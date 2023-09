Auden Techno. Corp

Auden von Forbes als zu den „Best Under A Billion 2023" gehörend anerkannt

Taipeh (ots/PRNewswire)

Die Marke erhebt sich auf ein neues Niveau, indem sie in der 5G- und Satellitenkommunikationstechnologie eine Führungsposition einnimmt, wobei sie sich offener, vollständig kompatibler globaler Konnektivitätsstandards für Mobilgeräte verschreibt

Die Auden Group, ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen mit Sitz in Taiwan, gibt bekannt, dass die Unternehmensgruppe in die „Best Under A Billion 2023"-Liste von Forbes Asia aufgenommen und damit anerkennend gewürdigt wurde. Die Liste bewertet gründlich die langfristige, zukunftsfähige Leistung des Geschäfts hinsichtlich einer Vielzahl von Indikatoren und die Aufnahme von Auden in diese Liste unterstreicht den jüngsten Erfolg des Unternehmens beim Voranbringen der Konnektivitäts- und Telekommunikationsbranche – durch die Weiterentwicklung der Hochfrequenz-5G-mmWave-Technologie, die Ermöglichung der Herstellung von Low Earth Orbit (LEO) Satellitennetzwerken und das Engagement für eine globale Zusammenarbeit in Bezug auf die Konnektivitätsstandards für Mobilgeräte.

Errungenschaften bringen die Branche voran

Die Anerkennung seitens Forbes Asia stellt ein Zeugnis für die umfangreiche Fachkompetenz von Auden im Bereich Antennendesign dar wie auch für die Fähigkeiten des Unternehmens in Bezug auf die aktive Integration von Antennensystemen. Die Marke hat mehrere bahnbrechende Neuerungen entwickelt, darunter LEO-Satelliten-Benutzerterminals mit Flachbildschirmen, mmWave-Hochfrequenzmodule (HF), Auf-/Abwärtswandler und kundenspezifische Antennengruppen für Telekommunikationsanbieter. Insbesondere führt das Unternehmen mit seinem 28 GHz mmWave HF-Front-End-Antennenmodul den Übergang zu Hochgeschwindigkeits-5G an, wobei Technologie für phasengesteuerte Gruppenantennen zum Einsatz kommt, um eine flächendeckende Signalverfügbarkeit für Hochfrequenz-5G-Netzwerke zu gewährleisten.

Auden setzt sich konsequent für Offenheit und globale Interoperabilität von Mobilfunknetzen ein und hat die Open-RAN-Standards übernommen, die zunehmend als die Zukunft der Telekommunikation anerkannt werden. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Auray Technology, machte vor Kurzem Schlagzeilen, indem sie als weltweit erstes Open Testing and Integration Centre (OTIC) sowohl die Zertifizierung für 5G-Open-RAN-Funkanlagen als auch die Testzertifizierung für End-to-End-Systeme ausstellt.

Auden ist außerdem strategische Partnerschaften mit führenden globalen Telekommunikationsunternehmen eingegangen und spielt eine wesentliche Rolle bei der Stärkung derer Kommunikations- und Satelliteninfrastruktur.

Zukunftstechnologien, Zukunftschancen

Da Konnektivität und Netzwerke auf der ganzen Welt immer fortschrittlicher werden, zeichnen sich mehrere Herausforderungen ab, wie auch vielversprechende Lösungen.

„Offene Netzwerke und das Erstellen der entsprechenden Software für diese Netzwerke sind entscheidend beim Eintritt in die 6G-Ära", erwähnteDaniel Chang, Vorsitzender der Auden Group. „Insbesondere die nahtlose Integration von Open RAN und NTN ist der Schlüssel, um es einem breiteren Spektrum von Anbietern zu ermöglichen, Netzwerke zu nutzen und gleichzeitig die Produktdiversifizierung und kostengünstige Lösungen zu fördern."

Konkret beinhaltet dies die Integration von Satellitentechnologien in den 5G-Standard, der durch das Third Generation Partnership Project(3GPP) eingeführten wurde. Dabei handelt es sich um eine weltweite Vereinigung von Telekommunikationsstandard-Organisationen, die gemeinsam auf einen internationalen Breitbandstandard hinarbeiten. Tatsächlich nimmt der aufkeimende LEO-Satellitenmarkt phasengesteuerte Gruppenantennen bereits an und schafft damit Möglichkeiten für weitere technologische Fortschritte. Auden glaubt, dass diese Entwicklung, in Verbindung mit dem Zusammenwachsen von Netzwerken in Form von Glasfaser-, Mobilfunk-, WLAN- und Satellitennetzen, in Zukunft eine nahtlose mobile Konnektivität ermöglichen wird, welche für Fortschritte hinsichtlich zahlreicher Anwendungsfällen sorgt – von Industrie 4.0 bis hin zum Herstellen einer Verbindung zwischen Fahrzeugen und allen anderen Geräten (Vehicle-to-everything – V2X).

Für Endnutzer mobiler Geräte hat die Implementierung von 5G-O-RAN-Netzwerken und mmWave-Technologie in Satellitennetzen das Potenzial, Satelliten-Breitband-Technologie erschwinglicher und zugänglicher zu machen und das aktuelle Problem des unterschiedlich verfügbaren Zugangs zu Hochgeschwindigkeitsnetzen und der „digitalen Kluft" anzugehen.

Zusätzlich zum Bewahren der Vorreiterrolle in Bezug auf diese Technologien werden sich die zukünftigen Bemühungen von Auden darauf konzentrieren, Kunden eine umfassende Plattform zu bieten – eine zentrale Anlaufstelle für Funkfrequenz-Designlösungen (auch: „Hochfrequenz" – HF).

Informationen zur Auden Group

Die Auden Group wurde 1981 gegründet und ist ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen mit Sitz in Taiwan. Das Unternehmen ist ständig bestrebt, die Konnektivitätsbranche weltweit voranzutreiben und bietet umfassende technische Unterstützung und Kundendienst auf dem Markt für kabellose Kommunikation, angefangen beim Design und der Herstellung von Antennen, über die Systemintegration, das Testen kabelloser Produkte und das Anbieten von Dienstleistungen in den Bereichen Labor und Sicherheit, bis hin zu Leistungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energie.

