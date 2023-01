DAIBAU GmbH

Trends und Preise von Elektroinstallationen 2023

Bern/Wien (ots)

Analyse aktueller Preise von Elektroinstallationen

Die Online-Plattform Daibau.ch führt seit dem Jahr 2022 regelmäßig Umfragen zu Preisen diverser Bauleistungen durch. Ziel dieser ist es, informative Preislisten zu erstellen, die den Schweizer Verbrauchern bei der Planung künftiger Bauvorhaben helfen sollen.

Preise von Elektroinstallationen für ein Einfamilienhaus

Die Ausführung der Elektroinstallation in einem Wohngebäude ist eine hochkomplexe Aufgabe, die von der Größe des Objekts, Anzahl der Anschlüsse, Schalter, Steckdosen, Beleuchtungselemente, Elektro- und Telekommunikationsanlagen, und natürlich auch vom Elektriker abhängig ist. Die Arbeiten umfassen das Stemmen von Wandschlitzen, die Verlegung von Kabeln, den Einbau des Sicherungskastens sowie die Installation von Schaltern, Steckdosen, Beleuchtung und Elektrogeräten.

Aus der von der Daibau-Plattform durchgeführten Recherche geht hervor, dass die komplette Elektroinstallation in einem durchschnittlichen Schweizer Einfamilienhaus circa CHF 150 pro Quadratmeter kosten kann. Weiterführende Informationen zu den Preisen sind im Baukostenrechner für Elektroinstallationen zu finden.

Preise für die gängigsten Dienstleistungen von Elektrikern

Bei der Recherche wurden Auftragnehmer befragt, die auf der Daibau-Plattform registriert sind und diese auch aktiv nutzen, um dabei relevante Ergebnisse zu erzielen. Im Durchschnitt bewegen sich die Preise für die Schalter- und Steckdoseninstallation pro Stück zwischen CHF 180 und CHF 250, Material und Verlegung sind dabei in den Preis inbegriffen. Pro Stunde liegt der Preise zwischen CHF 45 und CHF 65, jedoch ohne Material. Die Preise für die Beleuchtungsinstallation liegen zwischen CHF 35 und CHF 110 pro Stunde, abhängig von der Art der Leuchte.

Unter den größeren Schweizer Städten wie Bern, Zürich oder Basel konnten keine bedeutenden Preisunterschiede beobachtet werden. Es ist hervorzuheben, dass zu den Preisen von Dienstleistungen zusätzlich Anfahrtskosten verrechnet werden.

Preissituation im Ausland

Die Daibau-Plattform ist in insgesamt 15 europäischen Ländern aktiv und um einen Einblick in die aktuelle Preissituation zu verschaffen, wurden die Preise in der Schweiz mit denen im Ausland verglichen.

In Österreich bewegen sich die Preise für die Elektroinstallation in einem Einfamilienhaus zwischen umgerechnet CHF 100 und CHF 120 pro Quadratmeter. Die Stecker- und Steckdoseninstallation kostet pro Stück zwischen CHF 50 und CHF 100, Material und Arbeit sind in den Preis inbegriffen. Die Preise für die Installation der Beleuchtung liegen zwischen CHF 50 und CHF 60 pro Stunde.

Die Gesamtkosten für die Elektroinstallation eines Einfamilienhauses liegen in Serbien bei umgerechnet CHF 13 bis CHF 26 pro Quadratmeter. Am teuersten ist es in der Hauptstadt Belgrad, wo die Anschaffungs- und Montagekosten eines Sicherungskastens bei CHF 150 liegen. In Vršac ist für die Schalterinstallation mit Preisen zwischen CHF 2 bis CHF 3 pro Stück zu rechnen, die Installation von Steckdosen kostet aber von CHF 2 bis CHF 4 pro Stück.

Etwas teurer ist es in Tschechien, dort bewegen sich die Preise für die Elektroinstallation in einem Einfamilienhaus zwischen umgerechnet CHF 30 und CHF 70 pro Quadratmeter. Bei der Installation von Steckern und Steckdosen ist dagegen mit Preisen von CHF 3,5 bis CHF 4 und CHF 3,5und CHF 5 pro Stück zu rechnen.

Zukünftige Trends und Preise

Mit dem vergangenen Jahr ist auch die Zeit der größten Preisveränderungen um. Die Preissituation wird sich in den kommenden Monaten wahrscheinlich stabilisieren, demnach ist ein Preisrückgang zu erwarten. Auf das Niveau von vor der Corona-Krise werden die Preise aber nicht mehr sinken. Die Daibau-Plattform wird die Marktsituation weiterhin beobachten und die Preislisten rechtzeitig aktualisieren.