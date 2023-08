Grupo Onconclinicas

Die Oncoclínicas Group erzielte im zweiten Quartal 2023 ein Rekordergebnis von 309 Millionen Real und einen Nettogewinn von 35 Millionen Real

SÃO Paulo (ots/PRNewswire)

Eine effiziente Verwaltung des Betriebskapitals erklärt einen großen Teil der Cashflow-Leistung. Der Nettogewinn stieg um 51% (31% organisch), während das Ebitda ohne LTIP (ohne die nicht zahlungswirksamen Auswirkungen des langfristigen Incentive-Programms) 268 Millionen Real erreichte, 109% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres

Oncoclínicas (B3: ONCO3) verzeichnete im zweiten Quartal 2023 einen Rekordnettogewinn des Unternehmens in Höhe von 1,4 Milliarden Real, ein Anstieg um 51,1%. Die starke Leistung ist das Ergebnis eines signifikanten organischen Umsatzwachstums um 31,4% im Vergleich zum Vorjahr, der Integration der im Jahr 2022 abgeschlossenen Akquisitionen und des Betriebs der Krebszentren, die ihr Wachstum weiter beschleunigt haben. In dem im zweiten Quartal endenden Zwölfmonatszeitraum (LTM Q2 2023) erreichte der Nettogewinn 5 Milliarden Real. Die Daten wurden vom Unternehmen selbst veröffentlicht und dem Markt am Montag dem 14.08. mitgeteilt ( https://ri.grupooncoclinicas.com/)

Die Zahl der Behandlungen von Patienten stieg im zweiten Quartal 2023 um 40,8% gegenüber dem zweiten Quartal 2022 und erreichte insgesamt 157.400, sowohl durch organisches Wachstum als auch durch die Integration von Akquisitionen. Das Volumen der Behandlungen in den vergangenen 12 Monaten belief sich auf über 595.000.

"Diese Zahlen sind ein Spiegelbild unseres effizienten Managements. Wir wachsen weiter, vor allem durch organisches Wachstum, aber auch durch die Synergieeffekte, die wir im Rahmen von Übernahmen und strategischen Partnerschaften erzielen. Wir haben unser integriertes Pflegemodell erweitert, um Qualität zu garantieren und somit Ergebnisse für das Unternehmen und seine Investoren erzielt", erklärt Bruno Ferrari, Gründer und CEO der Oncoclínicas Group.

Das Ebitda ohne LTIP (ohne Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Auswirkungen des langfristigen Incentive-Programms) belief sich im zweiten Quartal 2023 auf 268,4 Millionen Real gegenüber 128,4 Millionen Real im zweiten Quartal 2022, was einer Steigerung von 109% entspricht und eine Marge von 19,7% beziehungsweise 5,4 Prozentpunkte über der des zweiten Quartals 2022 bedeutet. Das Wachstum des Ebitda spiegelt weiterhin die Fortschritte bei der Integration der übernommenen Einheiten wider, die zu Effizienzsteigerungen und Synergieeffekten führen. Im ersten Quartal 2023 erreichte das Ebitda ohne LTIP 545,3 Millionen Real und die Marge lag bei 20,6%.

Der Nettogewinn im 2. Quartal 2023 erreichte 35 Millionen Real, nachdem im 2. Quartal 2022 noch ein Verlust von 24,6 Millionen Real zu verzeichnen war, was das vierte Quartal in Folge mit einem Nettogewinn ist. Der Nettogewinn ohne LTIP belief sich im zweiten Quartal 2023 auf 48,3 Millionen Real, nachdem im gleichen Zeitraum des Vorjahres ein Verlust von 19,3 Millionen Real zu verzeichnen war.

Das eigentliche Highlight des Quartals war die Cash-Generierung. Der operative Cashflow belief sich in diesem Quartal auf insgesamt 308,9 Millionen Real, was auf ein aktives Management der Eingangsinitiativen, der Lagerverwaltung und einer mittelfristigen Verlängerungsstrategie mit den Lieferanten ab dem vierten Quartal 2022 zurückzuführen ist, die nun erste Ergebnisse zeigt. Selbst nach dem Schuldendienst und den gesamten Investitionsausgaben des 2. Quartals 2023 betrug der Cashflow 98 Millionen Real.

Laut Cristiano Camargo, CFO und Director of Investor Relations des Unternehmens, spiegeln die positiven Zahlen das erfolgreiche Management des Betriebskapitals, das Streben nach Effizienz bei den Betriebskosten und die Nutzung von Synergien aus Übernahmen wider. "Die Zahlen spiegeln einmal mehr unser ständiges Streben nach betrieblicher Effizienz wider, eine wichtige Aufgabe, die wir 2022 begonnen haben."

