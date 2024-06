APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR Wien: Fünf Monate vor Event bereits mehr als 1.000 Anmeldungen

Wien (ots)

Rekordverdächtiges Highlight für den österreichischen Pharma- und Apothekenmarkt: Die Hälfte der Tickets für die APOTHEKENTOUR Wien powered by TARA24 am 23. bis 24. November sind bereits vergriffen, weit mehr als 1.000 Apotheker:innen und PKAs haben sich bereits angemeldet. Zum zweiten Mal gastiert die Tour in der MARX HALLE; mehr als 35 Top-Unternehmen der Branche, mehrere moderierte Lounges mit rund 120 Vorträgen und viele Überraschungen erwarten die Gäste.

Nach 1.300 Besucher:innen bei der Premiere der APOTHEKENTOUR 2023, werden nun mehr als 2.000 Gäste erwartet. Aus dem ganzen Land reisen Apotheker:innen und PKAs an, um sich weiterzubilden und zu vernetzen. Genau dafür steht die Eventreihe APOTHEKENTOUR: Wissenstransfer, Messeflair, Networking, Entertainment und einfach eine gute Zeit haben. Zwischen den gemütlichen Lounges, in denen Vorträge stattfinden, den liebevoll gestalteten Info-Cases der Pharmaunternehmen und den vielen Snack-Stationen zur Stärkung, können die Apothekenteams ein Event genießen, das perfekt auf sie zugeschnitten ist.

"Für uns steht vor allem das Team aus der Apotheke im Vordergrund: Mit jedem Handgriff, den wir an die APOTHEKENTOUR setzen, versuchen wir die Wünsche und Interessen der Apotheker:innen und PKAs im Blick zu behalten", berichtet Tom Bellartz, Geschäftsführer der veranstaltenden ELPATO Medien GmbH. "Das ist ein Konzept der Wertschätzung, das nicht nur bei den Apothekenteams gut ankommt, sondern auch immer mehr Pharmaunternehmen dazu bewegt, uns ihr Vertrauen zu schenken."

Für die Apothekenteams ist der Besuch komplett kostenfrei: die Teilnahme an den Vorträgen, die Vorführung im futuristischen Mini-Kino, Essen und Getränke zwischendurch und natürlich der 1-zu-1-Austausch mit den Expert:innen der Pharmaunternehmen vor Ort. Ein besonderer Bonus ist natürlich die unfassbar große Goodiebag, prall gefüllt mit Produktproben der Hersteller. Anmelden können sich Apothekerinnen, Apotheker und PKAs unkompliziert auf apothekentour.at. Tickets, solange der Vorrat reicht.

Diese Unternehmen sind 2024 auf der APOTHEKENTOUR in Wien vertreten (weitere folgen): ABACUS MEDICINE, Apotronik Datenservice, BANO Healthcare, Bayer, Bionorica, BD Rowa, Dr. Pfleger, Dr. Theiss, Engelhard Arzneimittel, Erwo Pharma, Gebro Pharma, GUPHARMA, Gynial, Haleon, Hermes Vertriebsgesellschaft, KNAPP AG, Kosan Pharma, Kwizda Pharma, Kwizda Pharmahandel, L'Oréal, M.C.M. Klosterfrau, MEDICE, OMNi-BiOTiC, Orifarm, Orthomol, PHOENIX, Pierre Fabre, ratiopharm, Reckitt, Schwabe Austria, Uriach, URSAPHARM, Weber & Weber, Wort & Bild Verlag

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Wien und Berlin mit mehr als 80 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.