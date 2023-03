Huasun Energy

723W - Huasun Himalaya G12-132 Modul schafft einen neuen Rekord bei der Modulleistung

Xuancheng, China, 21. März 2023 (ots/PRNewswire)

Kürzlich wurden die hocheffizienten HJT-Module der Serie Huasun Himalaya G12-132 vom TÜV SÜD, einer weltweit maßgeblichen Prüforganisation, zertifiziert und haben mit einem weiteren Modulleistungsrekord von 723,97 W und einem maximalen Umwandlungswirkungsgrad von 23,30 % einen weiteren Leistungsrekord aufgestellt. Dies ist ein weiterer bedeutender Durchbruch, nachdem das Himalaya-Modul im Januar dieses Jahres eine Leistung von 715 W erreichte.

Die HJT-Module der Serie G12-132 von Himalaya bestehen aus 210 mm großen HJT-Solarzellen, die die einseitige mikrokristalline Technologie mit dem SMBB-Design kombinieren, wodurch der Wirkungsgrad der Zellen weiter verbessert wird. Während der Modulproduktion werden die Module der Serie Himalaya G12-132 mit PIB eingekapselt und mit einer Lichtumwandlungsfolie versehen, die die Wasserbeständigkeit und Luftdichtigkeit der Module maximiert und die durch ultraviolette Strahlung verursachte Schädigung der Zellen verringert und deren Absorption verbessert, so dass die Module eine höhere Effizienz und stabilere Leistung erzielen können.

Die jährliche Stromerzeugung der Himalaya G12-132-Module ist um mindestens 6 bis 8% höher als die anderer Großmodule, wodurch die Stromgestehungskosten effektiv gesenkt werden können und eine höhere Investitionsrendite* erzielt wird.

Das Modul Himalaya G12-132 war ein Blockbuster, den Huasun Mitte 2022 auf den Markt brachte und der speziell für Versorgungskraftwerke entwickelt wurde. Bislang wurden diese Module in verschiedene Länder und Regionen auf der ganzen Welt geliefert und installiert, darunter ein 50-MW-Agrarstromprojekt in der Provinz Shandong, das mit Abstand größte HJT-Kraftwerk in China.

Von 710 W im Juni 2022 über 715 W im Januar 2023 bis hin zu 723,97 W im Moment stellt Huasun immer wieder neue Rekorde bei der von ihm selbst erzeugten Modulleistung auf. In Zukunft will Huasun mit seinen hocheffizienten HJT-Produkten mit niedrigeren LCOE zum "Himalaya" in der Solarindustrie werden, um die industrielle Innovation anzuführen und die Transformation der Energiestruktur zu beschleunigen.

*Berechnungsbedingungen: Installiert in der Provinz Hainan in China und verglichen mit PERC-Modulen.

