Tie Solution GmbH

Produktion für Erstligisten NK Osijek: NK Osijek Erstligist in Kroatien setzt auf Tie Solution Qualität und Service

Bild-Infos

Download

OSIJEK, Kroatien/Wetzlar (ots)

Tie Solution GmbH, ein führender Hersteller für hochwertige Halstücher, Schals und Krawatten, produziert exklusive Twillys- und Krawattenkollektion für NK OSIJEK

Tie Solution GmbH, ein renommierter und wegweisender Hersteller von erstklassigen Halstüchern und Schals, gibt mit Stolz die markenexklusive Produktion für den erstklassigen kroatischen Liga NK Osijek bekannt. Mit diesem Schritt bietet das Unternehmen NK Osijek die Möglichkeit, durch gestalterische Innovation und dezente Club-Identität seine Fanbasis zu erweitern und zu stärken.

Die wegweisende Kollektion besteht aus zwei stilvollen Krawattendesigns. Das erste Design zaubert in verschiedensten Blautönen und gestreiftem Muster eine visuelle Symphonie, die durch die strategische Platzierung des NK Osijek-Logos unten rechts abgerundet wird. Das zweite Design ist eine elegante Hommage in Schwarz-Grau-Monochrome, die das Vereinslogo erneut an der gleichen Stelle präsentiert. Diese Designs bieten den treuen männlichen Fußballfans von NK Osijek eine kreative Möglichkeit, ihre Unterstützung und Zugehörigkeit zu ihrem Lieblingsverein auszudrücken.

Gleichzeitig hat Tie Solution GmbH auch die weiblichen Fans von NK Osijek berücksichtigt. Sie haben das Pendant zu den männlichen Accessoires in Form von Twillys oder Mitzahs genannt kreiert, die in einer Twill Seide mit dem NK Osijek-Logo im Digitaldruckverfahren hergestellt worden sind. Diese attraktiven Accessoires sind nicht nur farblich auf ihre männlichen Pendants abgestimmt, sondern bieten auch eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, sei es am Handgelenk, am Hals, als Dekoration für die Handtasche und Korb, oder im Haar gebunden.

"Tie Solution GmbH steht für Qualität, Exklusivität und Innovation", so der Geschäftsführer. "Unsere maßgeschneiderte Produktion für NK Osijek ist ein Beweis dafür, dass Fußball und Mode Hand in Hand gehen können. Indem wir Krawatten und Twillys in den Vereinsfarben und mit dem Vereinslogo Produzieren, bieten wir Fans die Möglichkeit, sich nicht nur durch sportliche Leidenschaft, sondern auch durch stilvolle Accessoires mit ihrem Verein zu identifizieren."

Die exklusive Produktion unterstreicht das Europaweite Engagement von der Tie Solution GmbH, die Verbindung von Fashion und Sport weiter voranzutreiben, und demonstriert ihren kontinuierlichen Mut, die Grenzen der Krawatten- und Halstuchproduktion neu zu definieren.

NK Osijek

Der NK Osijek ist ein kroatischer Fußballverein aus der slawonischen Stadt Osijek und spielt derzeit in der ersten kroatischen Fußballliga. Die Bezeichnung Nogometni klub (NK) entspricht dem deutschen Fußballclub (FC) bzw. Fußballklub (FK). Im Jahre 1947 unter dem Namen NK Proleter Osijek gegründet, 1961 in NK Slavonija Osijek und 1967 schließlich in NK Osijek umbenannt, stieg der Verein 1977 in die erste jugoslawische Liga auf. Die größten Erfolge in der Zeit Jugoslawiens waren der sechste Platz 1983/84 und das Erreichen des Pokalhalbfinales 1988/89.

In der ersten Saison der neugegründeten 1. HNL wurde 1992 wegen des Kroatienkrieges keines der nominellen Heimspiele in Osijek selbst ausgetragen und dennoch der dritte Platz erreicht. Die erste Teilnahme am UEFA-Pokal gelang 1995/96, der größte Erfolg in der Clubgeschichte war der Pokalsieg in Kroatien in der Saison 1998/99 und (Finalist 2011/12). In der Saison 2000/01 erreichte Osijek im UEFA-Pokal nach Siegen gegen Brøndby IF und Rapid Wien das Achtelfinale. 2023 erhielt der Fußballverein Osijek das modernste Stadion Kroatiens, die Opus Arena, gefolgt von einem Trainingslager, das auf einer Fläche von 15,3 Hektar die Grundlage für alle Erfolge sein wird, von denen wir fest glauben, dass sie in naher Zukunft eintreten werden. Die Jahre der Vorfreude haben endlich ein Ende, der Traum vieler Generationen von Osijek-Fans ist Wirklichkeit geworden, und das neue Stadion ist der Stolz aller Bürger von Osijek und der Slawen.

Kontakt:

NK Osijek s.d.d.J. J

Strossmayera 126B,

31000 Osijek

Tel +385 31 570 300

Fax +385 31 570 400

Presse Mail: press@nk-osijek.hr

www.nk-osijek.hr

Tie Solution GmbH

Das Dienstleistungsunternehmen Tie Solution GmbH, mit Sitz in Wetzlar, ist ein international agierender Anbieter für Damen & Herren Accessoires in den Bereichen Merchandising, Corporate Identity und Mode. Spezialisiert auf Schals, Halstücher, Winterschals, Mitzahs, und Krawatten, bietet das Unternehmen Produkte in höchster Qualität und Design an. Das Design-Team arbeitet individuell an jedem Projekt und erstellt Accessoires nach Maß. Um die beste Qualität zu garantieren, werden hochwertige Materialien aus Italien, Großbritannien, Spanien und Frankreich verwendet, und je nach Bedarf können die Produkte im Digitaldruck, Siebdruck oder gewebt hergestellt werden. Die Tie Solution GmbH beliefert eine Vielzahl verschiedener Kunden aus dem In- und Ausland, darunter Banken, Airlines, Automobilhersteller, Werbeagenturen, Messen, Getränkehersteller, Regierungen, Modeunternehmen, Vereine und Sport- Verbände. Das Unternehmen möchte seinen Kunden qualitativ hochwertige Accessoires zu erschwinglichen Preisen anbieten und gehört zu den führenden Firmen seiner Branche in Deutschland und Europa.

www.tiesolution.org

Projektbeispiele der Tie Solution Online.

Download Pressematerial/Fotos