ansprechen."

ServiceNow World Forum in Dallas, 8. Oktober

Um die neuesten Entwicklungen im Multi-Instance Management zu präsentieren, lädt xtype Kunden und Partner am 8. Oktober zum ServiceNow World Forum in Dallas, Texas ein. Teilnehmer können aus erster Hand erfahren, wie xtype die Zukunft des Multi-Instance Managements vorantreibt, mit Live-Demos, Präsentationen auf der Bühne und ausführlichen Diskussionen zur Verbesserung der Sichtbarkeit, Governance und Automatisierung ihrer ServiceNow-Umgebungen.

„ServiceNow Ventures ist stolz darauf, xtype zu unterstützen, da das Unternehmen seine Kunden dazu befähigt, den größtmöglichen Nutzen aus ihrer ServiceNow-Investition zu ziehen", sagte Victor Chang, Vice President von ServiceNow Ventures. „xtype verfügt über ein tiefes Verständnis der ServiceNow-Community und die Möglichkeiten besitzt, die Fähigkeiten zu liefern, die sie am meisten benötigen - von der Reduzierung der Zeit, Wertschöpfung bis hin zur Verbesserung der Governance über Instanzen hinweg. Wir freuen uns darauf, ihren weiteren Einfluss zu sehen."

Über xtype

xtype wurde 2020 gegründet und ist der führende Anbieter von Multi-Instanz-Management für ServiceNow-Plattform-Teams. xtype bietet Echtzeit-Sichtbarkeit, Governance und Automatisierungsfunktionen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Bereitstellung und Compliance auf der ServiceNow-Plattform. Globale Unternehmen aus dem Banken-, Versicherungs- und Gesundheitswesen und darüber hinaus vertrauen auf xtype und geben ihren Teams die Möglichkeit, schneller zu innovieren, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Betriebsrisiken zu reduzieren.

Über Norwest Venture Partners

Norwest Venture Partners ist eine globale Venture- und Growth-Equity-Firma, die mehr als 15,5 Milliarden Dollar an Kapital verwaltet. Seit seiner Gründung hat Norwest in mehr als 700 Unternehmen investiert und ist derzeit Partner von mehr als 230 Unternehmen in seinem Venture- und Growth-Equity-Portfolio. Das Unternehmen investiert in Unternehmen in der frühen bis späten Entwicklungsphase in allen wichtigen Sektoren, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen, Verbrauchern und dem Gesundheitswesen liegt. Das Team von Norwest verfügt über ein weitreichendes Netzwerk an Verbindungen, umfangreiche Betriebserfahrung und ein breites Spektrum an wirkungsvollen Dienstleistungen, die CEOs und Gründern helfen, ihre Unternehmen zu vergrößern. Norwest hat Büros in Menlo Park und San Francisco, Kalifornien, Mumbai, Indien, und Tel Aviv, Israel. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nvp.com.

Über Columbia Capital

Columbia Capital ist ein Risikokapitalunternehmen mit Sitz in Alexandria, VA. Seit 1989 hat das Team von Columbia Capital in die Bereiche digitale Infrastruktur, Unternehmenstechnologie und Mobilität investiert und dabei 7,1 Mrd. USD in Form von Fondszusagen aufgebracht. Columbia Capital hat ein profitables und wiederholbares Investitionsmodell entwickelt, das von einem spezialisierten und erfahrenen Team geleitet wird, und hat in über 175 Portfoliounternehmen investiert, von denen viele neue Branchen definiert oder geschaffen haben.

Über Inner Loop Capital

Inner Loop Capital ist ein Pre-Seed- und Seed-Venture-Capital-Unternehmen, das an der Schnittstelle von Infrastruktur-Software und KI investiert. Inner Loop investiert in „AI for Infra" (KI-Innovationen für Cybersicherheit, Cloud und andere Infrastruktursoftware) und „Infra for AI" (neue Infrastrukturebenen, die für den allgegenwärtigen Einsatz von KI benötigt werden). Inner Loop wird von Solo-VC Justin Label geleitet, hat seinen Sitz in Baltimore, MD, und investiert in ganz Nordamerika und im Ausland. Inner Loop wurde 2019 gegründet und investiert derzeit aus einem Fonds II. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte innerloopcap.com.

