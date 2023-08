FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Life Sciences: Olga Samuel wird neue Leiterin Weiterbildung

Medienmitteilung, 8. August 2023

Olga Samuel wird neue Leiterin Weiterbildung der Hochschule für Life Sciences FHNW

Ab 1. August 2023 übernimmt Dr. Olga Samuel die Leitung Weiterbildung der Hochschule für Life Sciences FHNW. Sie wird neues Mitglied der erweiterten Hochschulleitung und übernimmt die Weiterentwicklung der Weiterbildung von Prof. Dr. Frank Pude, der die Aus- und Weiterbildung in den vergangenen 12 Jahren verantwortete und die Hochschule zum 31. Januar 2024 verlassen wird.

Aufgrund der sich schnell verändernden inhaltlichen Anforderungen in der Berufs- und Arbeitswelt und den daraus entstehenden Bedürfnissen unserer Weiterbildungs-Kund*innen sind eine rasche und flexible Verknüpfung von aktuellen Themen aus der Praxis und aktuellen Forschungsergebnissen mit praktischer Anwendung von grosser Wichtigkeit für erfolgreiche Weiterbildungs-Produkte. «Wir freuen uns, hierfür mit Olga Samuel für die Weiterentwicklung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern in der Industrie eine erfahrene, kompetente und motivierte Persönlichkeit gefunden zu haben», freut sich Prof. Dr. Falko Schlottig, Direktor der Hochschule für Life Sciences FHNW.

Nach Abschluss ihres Wirtschaftsstudiums an der Universität Basel hat Dr. Olga Samuel in der Privatwirtschaft gearbeitet und ist über ein Doktorat an der ETH Zürich schon vor vielen Jahren zur Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW gekommen. Dort legte sie den Grundstein für Ihre Karriere: Parallel zu ihrem Doktorat begann Samuel an der Hochschule für Wirtschaft FHNW als Dozentin und Projektleiterin von der Entwicklung bis zur Vermarktung von Industrieprojekten zu arbeiten und entdeckte dabei ihre Passion für die Bildung. Dieser Weg führte sie sodann an das Berufsbildungszentrum Baselland, in der sie jüngst den Bereich Weiterbildung leitete.

«Auf das sich schnell entwickelnde Feld der Life Sciences, die damit verbundenen Herausforderungen und die Bedürfnisse von Teilnehmenden an Weiterbildungsangeboten freue ich mich sehr. Gemeinsam mit meinem Team werde ich alles daransetzen, dass sich das Weiterbildungsangebot der Hochschule für Life Sciences FHNW positiv auf dem Markt und als nachhaltiges Investment in die Karriere unserer Absolventinnen und Absolventen etablieren wird», so Dr. Olga Samuel.

An dieser Stelle dankt die Hochschule für Life Sciences FHNW Frank Pude herzlich für seine intensive, wertvolle und erfolgreiche Arbeit während den vergangenen zwölf Jahren und wünscht ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 300 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 400 Dozierende vermitteln in 31 Bachelor- und 20 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Hochschule für Life Sciences FHNW

Die Hochschule für Life Sciences FHNW lehrt und forscht in den Bereichen Chemie, Umwelt-, Pharma-, Bio- und Medizinaltechnologie sowie in der Verfahrenstechnik. Mit dem Sitz in Muttenz liegt sie inmitten der globalen Life Sciences-Industrie und ist mit dieser eng vernetzt. Die HLS betreibt angewandte Spitzenforschung. Daraus resultieren innovative Lösungen sowohl für die Life Sciences-Industrie als auch für gesellschaftliche und umwelttechnische Fragestellungen, welche direkt in die Lehre einfliessen.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/hls

