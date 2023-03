BLINK AG

BLINK übernimmt die Fahrschule Forster in Münchenstein

Seit Oktober 2022 gehört die Basler Fahrschule Forster zum national tätigen Fahrschulunternehmen BLINK. Mit dieser Akquisition stärkt BLINK seine Marktposition als Fahrschule in Basel-Stadt und Baselland deutlich und gewinnt ein eingespieltes und hoch-motiviertes Team für diesen strategisch wichtigen Standort dazu.

Thomas Forster, Inhaber der Forster Fahrschule, war über 14 Jahre als Fahrlehrer tätig und hat sein Unternehmen während der letzten fünf Jahre zu einer der führenden Fahrschulen im Raum Baselland mit Sitz in Münchenstein ausgebaut. Forster beschäftigte zuletzt neun Mitarbeitende und bietet neben Auto- und Motorradunterricht auch Nothilfe- und Verkehrskundekurse an.

Durch die Übernahme wechselten die sechs Fahrlehrer von Forster per Oktober 2022 zu BLINK. Zeitgleich verliess Thomas Forster das Unternehmen, um den Aufbau seiner eigenen Online-Marketing-Agentur weiter voranzutreiben. Der Fahrschulbetrieb wird unter der Marke Forster mit dem Zusatz «by BLINK» weitergeführt und zu gegebener Zeit vollständig in die BLINK Marke integriert.

Die Akquisition steht im Einklang mit der ambitionierten Wachstumsstrategie von BLINK. Als innovative Fahrschule mit umfassenden digitalen Services will BLINK seinen Marktanteil in der Schweiz weiter ausbauen. Für das Jahr 2023 sind weitere Akquisitionen von bestehenden Schweizer Fahrschulen geplant.

Modernisierung der Schweizer Fahrschulbranche

Bei BLINK werden die Schüler:innen während ihrer Fahrausbildung Schritt für Schritt persönlich und digital begleitet und unterstützt. Das neue, inhouse-entwickelte Portal « myBLINK» ist seit Mai 2022 aktiv und wird laufend weiterentwickelt. Zusätzlich zu den aktuellen Features wie Online-Terminbuchungen oder Finanzüberblick, ermöglicht das myBLINK-Portal demnächst auch Zahlungen per Knopfdruck, bietet Einsicht in den persönlichen Lernfortschritt und sorgt so für Transparenz und Einfachheit während der gesamten Fahrausbildung. Für die junge, digital-affine Zielgruppe ist dies im Alltag schon selbstverständlich, für die Fahrschulbranche zeigt sich jedoch ein Digitalisierungsgrad, wie man ihn bisher nicht kannte.

Über BLINK

BLINK ist die grösste Fahrschule der Schweiz mit über 40 Standorten für Nothilfekurse, Verkehrskundeunterricht und Fahrlektionen für Auto- und Motorrad. Mit der Akquisition der Fahrschule Forster wuchs das BLINK Team im Oktober 2022 auf über 160 Mitarbeitende an, davon knapp 30 Fahrlehrer:innen und 120 Nothilfeinstruktor:innen. Zehn Schweizer Grossstädten werden mit dem kompletten Fahrausbildungsangebot bedient. Die weiteren Standorte beschränken sich derzeit noch auf Nothilfekurse, wobei das Dienstleistungsangebot laufend ausgebaut wird.

Medienkontakte:

Lea Grob Marketing & Kommunikation 031 539 16 00

Christian Hofer Geschäftsführer 031 539 18 00