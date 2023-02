Palo Alto Networks, Inc.

Palo Alto Networks geht mit neuer Cloud-Infrastruktur-Investition in der Schweiz „All-In"

Santa Clara, Kalifornien, und Zürich (ots/PRNewswire)

Bereitstellung seiner erstklassigen Cloud-basierten Cybersicherheitsplattformen im Land, um die Kunden bei ihrem Bedarf an Datenstandorten zu unterstützen

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), das weltweit führende Unternehmen für Cybersicherheit, gab heute den Start seiner Cloud-Infrastruktur in der Schweiz bekannt, die es Schweizer Kunden ermöglicht, auf die gesamte Bandbreite der Sicherheitsfunktionen von Palo Alto Networks zuzugreifen und gleichzeitig die Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen.

„Unternehmen, die ihre Unternehmen mit Hilfe von Cloud Computing umgestalten, müssen sich gegen eine zunehmend komplexe Bedrohungslandschaft schützen und gleichzeitig versuchen, die Anforderungen an die Datenresidenz im jeweiligen Land zu erfüllen", so Helmut Reisinger, CEO EMEA und LATAM bei Palo Alto Networks. „Unsere Investition in eine neue Cloud-Infrastruktur zeigt unser Engagement in der Schweiz und stellt sicher, dass Schweizer Kunden Zugang zu marktführenden Cybersicherheitsplattformen und Analysen haben und gleichzeitig ihre Anforderungen an die Datenresidenz erfüllen können."

Der neue Cloud-Standort bietet Organisationen in der Schweiz einen inländischen, leistungsstarken Zugang zu:

Prisma® Access : Prisma Access ist die Security Service Edge (SSE)-Lösung von Prisma SASE, der umfassendsten SASE-Lösung der Branche, die Netzwerksicherheit, SD-WAN und Autonomous Digital Experience Management in einem einzigen Cloud-Service vereint. Mit einem inländischen Cloud-Footprint können Schweizer Kunden Zero-Trust-Sicherheit mit der branchenweit niedrigsten Latenz und der höchsten Leistung für hybride Arbeitskräfte bereitstellen.

Cortex XDR®: Cortex XDR ist die branchenweit erste erweiterte Erkennungs- und Reaktionsplattform, die Endpunkt-, Netzwerk- und Cloud-Daten integriert, um anspruchsvolle Angriffe durch modernste KI und Analysen zu stoppen. Mit der neuen Schweizer Cloud-Infrastruktur können Kunden die Anforderungen an die Datenresidenz erfüllen, da ihre Logs und Analysen in der Schweiz gespeichert werden.

Cortex® XSiam™: Palo Alto Networks hat eine automatisierungsorientierte Plattform für das moderne SOC auf den Markt gebracht, die die Leistungsfähigkeit von maschineller Intelligenz nutzt, um die Sicherheitsergebnisse radikal zu verbessern und die Sicherheitsabläufe zu verändern. Mit Cortex XSIAM können Swiss-Kunden jetzt ihre SOC-Transformation beschleunigen und gleichzeitig die Präferenzen für die Datenstandorte erfüllen.

AIOps: Palo Alto Networks AIOps hilft dabei, Fehlkonfigurationen zu reduzieren, die zu Sicherheitslecks führen können. AIOps, das Anfang letzten Jahres eingeführt wurde, verarbeitet nun jeden Monat 65 Milliarden Metriken für 60.000 Firewalls und teilt proaktiv 24.000 Fehlkonfigurationen und andere Probleme mit Kunden, die dann gelöst werden. Schweizer Kunden können dieses neue Angebot nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Telemetrie im Land bleibt.

Advanced WildFire: Die Kunden können den branchenweit größten Schutz vor Malware in vollem Umfang nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass die zur Analyse eingereichten Dateien in der Schweiz verbleiben, um den Anforderungen des Datenschutzes gerecht zu werden. Advanced WildFire kann von der Palo Alto Networks Zero Trust Network Security Platform genutzt werden (d. h. Prisma SASE, ML-Powered Next-Generation Firewalls und Software-Firewalls der VM-/CN-Serie) und Cortex XDR, das eine Welt sichert, in der jeder Benutzer überall ohne Einschränkungen arbeiten kann, sowie durch Produkte von Drittanbietern über API.

Cortex Data Lake: Kunden können die Sicherheitsdaten ihres Unternehmens sammeln, umwandeln und integrieren, um die Lösungen von Palo Alto Networks zu aktivieren. Die Datenprotokolle bleiben dabei lokal.

Die Verfügbarkeit der regional gehosteten Dienste ist Teil des kontinuierlichen Engagements von Palo Alto Networks, das umfassendste Angebot an Sicherheitsdiensten vor Ort für Schweizer und europäische Kunden bereitzustellen. Diese Dienste ermöglichen es den Kunden, Datenschutzbedenken mit der Fähigkeit, neue Bedrohungen zu erkennen, in Einklang zu bringen und bieten eine nahtlose, optimierte Sicherheitslösung, die in der Schweiz betrieben und bereitgestellt wird.

Weitere Informationen zu den regionalen Cloud-Standorten von Palo Alto Networks finden Sie auf https://www.paloaltonetworks.com/products/regional-cloud-locations?utm_medium=earned&utm_source=SwissCloud-Press-Release.

Über Palo Alto Networks

Palo Alto Networks ist der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheit. Wir sind innovativ, um Cyber-Bedrohungen zu übertreffen, sodass Unternehmen die Technologie mit Zuversicht nutzen können. Wir bieten Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt und in allen Branchen Cybersicherheit der nächsten Generation. Unsere erstklassigen Cybersicherheitsplattformen und -dienste werden von branchenführenden Bedrohungsinformationen unterstützt und durch modernste Automatisierung verstärkt. Ob wir unsere Produkte einsetzen, um Zero Trust Enterprise zu ermöglichen, ob wir auf einen Sicherheitsvorfall reagieren oder ob wir mit einem erstklassigen Partner-Ökosystem zusammenarbeiten, um bessere Sicherheitsergebnisse zu erzielen – wir setzen uns dafür ein, dass jeder Tag sicherer wird als der vorherige. Das macht uns zum bevorzugten Partner für Cybersicherheit!

Bei Palo Alto Networks sind wir bestrebt, die besten Mitarbeiter im Dienste unserer Mission zusammenzubringen. Daher sind wir auch stolz darauf, der bevorzugte Arbeitgeber im Bereich Cybersicherheit zu sein, der von Newsweek's Most Loved Workplaces (2021 und 2022), Comparably Best Companies for Diversity (2021) und HRC Best Places for LGBTQ Equality (2022) ausgezeichnet wurde. Weitere Informationen finden Sie auf www.paloaltonetworks.com.

Palo Alto Networks, Cortex, Cortex XDR, Prisma, WildFire und das Palo Alto Networks-Logo sind Marken von Palo Alto Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern der Welt. Alle anderen hier verwendeten oder erwähnten Marken, Handelsnamen oder Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle nicht freigegebenen Dienste oder Funktionen (und alle Dienste oder Funktionen, die nicht allgemein für Kunden verfügbar sind), auf die in dieser oder anderen Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen Bezug genommen wird, sind derzeit nicht verfügbar (oder noch nicht allgemein für Kunden verfügbar) und werden möglicherweise nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht geliefert. Kunden, die Anwendungen von Palo Alto Networks erwerben, sollten ihre Kaufentscheidung auf der Grundlage der derzeit allgemein verfügbaren Dienste und Funktionen treffen.

