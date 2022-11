Integrated International Payroll (iiPay)

iiPay erhält Anerkennung für innovative, gesetzeskonforme globale Gehaltsabrechnungslösungen für Kunden

Integrated International Payroll (iiPay), ein Marktführer im Bereich cloudbasierter globaler Gehaltsabrechnungslösungen, wurde als Gewinner des Global Payroll Award 2022 von Reward Strategy bekannt gegeben. iiPay gewinnt diesen wichtigen Preis, der seine zunehmende Führungsrolle auf dem globalen Gehaltsabrechnungsmarkt hervorhebt, bereits das zweite Jahr in Folge.

„Wir gratulieren iiPay zum Gewinn des Global Payroll Award. iiPay hat das Kundenerlebnis verbessert, indem es wertvolle Einblicke gewährt, die Automatisierung vorangetrieben und das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter verbessert hat", sagte Michal Lodej, Group Editor bei Shard Financial Media. „iiPay zeichnet sich durch seine Marktführerschaft bei der Förderung echter Partnerschaften mit Kunden aus, was sich in seiner beeindruckend hohen Kundenbindungsrate widerspiegelt."

iiPay wurde mit dem Global Payroll Award ausgezeichnet, weil das Unternehmen sich auf die Vereinfachung der globalen Gehaltsabrechnung für seine Kunden konzentriert. In der Lohn- und Gehaltsabrechnungsbranche gibt es eine steigende Nachfrage nach Automatisierung, Workflow, globalem Reporting, Analysen und Compliance. iiPay stellt den Kunden in den Mittelpunkt und erkennt die geschäftlichen Herausforderungen seiner Kunden, bietet Expertise in komplexer internationaler Lohn- und Gehaltsabrechnung und liefert operative Exzellenz unter Verwendung einer einzigen, innovativen Technologieplattform, um globale Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozesse zu vereinheitlichen.

„iiPay fühlt sich geehrt, zum zweiten Mal in Folge für den Global Payroll Award 2022 von Reward Strategy ausgewählt worden zu sein", so Curtis Holmes, Chief Executive Officer von iiPay. „Diese Auszeichnung würdigt den unermüdlichen Einsatz von iiPay, die Gehaltsabrechnung für unsere Kunden so zu verändern, dass sie zu einer überlegenen, zuverlässigen Lösung wird. Unser bewährtes Betriebsmodell bietet einen kontinuierlichen Fokus auf technologische Innovation in Kombination mit einem außergewöhnlichen Team. Bei der Gehaltsabrechnung geht es um Menschen und Kultur. Unsere durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 52 % spiegelt unser Engagement für unsere Kunden wider, denen wir ermöglichen, die Gehaltsabrechnung in ihre Unternehmensstruktur zu integrieren."

Diese Auszeichnung baut auf der Verleihung des Global Payroll Award im Jahr 2021 und der Verleihung des Global Payroll Association (GPA) Global Payroll Supplier of the Year Award im Jahr 2020 auf. Die Juroren dieser angesehenen Payroll-Organisationen verfügen über jahrelange Erfahrung in der Lohnbuchhaltung und sind führend in ihrem Bereich. Sie erkennen herausragende Leistungen und sind in der Lage, ein überragendes Niveau in den Bereichen Führung, Teamarbeit und Innovation festzustellen.

Infomationen zu iiPay

iiPay nutzt seine innovative, Cloud-basierte Technologie, um Kunden in mehr als 170 Ländern ein außergewöhnliches Payroll-Erlebnis zu bieten. Die Lösung von iiPay ermöglicht Payroll-, HR- und Finanzfachleuten ein fortschrittliches Datenmanagement, Analysen, Business Intelligence und Reporting über die gesamte globale Payroll zu jeder Zeit. iiPays unermüdlicher Fokus auf die Kundenerfahrung spiegelt die Vision des Unternehmens wider, die weltweite Lohnbuchhaltung zu vereinfachen – Für Unternehmen – Für Menschen.

