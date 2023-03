Mark Fenwick Management - London

Roger Waters: We are on the road to Frankfurt

Konzert in Frankfurt soll durch Eilverfahren gesichert werden

London (ots)

Roger Waters hat mit Freude die Entscheidung des Münchner Stadtrats zur Kenntnis genommen, dass sein Konzert am 21.05.2023 in der Olympiahalle München wie geplant stattfinden wird:

"Ich bin sehr glücklich, dass ich in München für meine Fans auftreten kann. Ein Verbot meines Konzerts wäre illegal gewesen. Die Entscheidung der Stadt München ist eine gute Nachricht für die Meinungsfreiheit in Deutschland."

Mit Blick auf das Konzert in Frankfurt am 28.05.2023, bei dem die Stadt Frankfurt und das Land Hessen an der Aufhebung des Vertrages festhalten, sagte Waters weiter:

"Die Entscheidungsträger in Frankfurt wissen, dass sie sich auf der falschen Seite des Gesetzes befinden und nun völlig isoliert sind. Sie sollten sich ein Beispiel an ihren Kollegen in München nehmen und dem mutigen Beispiel Münchens folgen und sich für die Freiheit der Kunst und der freien Meinungsäußerung im Allgemeinen einsetzen, anstatt eine Menge Steuergelder für einen sinnlosen Rechtsstreit zu verschwenden. Die Cancel-Versuche der Frankfurter Politiker sind ein Angriff auf die Kunstfreiheit insgesamt. Politiker haben kein Recht, Künstler und ihre Fans mit Auftrittsverboten einzuschüchtern und zu schikanieren."

Waters sagte, er werde weiterhin unermüdlich für sein Recht kämpfen, in Frankfurt aufzutreten:

"Ich kämpfe für all unsere Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Redefreiheit. We are on the road to Frankfurt. Frankfurt, wir kommen!"

Sollten die vorgerichtlichen Bemühungen scheitern, werden Waters' Anwälte versuchen, die Durchführung des Konzerts in Frankfurt am 28.05.2023 durch eine einstweilige Verfügung zu sichern. Zu diesem Vorhaben sagte Waters:

"Wie alle anderen Konzerte meiner Europatournee wird auch mein Konzert in Frankfurt stattfinden. Das werde ich auch vor Gericht durchsetzen, wenn es sein muss. Meine Fans müssen sich also keine Sorgen machen."

